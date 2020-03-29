Преступления и наказание

Авторитетные источники утверждают, что стопроцентный обмен клеток в организме человека, начиная «от головы до пяток», происходит за семилетний жизненный цикл. Логически рассуждая, можно сделать вывод, что если человек будет находиться в определённых условиях, то через семь лет перед нами предстанет совсем другая личность, вообще другой человек. Исходя из этого, на мой взгляд, можно считать, что срок максимальной изоляции лиц, совершивших преступление, не должен превышать семи лет, если, естественно, будут соблюдены требуемые условия их содержания.

История нынешнего Уголовно-процессуального кодекса и системы исполнения наказаний берет начало едва ли не с начала XX века, а то и ранее, когда заключённые в России являлись тем «передовым» трудовым отрядом, который за баланду обеспечивал решение народно-хозяйственных проблем там, куда «Макар телят не гонял», и куда свободного человека заманить трудно.

Времена изменились, концентрационные лагеря исчезли, но на зонах повсеместно используется труд заключённых, и это преподносится в качестве метода исправления и искупления вины за содеянное. Более того, в последнее время некоторыми политическими деятелями озвучиваются идеи о возрождении трудовых лагерей.

Чтобы не возникала у некоторых ностальгия по тридцатым-сороковым годам, на мой взгляд, необходимо на законодательном уровне дать оценку режимам России XX века, раскрыть информацию о том, сколько людей потеряла Россия от революции, гражданской войны, коллективизации. Народ должен получить доступ к этой информации, чтобы иметь свою точку зрения…

Главная цель наказания – заставить заключённого осознать свое преступление и надежда на то, что впредь он будет законопослушным. Но для этого должны быть созданы определённые условия.

Думается, что содержание заключённых в общих камерах абсолютно не способствует эффективному исправлению! Хорошо известно, что в современных тюрьмах и зонах цветет криминальная, рецидивистская среда, которые ломают тех, кто попал туда впервые, по молодости. Они постигают тюремные «университеты», их ломают морально, а порой и физически. Именно там взращивается резерв криминального мира и будущие террористы.

Считаю уместным совершить экскурс в далёкий 1965 год. Тогда я, проходивший службу в ВМФ, получил пять суток дополнительного отпуска к положенному за окончание с отличием школы младших командиров и тут же, по иронии судьбы, получил пять суток одиночного заключения на флотской гауптвахте на острове Русский.

Согласно графику, нашей базе настала очередь два дня нести службу на гауптвахте. В мои обязанности входило обеспечение порядка в одиночных и общих камерах. Старшина гауптвахты при нашем заступлении предупредил, что в одиночках находятся осужденные на десять суток за выпивку два курсанта и просил обращаться с ними строгого. Я быстро ознакомился со своими «подопечными» и условиями их «проживания». Два матроса, которые совсем недавно пришли служить, в брезентовых робах на голое тело содержались в неотапливаемой камере. Она представляла собой отсек площадью 1,2 м на 2,0 м. Свет поступал через отверстие над дверью из коридора. Присесть можно было только на пол камеры, а на ночь выдавали две сколоченные доски, под звучным названием «самолёт» и шинель. Условия более чем спартанские! Поэтому я просто не мог не нарушить инструкции и, увидев утром, в каком состоянии находятся арестанты, выпустил их на улицу отогреваться на солнце. Это заметил старшина, и… я на пять суток занял камеру по соседству. Эти сутки, даже для меня, уже втянувшегося в службу, были тяжёлым испытанием! Но у меня появилось время для самоанализа и размышлений, которым никто не мешал…

Вот даже этот крошечный, по сравнению с прошедшей жизнью, личный опыт убеждает меня в том, что современный УПК и систему исполнения наказаний необходимо менять коренным образом!

Уверен: необходимо в несколько раз сократить сроки заключения с одновременным переводом всех заключённых на только тюремное содержание в одиночных камерах. Осужденный должен иметь право общаться только с адвокатом, представителем следствия и близкими. Естественно, при соблюдении правил и требований администрации.

На мой взгляд, необходимо, чтобы из тюрьмы выходил человек, осознавший совершённое им преступление, готовый искупить вину, и в тоже время психологически и физически здоровый. В целях этого было бы разумно, в зависимости от срока заключения, давать ему возможность короткое время бывать в домашних условиях.

Сошлюсь опять же на собственный жизненный опыт: когда уходил на службу, то как-то особенно не переживал разлуку с семьей, хотя и знал, что расстаюсь надолго. Но после отпуска оказалось, что гораздо труднее прощаться с родными, друзьями, домом ещё на два года. Думается, и что это необходимо учитывать в практике психологического воздействия на отбывающих наказание. И еще: сроки заключения могут быть даже и пять суток, в зависимости от содеянного, но эффект должен быть многосторонний, видимый и ощутимый.

Меня трудно причислить к либералам, но я не понимаю людей, причисляющих себя к интеллигенции, которые призывают к возврату смертной казни!

Пора вместо моратория на смертную казнь вообще установить высшую меру только в форме пожизненного заключения. Надо просто исходить из постулата: цивилизованное государство не имеет права на убийство, независимо от того, что совершил преступник. Государство не должно выступать в роли палача.

Бесспорно, понятно горе людей, у которых погибли по злому умыслу их близкие, они справедливо считают, что убийца не имеет права жить. Но разве смерть этих преступников смягчит боль от потери? Конечно, нет! Разве смертная казнь убийцы, маньяка даст какие-то гарантии, что это приостановит подобные преступления и порождение им подобных? Конечно, нет!

Безусловно, приговорённых к пожизненному сроку должны содержать только в одиночных камерах, без права контакта с другими заключёнными и прогулок. Пожизненное заключение должно быть безальтернативным, а осужденные на пожизненное заключение лишены права переписки и свиданий, а контакты – только с адвокатом и представителями следствия. Им должен оказываться минимум медицинской помощи. И можно не сомневаться, что при соблюдении всех вышеуказанных условий содержания эти преступники сами будут «искать встречу со своими жертвами», и ждать им этого долго не придётся.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...