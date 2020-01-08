Сестры милосердия: для них не было разницы, кого врачевать, своих или чужих

Сегодня мы по большей части — единоличники, но очень хочется возродить в людях желание безвозмездно помогать нуждающимся, считает историк Дмитрий Журавлев.

Сестричеству в России в ушедшем году исполнилось 165 лет. В 1854-м сестра Николая I великая княгиня Елена Павловна учредила Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия и поехала с ними на Крымскую войну. О том, как трансформировался институт сестричества в России и почему современная медицина все еще остро нуждается в волонтерах, рассказал заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Журавлев с историей русского сестричества знаком не понаслышке. В военно-медицинском музее есть зал, посвященный Красному Кресту, где можно увидеть образцы одежды, белья, утвари и посуды, которые использовались в госпиталях во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Здесь посетителям рассказывают о появлении общества «Красного Креста» — международной частной добровольной помощи пострадавшим на войне. Большую роль в его создании сыграло сестричество.

— Если коротко: как и когда появляются сестры милосердия?

— Женщины испокон веков врачевали больных, особый акцент на этом делался в монастырях. Но первые общины сестер милосердия появляются в нашей стране в середине XIX века.

Российская община сестер милосердия стала первым в мире женским медицинским формированием по оказанию помощи раненым во время войны — прототипом «Международного движения Красного креста». Общину основали в ноябре 1854 года, в праздник Воздвижения Креста Господня. Сразу после этого тридцать две сестры поехали в Севастополь на Крымскую войну вместе с действительным статским советником, хирургом Николаем Пироговым.

— Разве не английские сестры с Флоренс Найтингейл во главе были первыми?

— Здесь всегда было некое противоборство — российская и британская общины примерно в одно время оказались на Крымской войне. Флоренс с тридцатью восьмью помощницами отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым.

Николай Пирогов с Екатериной Бакуниной и остальными сестрами тоже были в это время там. Некоторые эксперты говорят, что сестры Найтингейл не слишком активно помогали солдатам — разве что воды подносили. Но я считаю, что гениальные идеи могут одновременно приходить в разные умы — и это нормально, что похожие инициативы зародились в двух странах.

— Сестры были религиозными?

Сестричество возникало обычно на базе религиозных общин: Крестовоздвиженская, Евгеньевская и другие. Да и можно ли было в то время в Российской империи быть атеистом? В стране было 70% православных — так что да, православие стало отправной точкой. И сейчас церковь сохраняет традиции милосердия и благотворительности.

— Чем занимались сестры милосердия во второй половине 19 века?

— Члены общины не только ухаживали за ранеными, но и участвовали в приготовлении лекарств, помогали врачам при операциях. В Русско-турецкую, а потом и в Русско-японскую войну сестры милосердия во многом смягчали обстановку одним своим присутствием.

Мужчина был больше мужчиной, меньше стонал и жаловался на боль. По большому счету, во главе угла тогда стояла психологическая помощь: поговорить, утешить, поднести стакан воды.

Еще одна важная функция, которая возлагалась на сестер — организационная. Так, в Крымскую войну Николай Пирогов поручил Екатерине Бакуниной заведовать казной общины. Сестры играли большую роль в упорядочении того хаоса, который царил в госпиталях.

— А что насчет медицинского образования?

— В конце XIX века известные профессора Военно-медицинской академии, в числе которых были Сергей Боткин, Дмитрий Отт и другие, руководили медицинской частью общин. Их учили оказывать психологическую помощь, экстренную доврачебную помощь. Рассказывали, как действовать на фронте, как принимать роды: была и теория, и практика. Курсы длились от года до трех.

И если раньше сестер призывали только на время военных действий, то после Русско-турецкой войны они стали оказывать медицинскую помощь на постоянной основе. Но и в гражданских лечебных учреждениях они тоже работали безвозмездно. Во-первых, потому что это были представительницы высших сословий, которые могли не думать о деньгах, во-вторых — сестры жили при больницах и в бытовом плане были многим обеспечены.

— Материальная составляющая в сестричестве появилась позже?

Да, если раньше милосердие было душевным порывом, то с 1917—1918 годов сестринская помощь все больше превращается в профессию. Появились учебные заведения среднего и младшего персонала, которые готовили медсестер. И Великая Отечественная война продемонстрировала, что там готовили профессионалов.

