ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Чарльз Бойкотт, Патрик Хулиган, Джеймс Ватман… Эти фамилии ничего вам не напоминают?
Юлия Попова, cyrillitsa.ru   
28 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Русский язык отличается от других разнообразием способов образования новых слов. Одним из них является деонимизация. Этот процесс заключается в том, что имя собственное превращается в нарицательное. Такие слова еще называют эпонимами (от греческого «eponimus» - давший свое имя).

Чарльз Бойкотт, Патрик Хулиган, Джеймс Ватман… Фамилии этих людей ничего вам не напоминают?

Бойкот

Всем известно, что бойкот – это одна из форм протеста, заключающаяся в прекращении всяческих контактов с каким-либо человеком. Применяется бойкот и как метод экономической или политической борьбы. Впервые бойкот был применен в Великобритании в начале XVIII века. Тогда представители общественного движения призвали англичан отказаться от потребления сахара. Дело в том, что в прошлые времена тростниковые плантации и сахарные заводы были символом рабства. Однако само слово «бойкот» появилось только в 1880 году. Как утверждает Л.И. Гольман, автор издания «История Ирландии», название происходит от фамилии управляющего ирландским поместьем лорда Эрна капитана Чарльза Бойкотта, к которому успешно был применен этот метод протеста. С управляющим не разговаривали даже соседи, а владельцы магазинов отказывались его обслуживать.

Хулиган

Слово «хулиган» тоже имеет самое непосредственное отношение к Ирландии. Впрочем, ирландская семья с такой фамилией проживала не на своей родине, а в Лондоне, в районе Саутуарк. По крайней мере, именно такие сведения приводит в своей книге «Говорящие фамилии. Имена и фамилии, ставшие нарицательными и перешедшие в названия» Илья Кулибин. Хулиганы нередко упоминались в колонках криминальных хроник различных британских газет конца XIX века. Выходцы из Ирландии дебоширили, занимались погромами, участвовали в драках. Предводителем семейства считался Патрик Хулиган. На самом деле Патрик работал вышибалой в одном из баров Лондона, но в свободное время промышлял грабежами: вместе с приятелями и родственниками он избивал прохожих и отбирал у них все ценное.

Ватман

А вот «ватман» действительно родом из Англии, как и сам Джеймс Ватман, фамилия которого и стала названием бумаги. Если верить Марку Блау, автору издания «Судьба эпонимов. 300 историй происхождения названий», собственное бумажное производство Ватман открыл еще в 1733 году. Тогда же он поставил перед собой цель – создать самую лучшую в мире бумагу для рисования, письма и печати. И Джеймсу это удалось: к 1753 году производившаяся на фабрике Ватмана бумага заслужила популярность не только в Европе, но и в Америке. Примечательно, что сам фабрикант окрестил свое детище «wove paper» - тканая бумага. Однако это название так и не прижилось. По крайней мере, в России слово «ватман» знакомо всем, а вот словосочетание «тканевая бумага» будет понятно не каждому.

Лодырь

Слово «лодырь» тоже наверняка не вызовет затруднений даже у современного носителя русского языка: лодырь – это лентяй, бездельник. Однако изначально и «лодырь» был фамилией. Как пишет в своей книге «Московские слова, словечки и крылатые выражения» Владимир Муравьев, в XIX веке в Москве проживал врач немецкого происхождения Христиан Иванович Лодер. В 1828 году он открыл на Остроженке «Заведение искусственных минеральных вод». Лечение на водах тогда было в моде: русская знать отправлялась для этого в Германию или Италию. Теперь же ехать в Европу стало не надо. Однако для того, чтобы оказаться на Остроженке, дамы и кавалеры пользовались услугами извозчиков. Последние в ожидании своих клиентов просиживали на козлах часами. Простой люд, не понимая, что происходит, порой интересовался у кучеров, чем заняты господа. Те, не в силах правильно произнести фамилию известного врача, отвечали: «Лодыря гоняют!».

Мазохизм

А термин «мазохизм» появился благодаря образованному человеку. Его, как утверждает автор книги «Знаменитые писатели Запада» Юрий Безелянский, ввел австрийский психиатр Рихард фон Краффт-Эбинг под впечатлением от творчества своего земляка Леопольда фон Захер-Мазоха. Поначалу Леопольд увлекался написанием коротких новелл, но впоследствии взялся за романы. Одним из первых романов литератора «Венера в мехах» увидел свет в 1870 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Тогда Маркиз де Сад находился под запретом, но Мазох не побоялся отразить в своем произведении особый тип отношений между мужчиной и женщиной. Примечательно, что Рихард фон Краффт-Эбинг предполагал, что Леопольд фон Захер-Мазох, с таким натурализмом описавший мазохистские наклонности своего героя, и сам страдал аналогичной девиацией.

