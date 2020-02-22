Таинственное племя чучуна: реальность или мифологические персонажи? Версий много

В 1926 году русский географ и писатель Владимир Обручев опубликовал научно-фантастический роман «Земля Санникова». А уже в 1929 году советский ученый Петр Драверт хотел снарядить экспедицию для поиска «диких людей», затерявшегося в тундре племени каменного века, которое якуты и эвенки называли «чучуна» или «мюлен».
Внешний вид и привычки
Согласно легендам народов, населяющих Дальний Восток и Восточную Сибирь, чучуна - высокие люди крепкого телосложения с очень длинными, спутанными волосами, одетые в шкуры, снятые с животных целиком. В отличие от йети, чучуна не были покрыты шерстью, а кожа у них была темной, буро-красного цвета. Было у них и оружие – лук и стрелы. Мюлен частенько крали оленей и еду, обстреливая людей из лука или забрасывая камнями.
Но существуют и более фантастические описания внешности чучуна. В частности, в легенде, записанной советским археологом Алексеем Окладниковым, чучуна имели одну ногу и один глаз. Также упоминалось, что они не имеют челюстей, а потому пищу попросту заглатывают, проталкивая ее в пищевод плечами.
По рассказам охотников и оленеводов, сталкивавшихся с чучуна уже в XX веке, таинственное племя вело кочевой образ жизни. Обычно мюлен бродили в одиночку, но иногда объединялись в небольшие группы по три-четыре человека с целью нападения на стада оленей.
Откуда они взялись
По мнению многих исследователей, в горах Восточной Якутииплемена первобытных людей или реликтовые гоминиды могли дожить до наших дней. Эти места практически не освоены местными народами. Тем не менее, эта гипотеза ошибочна – в горах недостаточно пищи для пропитания целого племени. Рыбачить здесь невозможно, а животные редко заходят на столь отдаленные территории. Кроме того, все виденные местными охотниками чучуна были мужского пола, а о существовании женщин и детей мюлен нет ни одного упоминания. Этнограф Гавриил Ксенофонтов считал, что чучуна – всего лишь персонажи якутской и эвенкийской мифологии, т.к. местные племена верили в существование духов, обитавших в лесах и горах. К тому же, в якутском языке есть слово «чуучус», что означает «призрак, злой дух».
Наиболее близка к истине теория ученого-североведа Ильи Гурвича. За 30 лет работы в полях и изучения полученных материалов о чучуна, этнограф он пришел к выводу, что таинственное племя на самом деле было береговыми чукчами. Во время охоты на морского зверя летом и осенью льды откалывались и уносили охотников-зверобоев далеко на запад, к берегам Якутии. Оставшись в одиночестве, они считали себя отверженными. По чукотским обычаям, они больше не могли вернуться в родные поселения, т.к. считались мёртвыми. Оказавшись в суровых условиях, они были обречены на голодную смерть, т.к. не имели никаких орудий кроме лука или гарпуна. Именно поэтому отчаявшиеся «робинзоны» были вынуждены воровать пищу и уводить оленей. А пронзительный свист, которым они отпугивали других людей, можно объяснить суеверным страхом причинить вред, так как сами они считали себя «живыми мертвецами».
Кто больше близок к истине в своих предположениях о племени чучуна, покажет, наверное, время. А на нашем сайте есть и другие любопытные материалы о разном таинственном:
В 1926 году русский географ и писатель Владимир Обручев опубликовал научно-фантастический роман «Земля Санникова». А уже в 1929 году советский ученый Петр Драверт хотел снарядить экспедицию для поиска «диких людей», затерявшегося в тундре племени каменного века, которое якуты и эвенки называли «чучуна» или «мюлен».
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