Как мы знаем, 18 млн человек возвратились в строй после ранения, а через лечебные учреждения в общей сложности прошли больше 20 млн человек. Большую часть из них вынесли из боя именно женщины. Вы только представьте, какой это труд: ведь были солдаты и по сто с лишним килограммов!

Более того, по приказу № 281, подписанному Сталиным, выносить нужно было еще и с оружием. А если при бойце противотанковое ружье? Вместе с тем, этот труд по тому же приказу оценивался очень высоко.

Мы посетителям нашего музея иногда даем возможность попробовать вынести своего товарища, и они понимают, как это тяжело.

— А до Второй мировой женщины не занимались выносом раненых?

— Нет, до XIX века раненых выносили только после боя, и только мужчины. Очень важен еще один момент: для сестер милосердия не было разницы, кого врачевать, своих или чужих. У нас в музее есть рисунок времен Первой мировой: сестра милосердия помогает нашему казаку, а следующий в очереди — немецкий солдат. То же мы наблюдали и во Вторую мировую. Милосердие — в первую очередь.

Были, правда, нюансы: 20-30 сестер, которые работали вместе с Николаем Пироговым на Крымской войне в 1854, едва хватало на своих солдат.

— Вы уже упомянули, что в сестры шли женщины из высших сословий. Молодые девушки в то время могли посвятить себя этому делу?

— Сестрами милосердия все же становились не девушки, а вдовы или женщины средних лет. В обществе того времени незамужняя девушка не могла находиться рядом с мужчиной до брака, тем более — видеть его без одежды. Это уже со временем возраст сестер снижался.

В годы Великой Отечественной в медсестры шли женщины всех возрастов, в том числе, те, кто проводил в последний путь жениха или мужа — это был личный вклад в победу. У медсестры Лидии Савченко во Второй мировой убили жениха, и во многом поэтому она пошла в сестры. Кстати, китель Савченко у нас представлен на экспозиции — ее в числе тридцати восьми советских сестер наградили медалью Флоренс Найтингейл.

В целом же на присутствие женщин на войне долгое время было табу, это нарушало нормы гуманитарного права. Так, в 1914 году даже хирург-травматолог Валентина Гориневская, отправляясь в составе передвижного госпиталя на театр военных действий, обошла десять инстанций, чтоб ее пропустили. А сестра Римма Иванова, которая погибла в 1915 году и получила посмертно Георгиевский крест, отправилась на войну, переодевшись мужчиной.

— Как менялся образ сестры милосердия?

— Изначально образ сестры милосердия — христианский, светлый. Сестры несли надежду на счастье, были символом исцеления, возвращения домой. Так было вплоть до Первой мировой войны, когда на фронт в форме сестер милосердия начали проникать маркитантки и женщины легкого поведения.

Большую роль здесь сыграло политическое влияние правых партий, которые в те годы начали дискредитировать императрицу Александру Федоровну. Ведь именно она сразу после начала военных действий в августе 1914 года вместе с дочерьми начала проходить курсы оказания первой помощи.

Правые партии начали бить в этот образ сестры милосердия, чтобы убедить общество в распутности императрицы. В итоге Советскому Союзу досталось очерненное «наследство». И пришлось проделать большую работу по возвращению забытого смысла.

— А сегодня институт сестричества жив?

— Да, в разных формах сестричество существует. Так, есть много волонтеров, которые, к примеру, идут в хосписы, без всякой медицинской подготовки. Есть сестры милосердия в религиозных и общественных организациях. Главная их задача сегодня — компенсировать неуклюжесть большой системы здравоохранения.

Сестры смягчают эти условия, позволяют отдохнуть медработникам. Штат больницы формируется так, что на одну медсестру приходится десять пациентов, естественно, она не успевает, устает. И здесь на помощь приходят сестры милосердия.

Наш музей поддерживает эту традицию, хочется возродить в людях желание безвозмездно помогать нуждающимся. Хочется напомнить, что традиции милосердия давно существуют в нашей культуре. К сожалению, сегодня мы по большей части — единоличники.

Непростую, но прекрасную миссию несли сестры милосердия. Они считали помощь ближнему своим долгом, принимали чужую боль, как свою собственную, сами проходили через большие испытания, но не теряли при этом человеколюбия, искренности, душевности и доброты. Сейчас нам очень не хватает этих замечательных качеств и тех, кто просто так, по велению сердца смог бы посочувствовать, если пришла беда, и протянуть руку помощи.

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