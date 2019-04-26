Мировое правительство: страшно. Но не очень реально...

Может ли мир объединиться в единую державу? Вероятно, нет лучшего вопроса, чтобы проверить, оптимист вы или пессимист. Оптимист скажет, что идея отличная: нет войн и расходов на армии, нет таможен и виз, нет торговых катаклизмов и заградительных пошлин. Поспокойнее станет в плане преступности и терроризма, поскольку нет «плохих» и «хороших» стран, зато злодеев выдают из любой точки на карте. Народы могут спокойно соперничать на футбольных полях.

Пессимист на это только криво усмехнётся: народов в привычном понимании вообще может не остаться, если каждый сможет выбирать место проживания. К тому же Швейцария может не выдержать такого наплыва. А как будет выглядеть мировое правительство? Грубо говоря, у машины всего один руль – так кто за него сядет? Да одна только дискуссия о местоположении столицы Земли способна вызвать третью мировую. Но наш разговор не о том, как могла бы выглядеть объединённая планета, поскольку невозможно прозреть ситуацию, в которой объединение станет возможным. Речь про направление, в котором движется мир. А сегодня как раз наметилась смена курса.

За околицей – масон

Если изучить в Интернете публикации с меткой «мировое правительство», то не останется сомнений, что оно уже давно плетёт вокруг нас сети. Различные теории заговора наделяют тайной властью над человечеством реальные или вымышленные структуры: «Большую семёрку» и «Большую двадцатку», масонство и жидомасонство, Бильдербергский клуб и Комитет 300, иллюминатов и иезуитов, Ротшильдов и Рокфеллеров. Речь не о безличной власти корпораций, которые финансируют политиков и пользуются их возможностями. Якобы существует круг небожителей, которые могут взять в холёные пальцы платиновый мобильник – и Дональд Трамп с Си Цзиньпином присядут от их вкрадчивого голоса, словно кони от рыка Ричарда Львиное Сердце.

Больше всего разговоров вокруг среднего по европейским меркам банкирского дома Ротшильдов. Якобы их совокупный капитал превышает 500 трлн долларов, и во всех последних войнах они финансировали обе воюющие стороны. А сегодня с подачи хитрых Ротшильдов Европу наводняют беженцами, чтобы вызвать кризис управленческих структур ЕС, пошатнуть демократию и вернуть к жизни националистов. А то Европа давно не воевала.

Больший бред трудно себе представить. Ведь войны регулярно обрушивают цену облигаций, а государства банкротятся, переставая платить по обязательствам. Советский Союз много заплатил Ротшильдам по царским векселям? Историк Ниалл Фергюсон пишет: «К середине XIX века Ротшильды ушли из торговли в управление капиталом, заботливо присматривая за обширным портфелем государственных облигаций. Сейчас, сделав деньги, они скорее могут потерять деньги, чем заработать в случае конфликта…» Всерьёз же рассматривать версию, будто евреи Ротшильды обеспечивают мусульманам базы в Европе, чтобы вернуть к власти нацистов, которые тут же отправят Ротшильдов в Освенцим, может только умалишённый.

Реальные факты другие: в 1970‑е годы ядро империи Ротшильдов французский банк de Rothschild Fr`еres был национализирован правительством социалиста Франсуа Миттерана. Тут бы могущественной закулисе уничтожить выскочку. Но ничего подобного: Миттеран правил 14 лет и был исключительно популярен. Нет ни одного журналистского расследования, убедительно доказывающего сколько-нибудь уникальное положение Ротшильдов в мире власти и денег. Это старый, влиятельный и богатый банкирский дом – не более и не менее.

Необыкновенно распространена версия, будто Ротшильды и союзные им Рокфеллеры контролируют Федеральную резервную систему США. То есть в 1911 г. правительство США на основе антимонопольного законодательства раздраконило на части рокфеллеровскую суперкорпорацию Standard Oil – и «мировое правительство» не смогло этому помешать. А два года спустя те же Рокфеллеры каким-то образом получили контроль над центробанком крупнейшей демократии мира?

