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1953 год, смерть ученого Фрэнка Олсона: ЦРУ по-прежнему под подозрением

Фолькер Бернхард, Süddeutsche Zeitung   
24 Февраля 2020 г.
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"Ученый Фрэнк Олсон работал на ЦРУ, участвуя в опытах по контролю над сознанием. В 1953 году он выпал из окна гостиничного номера в Нью-Йорке. Был ли он убит спецслужбой?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Ученый выпал из окна гостиничного номера. Случайность или слишком много знал?..

"Биохимик погиб 28 ноября 1953 года, выпрыгнув в Манхэттене из окна гостиничного номера на десятом этаже. На протяжении двух десятилетий происшествие считали суицидом, совершенным вследствие нервного срыва. Лишь внутриполитический скандал вызвал сомнения: в 1975 году одна из статей The New York Times заставила президента США Джеральда Форда распорядиться о расследовании с помощью комиссии Рокфеллера незаконной деятельности ЦРУ внутри страны", - повествует журналист Фолькер Бернхард.

"Несмотря на то, что ЦРУ уничтожило многие документы, стало известно о странных плодах холодной войны, проектах "Артишок" и MKULTRA. С помощью этих исследовательских программ ЦРУ в период с 1951 по 1973 год пыталось разработать методы допроса и контроля над сознанием - в некотором смысле секретное психоделическое оружие".

"Спецслужба проводила эксперименты на людях за границей, в том числе в Германии, и даже не стеснялась использовать собственное население: в тюрьмах и больницах отбирали людей, которым, среди прочего, без их ведома давали наркотики наподобие ЛСД. Были и добровольные участники, среди них Кен Кизи, который позднее работал ассистентом в больнице. Его опыт нашел отражение в романе "Пролетая над гнездом кукушки", - говорится в статье.

"В 1975 году комиссия Рокфеллера обнаружила документы, доказывающие причастность Фрэнка Олсона к программе MKULTRA - согласно документам, ему и некоторым его коллегам за девять дней до его смерти без их ведома давали ЛСД. Общественность была возмущена, семья Олсона угрожала подать в суд. (...) В 1976 году семья согласилась не внесудебное мировое соглашение с выплатой 750 тыс. долларов. Согласно официальной версии, эксперимент с участием Олсона оказался неудачным".

Ученый выпал из окна гостиничного номера. Случайность или слишком много знал?..

"Однако его жена сообщала о свидетельствах страшной ошибки, Олсон, по ее словам, давно сомневался в проекте (...) и стоял перед этической дилеммой. Ведь он отвечал за эксперименты над животными и присутствовал на экспериментах над людьми, в том числе со смертельным исходом. Это в конечном итоге привело к тому, что ЦРУ давало Олсону ЛСД, чтобы проверить его надежность, а затем убило его как "угрозу безопасности", чтобы скрыть собственные действия. (...) Таким образом, объяснение гибели Олсона тем, что он находился в депрессии из-за неудачного эксперимента с ЛСД, было отвлекающим маневром", - пишет издание.

"Известно, что Олсона отправляли на лечение в Нью-Йорк и там им занимались два оплаченных ЦРУ врача: один прописал ему барбитурат и бурбон для облегчения засыпания, другой, вероятно, его гипнотизировал".

"В 1994 году семья Олсона настояла на повторном вскрытии. Судмедэксперт Джеймс Старрс и его коллеги, в отличие от первого протокола вскрытия, не обнаружили ссадин, порезов или осколков стекла, которые можно было бы ожидать при прыжке через окно. Вместо этого они обнаружили большую гематому на голове Олсона и рану на груди. За исключением одного сотрудника, судмедэксперты пришли к единогласному выводу о том, что Олсон был избит до потери сознания и выброшен из окна. Однако попытка убедить в новых данных прокурора Манхэттена оказалась в 1996 году неудачной". В 2013 году был отклонен иск братьев Эрика и Нильса Олсонов ввиду истечения срока давности дела.

"В 2017 году лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждал в документальном фильме "Уормвуд", что ЦРУ подтвердило ему, что Олсон был казнен, но ввиду обязательства по неразглашению источников информации он не смог предоставить более точных фактов. (...) Действительные обстоятельства смерти Фрэнка Олсона давно покрылись мраком неизвестности", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Наукой, как показывает жизнь, заниматься иногда небезопасно. Можно получить такую информацию, что за нее тебя и уберут. Интересно, узнает ли мир точно, была ли случайной смерть Олсона?

А еще о тайном и историческом можно прочитать здесь:

Перевод Inopressa.ru

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  • 1953 год, смерть ученого Фрэнка Олсона: ЦРУ по-прежнему под подозрением
    "Ученый Фрэнк Олсон работал на ЦРУ, участвуя в опытах по контролю над сознанием. В 1953 году он выпал из окна гостиничного номера в Нью-Йорке. Был ли он убит спецслужбой?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
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