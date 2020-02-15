Неужели ограничения на закупку импортных лекарств для онкобольных снимут? Хорошо бы

В Министерстве здравоохранении РФ проработают вопрос о снятии с импортных лекарств для раковых больных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. (Неужели здравый смысл все-таки восторжествует и чиновники поймут, что нельзя экспериментировать с лекарствами, когда речь идет о человеческих жизнях? - прим. МГ.)
Напомним, накануне в Минздраве признали, что политика импортозамещения в медицине ухудшила ситуацию с лечением детской онкологии.
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова отметила, что ситуация с лекарствами в детской онкологии остается сложной. За последние два года снизилась выживаемость детей с острым лимфобластным лейкозом (в 2017 году она составляла 87%).
При этом, подчеркнула она, медики предупреждали, что подобная ситуация может произойти, но в приоритете было импортозамещение, и ситуация могла бы быть лучше, если бы решение о переходе было более взвешенным.
Новичкова отметила: врачи не считают, что все российские дженерики плохие, есть и хорошие. «Но есть ощущение, что некоторые российские препараты некоторых производителей гораздо хуже», — признала она. Новичкова заверила, что уже намечен ряд мероприятий для решения проблем с лекарствами. Ситуацию «выправляют», сказала медик. Так, планируется, что необходимые больным детям препараты, которые не производятся в России, будут завозиться из-за рубежа. При выявлении частых осложнений на препарат закупки будут производиться не по международному непатентованному наименованию, а по коммерческому названию.
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В Министерстве здравоохранении РФ проработают вопрос о снятии с импортных лекарств для раковых больных ограничений, которые мешают медикам закупать их на торгах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. (Неужели здравый смысл все-таки восторжествует и чиновники поймут, что нельзя экспериментировать с лекарствами, когда речь идет о человеческих жизнях? - прим. МГ.)
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