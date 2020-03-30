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У татар в СССР была мода на античные имена. С чего бы?..
По инф. cyrillitsa.ru   
30 Марта 2020 г.
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Среди татарского населения распространены имена не только тюркского и исламского происхождения, но имена, имеющие древнегреческие и римские корни. Для примера возьмем имена мальчиков: Эрик, Ренат, Рудольф, Эдуард, Эрнст, и другие. А вот женские имена более звучные: Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльвира, Фрида.

У татар в СССР была мода на заимствованные имена. С чего бы?..

Встречаются и имеющие латинские, французские или же итальянские корни: Марат, Рафаэль, Римма, Рим, Феликс, Лилия. Все эти имена татары заимствовали у народов, с территориями которых они были соседями.

Во всем виноваты большевики

Филологи-исследователи считают, что весомый взнос в это был сделан в период активной борьбы большевиков с религией. В это время не приветствовали имена, связанные с религией и поэтому детей мусульман запрещали называть традиционными татарскими именами. Встал вопрос — что же делать? Тогда татары решили позаимствовать несколько имен у западных европейцев.

Выбирали наиболее мелодичные, звучные, не забывая о том, что имена должны отвечать народным традициям. Вот так и появились имена для девочек – Роза, Лилия, Азалия и даже Резеда. Для мальчиков старались выбрать имя со значением, имеющим схожесть с тюркским. Это, например, Роберт — «знаменитый», Альберт — «благородный», Марсель – «посвященный Марсу» и так далее. А вот имя Адольф (древнегерманское имя – «благородный волк») принесло существенные проблемы своим владельцам особенно в период Второй Мировой войны. Не обошлось и без смешных вариантов: Фикус, Индия, Форель и даже Бриллиант.

Есть предположение, что на появление германских имен у татар имело влияние то, что в двадцатых годах ХХ столетия, южнее Саратова, появилась отдельная республика немцев Поволжья. Там проживало более 2 000 татар и предположительно, именно они сделали свой вклад в распространение немецких имен.

От Владленов в Тракторам

В двадцатые годы ХХ столетия появилась мода на революционные имена, а также имена-аббревиатуры. И эта мода не обошла стороной татар. Появились такие имена, как Вилен, Вилев, Лестан (Ленин и Сталин), Лемар (Ленин и Маркс), Владлен, Рем, Ким, Люция. Но были также и имена, возникшие на основе событий тех времен: Маузер, Октябрина, Трактор, Пионер. Со временем мода на них прошла, но иногда можно встретить такие имена как Дамир и Лениза.

Время шло. И постепенно тенденция к заимствованным именам пошла на спад. Татары стали возвращаться к своим традициям.

Возврат к традициям

В наше время в Татарстане на пике популярности такие имена, как Арслан, Нурбек, Ильбарис, Ислам, Карим, Ильяс, Даут. Стало модно начинать имена с «э», например, вместо традиционного Ильдар, мальчика называют Эльдар, Амира — Эмир и так далее.

Выбирая имя, родители учитывают его значение, внутреннюю форму и, конечно, модные тенденции. Часть современных родителей предпочитает традиционные арабо-персидские имена, а часть - подвержена современным веяниям.

Вот для примера популярные имена, связанные с исламом: Эмирхан, Ихсан, Газиза, Сабержан. Современные имена арабо-персидского происхождения это Азат, Илдуз, Эмир, Тимур, Булат, Адель, Самира.

Не потеряли популярности и имена европейского происхождения: Милана, Стэлла, Эвелина — для девочек. Имена мальчиков не менее звучные: Эдгар, Ренат, Альберт.

Интересная история о выборе имен. Но главное здесь, наверное, что как бы ни был назван человек, лишь бы вырос он хорошим и настоящим. Пусть это будет Эвелина, Эмирхан, Нурбек или кто-то еще.

Также любопытное об историческом можно прочитать здесь:

По инф. cyrillitsa.ru

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  • У татар в СССР была мода на античные имена. С чего бы?..
    Среди татарского населения распространены имена не только тюркского и исламского происхождения, но имена, имеющие древнегреческие и римские корни. Для примера возьмем имена мальчиков: Эрик, Ренат, Рудольф, Эдуард, Эрнст, и другие. А вот женские имена более звучные: Аделина, Луиза, Эмма, Регина, Робина, Эльвира, Фрида.
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