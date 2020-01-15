Пациенты поликлиник Москвы с 14 января получат доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте, отметив, что доступ открывается пока в тестовом режиме.

По его словам, в столице насчитывается более 10,1 млн электронных медкарт. Таким образом, как отметил мэр, «новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города».

Собянин уточнил, что благодаря доступу к электронной медкарте москвичи получат информацию о состоянии своего здоровья в режиме реального времени. Такие карты нельзя потерять, а кроме того для получения информации не нужно идти в поликлинику, сообщил также градоначальник.

Москвичи смогут посмотреть в медкартах протоколы осмотра врачей с 2017 года, результаты анализов и исследований с 2019 года, а также, выписные эпикризы из больниц с 2019 года.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, сообщила, что все исследования, которые будут проводиться москвичам с 2020 года, будут автоматически фиксироваться в карте.

В здравоохранении, как и в иных сферах, есть как тревожные, так и позитивные новости. О последних узнавать, конечно же, приятнее. И мы о некоторых тоже напомним:

И еще одна позитивная новость касается доступа к электронным медкартам. Сейчас ведь бумажные варианты в руки пациентов не попадают, перемещаются такие документы из кабинета в кабинет медицинских специалистов только усилиями медперсонала. А если бы и попала карта в руки пациента, ну что там можно разобрать? О непонятных почерках докторов даже анекдоты ходят. Теперь все будет по-другому. Пациент спокойно сможет выйти в интернет и познакомиться с подробной информацией о себе. Хорошо бы, чтобы и в российских регионах такие возможности тоже появились.

По инф. rosbalt.ru

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