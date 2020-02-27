Внезапный уход из жизни некоторых знаменитостей без мифов и пересудов. Подробности в книге…

Самоубийц на земле было (и, увы, будет) немало, встречались они и среди знаменитых людей. О конце жизни 14 значимых личностей рассказывает в своей книге журналист, политолог и историк Леонид Млечин.

Узнаем ли мы правду?

Фундаментальная 600-страничная книга «Знаменитые самоубийцы» описывает обстоятельства ухода из жизни 14 человек. Обстоятельства эти разобраны тщательно и детально – перед читателем предстанет максимально подробная картина происшествия. И в картине этой будут вопросы, но не будет домыслов и спекуляций. Автор не опускается до подобных дешёвых приёмов возбуждения любопытства. Зато будут материалы уголовных дел, свидетельства очевидцев и современников, так или иначе знавших фигурантов этих дел.

Почему именно эти 14? Неужели другие значимые фигуры не сводили счёты с жизнью за последние 100 лет? Разумеется, сводили. Но люди, чей конец жизненного пути описан в книге, были для своего времени фигурами знаковыми и значимыми.

Вокруг их смертей ходило и ходит множество слухов, мифов и пересудов. Может быть, автора насторожило то, что эти самоубийства, подлинные или мнимые, происходили в моменты крутых политических перемен? Внезапный уход из жизни героев этой книги имел самые серьёзные последствия для нашей страны. Они исчезали, и перед кем-то открывалась широкая столбовая дорога.

Однако скорее всё дело в том, что в случае с этими людьми с самого начала от нас пытались скрыть правду. А когда такое происходит, в мозгу сразу вспыхивает тревожный сигнал. Если что-то пытаются скрыть, значит, тут дело нечисто. Со временем удалось выяснить, что именно произошло с этими людьми. Но сомнения и подозрения не исчезают. Опять-таки, может быть, потому, что большинство из нас уверены в том, что всей правды нам никогда не скажут. Часто эта уверенность имеет под собой основания.

Герои этого «расследования» – очень разные люди. Политики, военные, люди искусства. В книге рассматриваются не только обстоятельства их гибели. Но и события, этому предшествовавшие. Ведь часто контекст значит гораздо больше для понимания истины, чем явные следы.

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Последний шаг

Что привело поэта Владимира Маяковского к выстрелу в собственное сердце? Неужели любимец женщин мог так страдать из-за отказа одной из них, что решился на этот шаг? Или были другие причины? И есть ли что-то кроме сенсационных домыслов под версией, что причиной был конфликт с ЧК, а то и вовсе – что на спусковой крючок нажал не сам поэт?

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено». Это строки из предсмертного письма Александра Фадеева, большого писателя и заметной фигуры в политике, который застрелился на даче в Переделкине 13 мая 1956 года. При расследовании его самоубийства это письмо не было вскрыто и отправилось прямиком в ЦК КПСС, куда и адресовалось, что является вопиющим нарушением следственной практики. Опубликовано оно было только 30 лет спустя. Почему? И почему пошёл на это писатель, обласканный властью и имевший доступ к первым лицам Советского государства?

Почему покончил с собой Герой Советского Союза маршал Ахромеев? Его обвиняли в участии в госперевороте, известном как «августовский путч». Но роль его не была серьёзной. Только ли желание оставить незапятнанной офицерскую честь толкнуло его на этот шаг? И почему, имея табельный пистолет, маршал не пустил себе пулю в висок, как сделал бы любой офицер, а повесился? Да ещё сидя, закрепив верёвку на оконной раме! Многие уверены, что он это сделал не сам и мстительные враги из числа победивших в этой политической августовской схватке таким образом попытались извалять в грязи даже последний шаг достойного офицера.

Как падение с олимпа полностью разрушило мир «железной Екатерины», министра культуры СССР Фурцевой? Почему после странных самоубийств управляющего делами ЦК КПСС Павлова и партийного казначея Кручины пресловутое «золото партии» искать перестали? Однако, как выяснилось, дело это до сих пор не закрыто. Что толкнуло на роковой шаг таких сильных людей, как Щёлоков и Цвигун? Как шумное расследование Гдляна и Иванова спровоцировало цепь самоубийств в Узбекской ССР, в череде которых оказалось и самоубийство «падишаха» республики – первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Шарафа Рашидова? Как свёл счёты с жизнью настоящий герой ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, первый секретарь ЦК Компартии Украинской ССР Владимир Щербицкий? Как министр внутренних дел СССР и по совместительству путчист Борис Пуго опередил высланную за ним группу захвата и успел пустить себе пулю в лоб, застрелив перед этим свою жену, и нет ли в этом деле некоторых странностей? Эти и многие другие подробности жизни и смерти известных в СССР людей – в книге Леонида Млечина «Знаменитые самоубийцы».

Книга Леонида Млечина под названием «Знаменитые самоубийцы» вышла в издательстве «Аргументы недели». Герои этой книги – руководители государства, видные политики и общественные деятели, крупные военные, руководители спецслужб, писатели, учёные – ушли из жизни при странных и загадочных обстоятельствах. По официальной версии, все они покончили с собой. Так ли это?

И жизнь знаменитостей интересна многим, и их уход в иной мир тоже. Тем более если этот уход оказался такой трагический и страшный. Ведь не каждый может сам свести с собой счеты. А может быть и не сам...

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