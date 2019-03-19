Якутия шокирована изнасилованием мигрантом матери-одиночки

Глава Якутии пообещал активизировать борьбу с незаконной миграцией и нелегальной торговлей после стихийного митинга в Якутске после похищения и изнасилования матери-одиночки призжими из Киргизии.

В ночь на последнюю субботу мигрант из Киргизии на улице напал на женщину, запихнул ее в машину, отвез к гаражам, изнасиловал, а затем перевез в автомастерскую на попечение двух своих соотечественников. Женщине удалось бежать. В субботу вечером около 200 горожан вышли на стихийную акцию протеста. Кроме того, местные СМИ сообщают, что возмущенные граждане стали угрожать приезжим из Средней Азии, занятым в малом бизнесе. Следственный комитет сообщил об аресте обвиняемого в изнасиловании и задержании двух его подельников, а также призвал якутян сохранять спокойствие.

В понедельник глава Якутии Айсен Николаев через Facebook выступил с обращением к жителям республики. «Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии», — говорится в тексте обращения. Николаев подчеркнул, что Якутия — многонациональная республика, и заметил, что преступление не должно вести к межнациональной розни. В то же время он заметил, что «гость, попирающий законы и традиции хозяев — это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор».

Николаев пообещал усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и «главным ее источником — незаконным предпринимательством», а также сообщил, что нелегальные мигранты будут выявлены и депортированы.

Он сообщил, что во вторник в Якутию приедут чиновники из Киргизии, которые проведут профилактическую работу с соотечественниками.

По инф. rosbalt.ru

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