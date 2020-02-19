Смерть Есенина: вопрос вовсе не «закрыт»!

В Петербурге состоялась презентация книги «Есенин» широко известного сегодня писателя Захара Прилепина. Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ. Это объемистый том более чем в тысячу страниц. Издание интересно ещё и тем, что автор претендует на некоторые литературные открытия в биографии Есенина.

Не будучи профессиональным литературоведом, автор этой статьи не считает себя вправе давать оценку чисто литературной стороне его исследования. Мое внимание привлекло то, как Прилепин отнесся к версии о возможном убийстве поэта, которая в последние годы получила широкое распространение, в том числе и благодаря популярному фильму о Есенине и исследованиям некоторых петербургских авторов. Скажем прямо: Прилепин ее начисто отметает, высказывая твердое убеждение в том, что поэт покончил жизнь самоубийством.

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Версия о возможном убийстве

Но в этих его рассуждениях встречаются явные нестыковки, на которые хотелось бы обратить внимание.

«То, что Есенин покончил жизнь самоубийством, – утверждает Прилепин, – было очевидно для всей его родни, для всех его коллег по ремеслу, для приятелей и товарищей, для наблюдавших за ним и любивших его поэзию, для вождей, наконец... Знаете, когда впервые – по крайней мере, публично – усомнились в России? Примерно, шесть десятилетий спустя».

Так пишет Прилепин, упоминая при этом Василия Белова. При этом характеризует этого народного писателя так: «Василий Иванович Белов, человек сознания косматого, буреломного, клубящегося, усомнился. Взял и сказал однажды: а Есенина-то могли и удавить. Что-то взбрело ему. Шепнул кто-то лукавый на вологодское его ухо. С того и пошло у нас...».

А первые «кухонные разговоры» у нас на эту тему, по мнению Прилепина, «были зафиксированы в середине 1970-х».

На самом деле это не так. Слухи о том, что Есенин был убит, появились сразу же после его смерти. Причем кое-что просочилось даже в печать. Так, известный советский писатель Борис Лавренев написал в 1925 году некролог под красноречивым заголовком: «Казненный дегенератами», в котором написал: «Есенин был захвачен в прочную мертвую петлю... Я знаю, что перед этой раскрытой могилой будет сказано много сладких слов и будут писаться «дружеские» воспоминания. Я их писать не буду. Мы разошлись с Сергеем в 18 году – слишком разно легли наши дороги. Но я любил этого казненного дегенератами мальчика искренне и болезненно. И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнаженную правду и назвать палачей и убийц – палачами и убийцами, черная кровь которых не смоет кровавого пятна на рубашке замученного поэта.» (Ленинград, «Красная газета», 30 декабря 1925 г.).

Есть и другие свидетельства того, что слухи об убийстве появились еще в 1925 году. Так профессор-патофизиолог Ф.А. Морохов писал:

«В доме, где я живу, проживала семья старых питерцев, которые рассказывали мне, что их родители работали в гостинице «Англетер», в то время называвшейся «Интернационал» и бывшей в ведении ГПУ (ЧК). Отец – кучером, а мать уборщицей. Они рассказывали, что когда погиб Есенин, то все служащие гостиницы говорили о его убийстве. Но на фоне официальной версии о самоубийстве поэта все разговоры об убийстве заглохли».

Художник Василий Сварог, который сделал рисунок мертвого и растерзанного Есенина еще без грима, писал в 1927 году: «Мне кажется, этот Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну... может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он “забыл” свой портфель в номере Есенина. И домой он “спать” не ходил – с запиской Есенина в кармане. Он крутился не зря все время неподалеку, наверное, вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах...».

«Согласно официальной версии, жизнь Есенина трагически оборвалась в 30 лет. Но она не оборвалась — её оборвали», — был уверен петербургский поэт Николай Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который вместе с другими писателями выносил тело Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925 г.

«Отец отказался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил самоубийство... Отец говорил, – заявил Н.Н. Браун, – что у поэта были две глубокие раны: пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и ещё одна под бровью. На шее не было характерной для висельника борозды. Когда Есенина надо было выносить, как рассказывал отец, он взял его, уже окоченевшего, под плечи. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки».

Далее Браун рассказывает: «На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: “Он был умучен”. Отец был уверен, что мёртвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса. Я также был знаком с писателем Павлом Лукницким, одним из организаторов похорон Есенина, и однажды спросил, что он помнит о смерти поэта. Лукницкий подтвердил: поэт “умер при допросе” после пыток, сказав: “А левого глаза не было”. — “Как не было?” — “Вытек”».

Для похорон внешность Есенина настолько «отреставрировали», что при прощании в Московском доме печати, по свидетельству писательницы Галины Серебряковой, в гробу лежала «нарумяненная кукла».

