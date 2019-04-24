По следам терактов в Шри-Ланке: чего все-таки добиваются исламисты?

"Возникает много вопросов по поводу мотивов лиц, совершивших теракты на Шри-Ланке. Своим насилием исламисты способствуют лишь сплочению против них всех других религий", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.
"Чего хотели добиться исламисты Шри-Ланки, когда они взорвали три церкви во время пасхальной мессы 21 апреля 2019 года, убив сотни невинных людей? Может ли идти речь о ставке на власть, в то время как католики на Цейлоне - чье обращение восходит к XVI веку - составляют менее 8% населения?" - задумывается журналист.
"С религиозной точки зрения, что так беспокоит исламистов в христианском послании? Его предшествование исламу? Заимствования ислама у христианства (и у иудаизма, отца христианства) огромны: может ли это стать причиной такой ненависти?" - продолжает Жирар.
"Тем не менее, пасхальной неделе есть чем обескуражить исламистов, потому что она напоминает о том, что христианство - это религия, которая отвергает насилие, которая заставила своего властителя дум пережить наихудшие превратности человеческого бытия, которая бросает вызов самой смерти ("Где есть, смерть, победа твоя?" - произнесет апостол Павел). Исламисты, вооруженные своей убежденностью, принятой раз и навсегда, ненавидят ту религию, которая со времен святого Августина проповедует постоянный духовный поиск", - указывает автор статьи.
"Тактически трудно понять цель, преследуемую исламистами радикальной мусульманской группировки NTJ (National Thowheed Jamath). Необходимо было запугать христиан до такой степени, чтобы заставить их покинуть Цейлон? Это означало бы полностью игнорировать ту стойкость, которую христиане нередко проявляли перед лицом зла. Ведь только в XX веке эта религия выстояла после преследований со стороны сталинизма, нацизма и маоизма", - комментирует Жирар.
"Мечтают ли исламисты на Шри-Ланке осуществить то, чего достигли младотурки путем геноцида армян и ассиро-халдеев? Обширная Анатолия сегодня практически очищена от любого христианского присутствия. Но в 1915 году младотурки удерживали всю власть в Стамбуле, в то время как в Коломбо исламисты весьма от этого далеки",- пишет Le Figaro.
"Стратегически имеют ли подобные теракты хоть малейший шанс ускорить возвращение к халифату VII века, объявленному мечтой исламистов? В краткосрочной и среднесрочной перспективе, конечно, нет. Однако в долгосрочной перспективе они несут в себе риск постепенной изоляции мусульманского мира от остальной части человечества, которая будет видеть в исламе лишь культ насилия и права сильного. В Европе страны Вышеградской группы уже отказываются принимать у себя мусульманских беженцев, опасаясь возможного "Батаклана" (театр в Париже, где в 2015 году был совершен теракт, одновременно с рядом других терактов - Прим. ред.). То же самое в происходит в США после шока, пережитого 11 сентября 2001 года", - резюмирует Жирар.
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