Рассуждая об этом, постоянно ссылаются на историю режиссёра-документалиста Аарона Руссо. В 2007 г. Руссо заявил, будто предприниматель Ник Рокфеллер сделал попытку его завербовать, предложив вступить в тайную элитную организацию – Совет по международным отношениям. Руссо отказался и спросил, какова цель группы, возможности которой и так безграничны. Рокфеллер якобы ответил: «Наша конечная цель – добиться того, чтобы все были «чипированы». И таким образом мы сможем контролировать весь мир». Не прошло и полгода после интервью, как Руссо скончался от рака.

Правда, если изучить источники, то выяснится, что Руссо знал о своей неоперабельной онкологии за 6 лет до скандала. Он не только снимал документалку, в которой развивал теории заговора, но и пытался баллотироваться в президенты США от Либертарианской партии, обвиняя конкурентов в работе на закулису и обмане избирателей. А как ещё конкурировать с республиканцами и демократами? Зная, что жить осталось несколько месяцев, сумел неслабо хайпануть на истории с Рокфеллером, который долго недоумевал, зачем ему вербовать в тайный орден какого-то лузера.

Разумеется, не один Руссо нагрел себе рейтинг на теме тайного мирового правительства. В российских патриотических небылицах ему отведена роль чуда-юда, с которым храбро сражаются витязи нашей внешней политики. Для потребителей теленовостного мыла это оно, проклятое, определяет позицию Запада и генерирует санкции. В реальном же мире председатель Cовета директоров JPMorgan Chase & Co. (крупнейшего банка, среди владельцев которого и Рокфеллеры, и Ротшильды) Джеймс Даймон вошёл в состав Международного консультативного совета по созданию и развитию международного финансового центра в Российской Федерации при Президенте РФ. А Фонд Ротшильдов Rothschild Investment Corporation в огненном 2014 г. увеличил вложения в американские депозитарные расписки «Газпрома» в семь раз.

При желании и здесь можно усмотреть ростки государственной измены. Но конспирология и реальная макроэкономика соотносятся примерно как колдун и врач. Большинство разумных людей доверяют всё-таки врачу. Так вот, в реальной макроэкономике без всякой закулисы идут интереснейшие процессы. Самый важный из них: тема создания глобального рынка как прообраза будущего объединения человечества забуксовала и вот-вот покатится в обратном направлении.

Граждане мира

В европейской мысли идея объединения всех людей и государств витала с античной эпохи и к конспирологии отношения не имела: дескать, со временем мы неизбежно создадим мир без границ. О чём тут спорить? После Первой мировой войны в Европе распространилось движение безнационализма. Лига Наций, прообраз ООН, объединила 58 государств, и многим интеллектуалам того времени казалось, что до всемирного правительства – рукой подать. И не нужно забывать, что возник Советский Союз – империя рабочих и крестьян, провозглашавшая наднациональное бесклассовое глобальное общество. Правда, границы у СССР даже в песне были на замке.

Вторая мировая война стала звонкой пощёчиной объединительным иллюзиям, но после её окончания глобализацию толкали вперёд уже не философы, а инженеры: появилась трансатлантическая телефонная связь, всё быстрее становились поезда, танкеры и самолёты. До конца XX века мировая торговля росла в 5 раз быстрее промышленности, которая тоже не стояла на месте. А это значит, что народы активнее мигрировали: индийцы составляли значительную долю населения в Кении, англичане – в Зимбабве, французы – в Алжире и Вьетнаме, турки – в Германии. Пуштуны и зулусы смотрели на коровьей шкуре голливудские вестерны, пока не появилось телевидение. Начали возникать культурные коды, узнаваемые представителями безнадёжно далёких народов. И это было ещё до пришествия Интернета.

