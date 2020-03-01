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У Минздрава есть мнение — как лечение редких болезней финансировать
По инф. rosbalt.ru   
01 Марта 2020 г.
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Финансирование лечения всех пациентов с орфанными (редкими) болезнями должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. С таким мнением выступила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Минздрав: Лечение редких заболеваний должен финансировать федеральный бюджет

По ее словам, сообщает ТАСС, финансирование из федерального бюджета необходимо, в первую очередь, из-за больших затрат на лечение таких болезней. Также это нужно из-за невозможности перераспределения лекарств, то есть, если пациент скончался, то закупленные специально для него за счет бюджета региона медикаменты нельзя передать другому больному. «Считаю, что государство должно найти средства, чтобы обеспечивать пациентов», — заявила Максимкина на II Всероссийском орфанном форуме. Кроме того, подчеркнула она, можно рассмотреть варианты финансирования лечения пациентов с орфанными заболеваниями по программам высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Напомним, орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тыс. разновидностей таких болезней. В России сейчас за счет федеральных средств осуществляется закупка лекарств для лечения 14 редких заболеваний, средства еще по 17 выделяются из региональных бюджетов.

Проблемы российского здравоохранения, как известно, запутаны и сложны (мы постоянно пишем о них). Понятно, что одна из основных - недостаток финансирования, тем более в регионах (где в казне бывает редко густо, а в основном - пусто). И ясно, что если федеральный бюджет возьмет на себя груз проблем с редкими детскими болезнями - это будет правильно! Кстати, вот материалы по нелегкой теме отечественной медицины:

По инф. rosbalt.ru

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