Красивый, выразительный и богатейший словарными формами русский язык, оказывается, прирастал новым и так необычно. А у нас и еще есть что интересного почитать:

По инф. cyrillitsa.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Последние слова
    alone 1 Одна пожилая женщина рассказывала:
  • Чарльз Бойкотт, Патрик Хулиган, Джеймс Ватман… Эти фамилии ничего вам не напоминают?
    Русский язык отличается от других разнообразием способов образования новых слов. Одним из них является деонимизация. Этот процесс заключается в том, что имя собственное превращается в нарицательное. Такие слова еще называют эпонимами (от греческого «eponimus» - давший свое имя).
  • Герои книги Олеши «Три толстяка»: кто они?
    В литературе иной раз попадаются шедевры, поначалу незаметные, но в конечном итоге переворачивающие массовое сознание с ног на голову. Один из таких шедевров – «Три Толстяка» Юрия Олеши. Творение, которое вовсе могло не увидеть свет, но увидев – тут же стало бестселлером. Наверное, потому, что каждый, кто прочитал книгу, догадался, о каких именно Толстяках идет речь. Но просто, может быть, побоялся сам себе признаться в этом: крамола как-никак.
  • Нелетающие птицы
  • Рабочие руки
    hammer Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?
  • Внезапный уход из жизни некоторых знаменитостей без мифов и пересудов. Подробности в книге…
    Самоубийц на земле было (и, увы, будет) немало, встречались они и среди знаменитых людей. О конце жизни 14 значимых личностей рассказывает в своей книге журналист, политолог и историк Леонид Млечин.
  • Чего ждет душа от мелодрамы?
    Российские производители снимают немало картин этого жанра, но зритель не видит в них мелодрамы. Даже лучшие отечественные образцы неизменно отдают трагедией с идеологическим подтекстом.
  • Что мог рассказать кокошник о русской женщине?
    По головному убору - кокошнику на женщине легко определяли, богато ли она живет, а иногда и сколько у нее детей
  • Архитекторы от природы
  • Заметки на полях
    book Однажды между учениками разгорелась дискуссия о пользе чтения. Одни считали чтение потерей времени, а другие с этим не соглашались. Решили спросить у Мастера.
  • «Обратная зеркальность» потустороннего мира народа манси
    Погребение покойника – обряд, который может раскрыть менталитет того или иного народа, ведь похоронные ритуалы отражают не только отношение людей к смерти, но и их восприятие реальности. Например, манси верят в реинкарнацию человека и считают, что мир мертвых зеркально противопоставлен миру живых. Это влияет на погребальные обряды, делая их по-своему шокирующими для представителей других народов.
  • Странные смерти крестников Николая II: «проклятие Романовых» коснулось и их?
    О проклятии Романовых слышали все, кто хоть сколько-то интересовался судьбой династии. Трагический финал семьи Романовых нередко связывают именно с этим мистическим фактом, который особенно ужасно отразился на судьбе сына последнего императора. Ведь даже если бы мальчик не был расстрелян в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, то с большой долей вероятности его жизнь все равно оборвалась бы преждевременно из-за гемофилии.
  • Легендами не рождаются, легендами умирают: история Че Гевары
    Удивительно, но о жизни Че Гевары, на редкость кинематографичной, до сих пор снято так мало фильмов. Видимо, актеров хороших нет. Ни Омар Шариф, ни Бенисио Дель Торо, ни даже Гаэль Гарсиа Берналь (хотя задача у него была куда как проще – сыграть не пламенного Че, а еще молодого Гевару в автобиографических «Дневниках мотоциклиста») не смогли и близко высечь из себя ту искру, какой Че зажигал все вокруг.
  • Возможности в 40, 50 и 60 лет теперь другие. Как пример – Дженнифер Лопес
    "(...) Теперь, когда "Супербоул-2020" и его шоу в перерыве остались позади, давайте уделим несколько минут, чтобы поразмыслить о том, что потрясающие выступления и спортивные достижения Дженнифер Лопес и Шакиры значат для зрелых женщин", - пишет Саманта Бреннан, философ и этик, декан колледжа искусств в Гуэлфском университете, Канада, в издании Slate.fr.
  • Чтобы детский рак не стал приговором
    Детские опухоли всегда высокозлокачественные, без лечения пациенты безальтернативно умирают. Иногда счет идет на дни и даже часы.
  • «Оттепель» в жизни СССР: как это было?
    Короткий период оттепели многое изменил в СССР. Это время интересно не только исследователям, но и достаточно широкой аудитории. Какие-то ответы о данном историческом отрезке можно найти и в книге Сергея Чупринина «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года». Предлагаем ознакомиться с фрагментом, где описываются события апрельских дней 1956 года.
  • Как избавиться от эффекта «унылых» губ: гимнастика и массаж
    Разобравшись и скорректировав причины возникновения эффекта «унылых» губ, можно приступить и к исправлению ситуации. Сегодня мы расскажем, как приподнять уголки губ и вернуть их в прежнее состояние, не прибегая к филлерам, посещению косметологических клиник и применению декоративной косметики.
  • Птицы видео для кошек
  • Забывчивость любви
    apple tree blossom — Почему ты продолжаешь говорить о моих прошлых ошибках? — спросил муж. — Я думал, ты давно всё забыла и простила меня.
  • От каких заморских владений отказалась в свое время Россия?
    Россия за свою долгую историю имела немало шансов закрепить за собой территории, лежащие вдали от русских берегов. Они могли быть с выгодой использованы в военных, политических и экономических целях. Однако каждый раз российские правители признавали такие проекты нецелесообразными.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 