– Сегодня главную роль в культурном обмене взял на себя международный туризм, который растёт, несмотря на застой в мировой экономике, – говорит социолог Сергей Прозоров. – Ведь ненависть к другим народам – это чаще всего следствие невежества. А если ты ездил в Камбоджу и общался с дружелюбными кхмерами, они уже не ассоциируются у тебя с Пол Потом, нищетой и массовыми убийствами. Вы видите, что многие камбоджийцы живут в приличных домах и лучше вас говорят по-английски. А бедность там – на уровне Новгородской области. И вам уже не кажется дикой мысль, что такая страна может быть отдалённой провинцией единого государства. Особенно когда и экономическая выгода очевидна. Поэтому сторонников «государства Земля» больше всего в развитых странах, где люди образованны и много путешествуют. Категорически боятся утратить суверенитет в Мавритании, Вьетнаме, Кубе и Северной Корее.

Более 160 стран мира, включая Россию, вступили во Всемирную торговую организацию (ВТО), которую многие экономисты по сей день называют прообразом будущего всемирного государства. Её цель – создание единого мирового рынка без таможенных барьеров. А где свободный рынок – там свободное перемещение рабочей силы.

Однако сегодня идея свободной торговли трещит по швам во всём мире, а правительства ведущих держав защищают собственные рынки без особой оглядки на ВТО. Эпохе глобализации может прийти конец – об этом впрямую и подолгу говорят ведущие экономисты на саммитах МВФ и Всемирного банка. Прямые иностранные инвестиции в развитых странах обвалились на 40% за какие-то 3 года. Международное кредитование за два года сократилось примерно на 9%, или на немыслимые 2, 2 трлн евро. Взять контейнерные перевозки: в течение 40 лет они росли минимум на 10% в год, и конца-краю этой тенденции никто не видел, а с 2015 г. падение доходит до 4%. И большинству стран плевать на предостережение босса МВФ Кристин Лагард: «Ограничение свободы торговли будет глушить двигатель, который в течение многих десятилетий обеспечивал беспрецедентный рост благосостояния по всему миру».

Тем не менее западные страны повально ограничивают доступ иностранцев на свои рынки телекоммуникаций. По данным Global Trade Alert, страны G20, особенно США, только в 2015 г. ввели против отдельных государств 644 ограничительные торговые меры. Больше всех достаётся даже не России, а Китаю. Нынешний президент Дональд Трамп всю свою жизнь выступает против договоров о свободной торговле: «Мы – как копилка, которую ограбили!» Или: «Мы не можем позволить Китаю продолжать насиловать нашу страну!» Это Трамп про то, что с 2001 г. в Америке закрылись 60 тыс. заводов – по его мысли, из-за губительных торговых соглашений.

При этом существует арбитраж ВТО, где США, Евросоюз и Япония уже много лет успешно оспаривают право Китая продавать своим же компаниям редкоземельные элементы по льготной цене. Известно также уморительное решение запретить Польше выпускать гольф-кары на том основании, что это ущемляет права Канады, где гольф-кары вообще не производят.

– Процедуры арбитража в рамках ВТО контролируются основными же нарушителями её правил – США, ЕС и Канадой, – полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. – И новым членам жаловаться на них – всё равно что писать начальнику жалобу на него самого. Даже Китай, Индия, Бразилия перестали подавать иски в ВТО, а по факту открыто игнорируют правила организации.

По официальной статистике, российский фермер получает от государства дотации на несколько сотен рублей в год, а финский – на 28 тыс. евро. При этом Россия и Финляндия состоят в ВТО, правила которой запрещают повышать дотации сельскому хозяйству. К 2020 г. Россия должна обнулить пошлины на 30 категорий промышленных товаров. Но какая нам от этого выгода, если на фоне разговоров об «общем рынке» бушуют санкции и контрсанкции, устанавливающие новые ограничения? Многие развивающиеся страны – от Монголии до Перу, вступив в ВТО и обнулив пошлины, вдруг обнаружили, что у них не стало обрабатывающей промышленности, а их место в «мировой специализации» – выращивать кофе и бананы.