Ключевым доказательством того, что Есенин был убит, для многих сторонников этой версии служит глубокая вмятина на лбу. И все дело в том, что ее в 1925 году, кроме тех, кто присутствовал в номере Есенина сразу после обнаружения трупа, никто больше не видел!

Страшные фотографии из морга, где лицо поэта снято крупным планом с ужасающей раной на лбу, были опубликованы только после краха СССР. После обнаружения труп Есенина тщательно забальзамировали, рану замазали и хоронили в гробу уже и в самом деле «нарумяненную куклу».

Но где же правда?

«Мне важно доказать правду, а не то, что он покончил с собой, – пишет Прилепин. – Мне кажется, когда мы обманываем себя в этом случае, истово желая, чтоб Есенина не хоронили, образно говоря, “за оградой”, как самоубийцу, – мы не идем к Богу, а бежим от него. Нельзя бежать от правды. Потому что мы бежим от поэзии Есенина, от его души, от его трагедии. Мы закрываем глаза, мы обдуриваем самих себя. Зачем? Я вообще не понимаю, как можно читать Есенина и не слышать, как ужасно он кричал от боли. И как стоически, смиренно он подошел к своему финалу. Но ведь поэзию, как и музыку, зачастую не объяснишь. Поэтому я просто взял и разобрал все эти бесконечные “версии” его убийства, показывая их полную абсурдность просто с точки зрения здравого смысла».

«Но как же объяснить рану на лбу, якобы видную на фотографии?» – пишет Прилепин и сам отвечает на этот вопрос так: «Едва появились эти слухи, дочь Есенина Татьяна выступила с открытым письмом: «...Склоняясь над гробом вместе с матерью, я не видела следов ранения, лоб был чистый. Никогда не слышала, чтобы взрослые их видели...».

И эта фраза, по мнению Прилепина, является доказательством? Но ведь в гробу-то лежала загримированная «кукла»! А что бы они сказали, если бы увидели лицо на фотографии Есенина из морга? На которой вовсе не «якобы», как утверждает Прилепин, а совершенно отчетливо видна ужасающая рана на «чистом», как он пишет, лбу?

«Вопиющая неприятность для авторов версий: есенинский номер был заперт изнутри...», – заявляет Прилепин. Но ведь уже доказано, что в номере Есенина была еще одна дверь, ведущая в соседний номер, он был смежным. Кстати, после убийства эту дверь поспешно замуровали. А с этим как быть?

Словом, никаких вразумительных объяснений этих важнейших свидетельств возможного убийства Прилепин не приводит.

А утверждения о том, что вмятина на лбу – след от трубы парового отопления никакого доверия не вызывают. Откуда горячая труба, если вечером Есенин сидел в шубе, а утром, как отмечали мемуаристы, участковый Горбов работал в шинели?

«Батареи могли греть час, два или три¸ потом нагрев остановили...», – пытается как-то объяснить Прилепин. Но говорить о том, что среди ночи отопление вдруг включили, а потом вдруг снова выключили, – нелепо, в России по ночам истопники не работают. А самое главное – глубокая вмятина на лбу совершенно не похожа на ожог от раскаленной трубы, если бы она такой была. От ожога бывают пузыри, сожженная кожа, но почему вмятина?

За что же его могли убить?

Автор книги уверяет, что у большевиков вообще не было никаких причин ненавидеть поэта и жаждать над ним расправы. «Существуют и другие мифы, – говорит Прилепин. – Мол, Есенин ненавидел большевиков, Ленина терпеть не мог. За это его и убили, потому что он хотел всю правду о большевиках рассказать. Это абсолютный миф... Если внимательно читать Есенина, то половина из того, что он написал, написано в прославлении русской революции, помимо того, что он, конечно, великий крестьянский поэт и гениальный лирик. Есенин был и остается большим русским революционным поэтом. Недаром Валентин Катаев называл его любимцем партии».

Не будем спорить с маститым литератором, а просто процитируем то, что Есенин писал об этих самых большевиках, у которых он будто бы числился в «любимцах».

Ведь у Есенина таких стихов, где он с ненавистью и презрением говорит не только о главарях коммунистического режима, но и об этом режиме вообще, было немало. О них, кстати говоря, поначалу многие не знали.

Так настоящим вызовом коммунистической власти стала его поэма «Страна негодяев» – так Есенин называл в ней СССР.

Пустая забава.

Одни разговоры!

Ну что же?

Ну что же мы взяли взамен?

Пришли те жулики, те же воры

И вместе с революцией всех взяли в плен...

И еще:

Банды! Банды!

По всей стране.

Куда ни вглядись, куда ни пойди ты –

Видишь, как в пространстве,

На конях

И без коней,

Скачут и идут закостенелые бандиты...

Один из главных героев этой поэмы – Чекистов-Лейбман, в котором без труда угадывается могущественный Лейба Троцкий. В этой есенинской поэме он так отзывается о русских:

Жили весь век свой нищими

И строили храмы Божие...

Да я бы их давным-давно

Перестроил в места отхожие.

Рязанский скандалист позволял себе резкие выпады против членов Политбюро ЦК РКП(б), характеризовал Гражданскую войну как «дикость подлую и злую», сгубившую тысячи прекраснейших талантов:

В них Пушкин,

Лермонтов,

Кольцов,

И наш Некрасов в них.

В них я.

В них даже Троцкий,

Ленин и Бухарин.

Не потому ль моею грустью

Веет стих,

Глядя на их

Невымытые хари.

Не исключено, что до Троцкого могла дойти также фраза Есенина, сказанная в Берлине писателю-эмигранту Роману Гулю: «Не поеду в Россию, пока ею правит Троцкий-Бронштейн. <...> Он не должен править».

Троцкий о всех таких выпадах в свой адрес, безусловно, знал, как же он после этого мог относиться к Есенину? Тем более что в «Стране негодяев» поэт называл Троцкого еще резче. А в те времена антисемитизм был в СССР уголовно наказуемым преступлением, за такие выпады вполне могли бы сразу поставить к стенке.

Любого другого и поставили бы, но знаменитого поэта могли решить убрать другим способом...

Однако в среде наших либеральных историков имеется тенденция изображать Троцкого чуть ли не покровителем Есенина. Как это делает, например, Николай Сванидзе, состряпавший о Есенине документальный фильм. В оправдание Троцкого Сванидзе приводит тот факт, что после смерти поэта Троцкий опубликовал о нем в «Правде» хвалебный некролог. Но Троцкому-Чекистову никак не могла нравиться поэзия русского крестьянского поэта, таких он люто ненавидел и презирал. Ведь не случайно же после пышных похорон стихи поэта были в СССР запрещены.

Врага Есенина не устраивала его чуждая Октябрю поэзия последних лет, о чем сам «архитектор революции» и писал в «Правде»: «Поэт погиб потому, что был не сроден революции».

Словом, «хари» помнили все, и ничего не прощали. Недаром Ленин, сам политик коварный, называл Троцкого Иудушкой, говорил о его «иезуитстве» и «утонченном вероломстве». После возвращения Есенина из-за границы Троцкий даже хотел его «приручить», предлагая ему возглавить новый литературный журнал, но договориться с поэтом не удалось. Есенин прекрасно понимал, что его ждет за такие стихи от «немытых харь» и писал, предчувствуя свою трагическую судьбу:

И первого

Меня повесить нужно,

Скрестив мне руки за спиной,

За то, что песней

Хриплой и недужной

Мешал я спать стране родной...

Вот и повесили... вполне могли повесить! В те времена без разговоров ставили к стенке за куда менее резкие выказывания.

Но одной из самых весомых улик, подтверждающих насильственную смерть поэта, некоторые исследователи считают странную гибель почти всех фигурантов есенинского дела, которые засветились в «Англетере».

Судите сами: Вольф Эрлих, одним из первых «случайно» обнаруживший труп Есенина, спустя некоторое время был расстрелян... Так называемый «друг» поэта Георгий Устинов, убедивший всех в самоубийстве Есенина, сам почему-то повесился несколькими годами позже... Нерадивый участковый Николай Горбов, составивший путаный протокол на месте преступления, впоследствии бесследно исчез... Комендант гостиницы «Англетер» чекист Назаров неожиданно выбросился из окна...

Есенина не просто убили, он не мог не быть «ликвидированным», как говорили в те времена. И вовсе не за свои «смелые» разговоры, многочисленные скандалы и дебоши, ...а за стихи, которые он писал.

Утверждается, что знаменитые предсмертные стихи «До свиданья, друг мой, до свиданья...» поэт написал кровью, поскольку в номере будто бы не было чернил. Однако на фотографии номера, где поэта обнаружили повешенным, на столе отчетливо видна чернильница. Кроме того, неизвестно, куда пропала ручка, которой он якобы писал эти стихи. Бесследно исчез из номера и пиджак Есенина. Куда исчезли эти вещи, которых нет в описи, составленной следователем, если речь шла о самоубийстве?

Множество фактов свидетельствует также, что Есенин вовсе не был в состоянии маниакальной депрессии, как утверждает Прилепин, во время своего приезда в Ленинград. По свидетельствам современников, поэт был настроен на работу, читал друзьям стихи, рассказывал о новом журнале.