Периодически то одна европейская страна, то другая заявляет о выходе из Шенгенского соглашения. Вместо тотального объединения всех и вся то Каталония, то Валлония, то Шотландия требуют независимости. За последние 50 лет в мире не случилось ни одного заметного слияния государств, зато новых стран появились десятки: из гражданских войн родились Эритрея и Южный Судан, распались СССР и Югославия.

Новый Вавилон

Что же реально происходит? Судя по всему, заканчивается период истории человечества, векторы которого были определены Второй мировой войной. Его итогом для передового Запада стала демотивация к труду, проблемы со свободой слова, неверие людей в свою способность влиять на ситуацию в стране. Коррозии подверглись фундаментальные вещи, которые сделали Запад богатым и процветающим. И глобализм здесь ассоциируется со всем этим безобразием, как вишенка на торте.

Под вкусной идеей «государства всеобщего благосостояния» оказался махровый социализм. Предприниматели, труженики и творцы вынуждены платить 70%‑ные налоги, чтобы содержать миллионы дармоедов, которые даже не пытаются искать работу, но на пособие могут дважды в год отдыхать на Канарах. Трудолюбие и патриотизм европейцев сходились в той точке, что можно передать детям не только семейное дело, но и страну, в которой хочется жить: с развитыми образованием и здравоохранением, улыбчивыми соседями на безопасных улицах. Сегодня улицы Парижа и Лондона запружены дикими нелегальными иммигрантами, а школьную программу подстраивают под уровень их отпрысков. Санта-Клаус оскорбляет религиозные чувства этих приезжих, а полиция стесняется жёстко пресекать их разбои, кражи и сексуальные домогательства.

Не коварные Ротшильды пригнали в Европу десятки миллионов дикарей из Африки и Ближнего Востока – халяву для них создали белые политики, опасавшиеся сравнений с Гитлером. Они же быстро смекнули, что в мусульманской общине, объединённой вокруг своих лидеров, проще собирать голоса, и танцуют перед ней польку. Простое недовольство положением дел делает людей маргиналами.

Дошло до того, что великий биолог Джеймс Уотсон, получивший в 1962 г. Нобелевскую премию за открытие структуры молекулы ДНК, в 2019 г. был лишён почётных званий за свои утверждения о связи уровня интеллекта с расовым происхождением. «Лишатели» разбираются в биологии лучше Уотсона? Им даже наплевать, что он близко не является расистом, а просто обобщает итоги исследований. Учёный не устаёт повторять, что глупость – это болезнь и что 10% «самых глупых» людей надо лечить. По нынешним меркам это страшно неполиткорректно, потому что евгеника негласно запрещена со времён нацистских экспериментов. Хотя это то же самое, что запретить космонавтику, потому что Вернер фон Браун разработал ФАУ-2.

С одной стороны, мы видим, что свободолюбивые европейцы боятся высказывать своё мнение, чтобы не быть во что-нибудь «замешанными», а социальная система позволяет им работать самую малость. С другой стороны, даже немцы с их вбитым чувством вины всё чаще голосуют за правые партии, обещающие приструнить орды «беженцев». А «жёлтые жилеты» во Франции требовали в первую очередь мер по возвращению в страну промышленности и более взвешенной миграционной политики. Это возврат к принципам национальных государств, а вовсе не глобализация и стирание границ.

Нынешняя торговая война между США и Китаем никого не удивляет. В правом углу ринга мировой лидер последнего столетия, колыбель индивидуализма и демократических свобод, в левом – управляемый коммунистами азиатский муравейник, идеологией которого веками был коллективизм. Что между ними общего? Тем не менее любой экономист за последние 20 лет выучил термин Чимерика (Chimerica = China + America) и воспринимал эти две державы как одно целое.

Работало это так. Китайские граждане ещё не забыли Мао Цзэдуна и стараются экономить каждый доллар на чёрный день. Американцы, наоборот, жизни не мыслят без кредитов. В 2017 г. США пришлось занять 800 млрд долларов, а в Китае положительное сальдо текущих платежей достигло 262 миллиардов. Случилась дикая вещь: китаец со средним доходом 2 тыс. долларов в год даёт взаймы американцу, у которого за год набегает 34 тысячи.

Зачем же бедняку давать в долг богатому? Историк Ниалл Фергюсон объясняет: «Дело в том, что, для того чтобы занять своё громадное население, Китай производил товары для вечно голодного американского рынка. Чтобы удерживать цены на товары на низком уровне, надо не давать юаню подорожать относительно доллара. Для этого Китай скупает миллиарды долларов на рынках. С точки зрения США, лучшим рецептом для продолжения праздника жизни был импорт дешёвых китайских товаров. Более того, перенося производство в Китай, американские корпорации выгадывали на дешевизне рабочей силы. Продавая миллиард долларов Народному банку Китая, США могли поддерживать свою учётную ставку на низком уровне».

Не нужно быть великим экономистом, чтобы догадаться: этот симбиоз кита и слона процветал за счёт будущих поколений, которым предстоит платить по кредитам, и обречён в долгосрочной перспективе. Тем не менее Чимерику на полном серьёзе называли фундаментом для объединения всех государств планеты. И люди верили! Хотя всё прозаичнее: китайский импорт не даёт разгуляться американской инфляции, а дешёвый труд в Поднебесной ограничивает рост заработной платы в Америке.

Идея объединения народов снова пролетает фанерой, потому что строилась на гнилом фундаменте. Экономические выгоды для государств сиюминутны – вроде обу- здания инфляции при бешеном долге. А провалы вроде исчезновения промышленности – как раз на века. Зажиточного сонного европейца можно на какое-то время запарить байками о священном долге перед беженцами, но только до тех пор, пока мигранты не изнасилуют его дочь. Модный режиссёр не станет снимать фильм о «плохих беженцах», пока это грозит ему лично изгнанием со всех фестивалей. Но эти правила игры могут поменяться в мгновение ока.

Создание предпосылок для объединения государств – куда более сложный и длительный процесс. Сначала время должно сгладить культурные и религиозные отличия, сравнять национальные языки и разницу в доходах. Но, как показывает опыт Каталонии и Шотландии, даже этого может оказаться мало.

Безродные космополиты

Идея единого государства буквально древняя. Сократ и Диоген, когда называли себя космополитами, подразуме-вали гражданство объединённого Средиземноморья, по-скольку это был весь известный на тот момент мир. Как древнегреческий космополитизм ярче всего развился на фоне братоубийственной Пелопоннесской войны, так и сегодня очередную мировую войну видят одним из факто-ров, за которым всё выжившее человечество, посмотрев на руины Старого Мира, захочет исключить повторение этого опыта раз и навсегда.

ЧАСТО пишут, что космополитизм в сегодняшнем понимании провозгласил в 1500-е годы философ Гийом Постель: наднациональное и внерелигиозное братство, основанное на свободном выборе каждого. Хотя мы видим в трактате «О вселенском согласии» много слов о всемирной монархии, создать которую должен французский король на основе... древнееврейского языка наших праотцов, идея проросла в века. А английский язык давно созрел в качестве мирового.

В эпоху Просвещения Монтескьё и Вольтер видели спасение от войн в единой республике, где страны Европы должны стать провинциями. Лев Толстой писал, что патриотизм – пережиток варварских времён, зло, неизбежно ведущее к агрессии и вражде. Кант и Бентам предлагали создать в Европе постоянно действующий конгресс, главной целью которого было бы объединение держав в деле мира. К объединению толкала и жажда наживы: с 1815 по 1914 г. объёмы совокупного экспорта стран Европы выросли в 40 раз. Но пока Кант считал космополитизм естественным состоянием человека, плодились новые наполеончики, снова и снова заливавшие Старый Свет кровью.

По инф. «Аргументы недели»

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