За 1925 год у него вышло восемь книг, им было подготовлено полное собрание сочинений. Материальное положение Есенина было хорошим – и не только благодаря хорошо оплачиваемой работе. Существовал договор с Госиздатом на выплату гонорара за полное собрание сочинений в течение полутора лет. Первый перевод на 640 рублей уже поступил. Еще в Москве издателю Евдокимову Есенин рассказывал о своих планах – работе в журнале «Поляне», руководство которым обещал ему Киров. Племянница поэта Светлана Есенина рассказывала: «Вскоре в Ленинград Есенин должен был перевезти и семью, о чем свидетельствует его телеграмма от 7 декабря, в которой поэт просил Вольфа Эрлиха подыскать ему трехкомнатную квартиру». Все это говорит о его позитивном настрое. А вскрытие, кстати, показало, что печень Есенина, была вполне здоровой, а не такой, как у запойных алкоголиков, каким его изображают.

Есть еще одно обстоятельство, которое не могло не настраивать поэта на оптимистический лад. В Баку он познакомился с Сергеем Кировым, который отнесся к нему очень хорошо.

18 декабря 1925 года в Москве начал работу XIV съезд ВКП(б). На нем разворачивалась грандиозная политическая драма. Оппозиция Л. Каменева и Г. Зиновьева вчистую проиграла Сталину. Каменев был переведен в кандидаты в члены Политбюро, Зиновьев потерял контроль над Ленинградской парторганизацией, чистка которой была поручена Кирову. Кирова вот-вот должны были перевести в Ленинград, назначив на место Зиновьева. К тому же и Троцкий уже терял свою власть.

Почему лежал в психушке?

Сторонники версии о самоубийстве неизменно приводят как доказательство склонности Есенина к суициду факт его пребывания в психиатрической клинике Москвы. Мол, двинулся умом поэт на почве пьянства, вышел из психушки, приехал в Ленинград и тут же повесился.

На самом деле Есенин оказался в клинике вовсе не по состоянию здоровья. Его устроили туда, спасая от судебного процесса, который хотели устроить над ним после скандала 6 сентября 1925 года в поезде Баку — Москва, где он резко повздорил с дипломатическим курьером Альфредом Рога и Юрием Левитом, близким знакомым всесильного Льва Каменева.

Рога и Левит через канцелярию наркомата по иностранным делам подали на поэта в суд, требуя «возмездия». Секретарь суда В. Гольдберг строчила Есенину грозные предписания. С него взяли подписку о невыезде. Положение Есенина становилось угрожающим.

Выход из сложного положения подсказали сестры поэта Катя и Шура – «спрятаться» в клинике Московского университета. Поэт долго не соглашался, однако все-таки был вынужден 26 ноября 1925 года лечь в больницу. Опекал его здесь профессор Петр Ганнушкин, оберегая его от судебных исполнителей и всех тех, кто стремился во что бы то ни стало «упечь» его в тюрьму. Он даже выдал ему для этого удостоверение.

«Удостоверение

Контора психиатрической клиники сим удостоверяет, что больной Есенин С. А. находится на излечении в психиатрической клинике с 26 ноября с. г. и по настоящее время; по состоянию своего здоровья не может быть допрошен на суде.

Ассистент клиники Ганнушкин».

Чекисты приходили в клинику, чтобы арестовать Есенина, но врачи его не выдали.

О том, что Есенин в смысле состояния психики был совершенно здоров, говорит тот факт, что именно в клинике он написал некоторые свои стихотворные шедевры: «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», «Ты меня не любишь, не жалеешь..», «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...» и др.

Есть версия, что по этой же причине – спасаясь от суда, он и уехал поспешно в Ленинград.

Вклад «друзей»

Немалый вклад в утверждение версии о «самоубийстве» Есенина, увы, внесли и его собратья по поэтическому ремеслу. В 1926 году вышла книжка А. Крученых «Гибель Есенина». В ней этот, отнюдь не ангажированный советской властью, именитый тогда поэт писал: «Тупое, беспросветное нытье Есенина и есенистов делает их "поэзию" воем кандидатов в самоубийцы! Да, так жить, как жил Есенин, конечно, не ново. Современные поэты должны жить новой жизнью и надо сделать так, чтобы они хотели и могли жить этой жизнью и, чтобы в их творчестве не осталось ничего от умирающего старого мира...».

Но о Крученых и других недоброжелателях Есенина уже давно забыли, а светлое имя русского гения Сергея Есенина и его удивительные стихи по-прежнему с нами! Замечательный писатель Захар Прилепин, конечно, имеет полное право иметь свою собственную точку зрения на причину смерти великого поэта, но и мы тоже имеем право на свою.

По инф. stoletie.ru

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