Скандинавская версия происхождения Руси — всего лишь легенда?

С начала 19 века в русской и зарубежной историографии утвердилась норманнская теория, доказывавшая скандинавское происхождение первых правителей древней Руси и самой русской государственности. Логично предполагать, что если бы эта теория была близкой к истине, то чем дальше вглубь веков, тем у современников должно было сохраниться больше сведений об основании скандинавами Древнерусского государства.

Скандинавы ничего не знали о том, что они якобы основали Русь

Резоннее всего обратиться сразу к скандинавским сагам, очень хорошо знающим древнюю Русь под именем Гардарика (страна городов). Однако здесь норманистов ожидает первое разочарование. Викинги активно участвуют в событиях древнерусской истории, но только со времён князя Владимира («конунга Вальдемара»). Никакие другие правители Руси более раннего времени им неизвестны. Создатели саг не помнят своих соотечественников Аскольда, Рюрика, Олега, Игоря, их завоевание Восточной Европы, их славные походы на Константинополь.

Вероятно, основание норманнами Древнерусского государства могло бы пройти незамеченным в самой Скандинавии. Но уж походы-то на столицу мировой Византийской империи, если викинги их действительно совершали, не могли не послужить предметом гордости. Тем более, что саги охотно повествуют о службе норманнов у греческих царей в дальнейшем – про Византию они знают очень хорошо. Но факт остаётся фактом – походы русов на Царьград, совершавшиеся, согласно данным византийских источников, по меньшей мере дважды – в 860 и 941 гг. (а по русским ещё больше) – остались неизвестными в Скандинавии. Очевидно, викинги не имели отношения к той Руси.

Русы – северные люди, но не скандинавы

Первое на Западе (и в мире) упоминание о Русском государстве относится к 839 году. Оно содержится в «Бертинских анналах», но там ничего не говорится ни о происхождении, ни о расположении Руси. Можно только понять, что Русь находилась в торговых и дипломатических отношениях с Византией и Хазарией.

Анонимный «Баварский Географ» примерно того же времени упоминает в Восточной Европе народ Ruzzi рядом с народом Caziri. Во втором резонно видеть хазар, а в первом русов. Таможенный устав города Рафельштеттена в Баварии 905 года упоминает народ ругов как разновидность славян. Не очень понятно, правда, имеют ли отношение эти руги к Киевской Руси.

Епископ северо-итальянского города Кремона Лиутпранд подтверждает факт неудачного похода в 941 году князя Игоря (Ингера) на Константинополь. При этом в источнике русы прямо названы норманнами. Однако тут же его автор даёт разъяснение данного термина:

«В северных краях есть народ, который греки по его внешнему виду называют «русиос», мы же по его месту жительства зовём его норманнами. Ведь на тевтонском языке «норд» означает север, а «манн» – человек. Отсюда норманны, то есть северные люди. Королём этого народа был тогда Ингер».

Здесь нет никакого этнического отождествления русов с норманнами-скандинавами.

Русь одноимённа племени балтийских славян

Затем в западных источниках Русь сразу выступает как мощное государство, и авторы (Титмар Мерзебургский, Бруно Кверфуртский, Гельмольд, Мартин Галл) не задумываются вопросом об его происхождении. Первым правителем, которого они знают, является Владимир. При этом одним именем с русами (рутенами) епископ Оттон Бамбергский называет одно из племён балтийских славян.

Первый историк Венгрии, чьё имя неизвестно, автор полулегендарных «Деяний венгров» (12 век), рассказывая о проходе венгров через Русь в конце 9 века, присочинил эпизод взятия венграми Киева. Однако и он ничего не сообщил о тождестве русов с каким-то другим народом. Любопытно ещё, что первым местом, где, по его мнению, венгры впервые вступили на территорию Руси, был Суздаль. Это позволяет вспомнить одну из этимологий этого загадочного названия, делаемую из венгерского языка: «сюз» – девушка и «дал» – песня.

Длугош: славянская Русь покорила Рим

Удивительные сведения о начале Руси содержатся в «Хронике» польского историка епископа Яна Длугоша, написанной около 1480 года. Длугош называет основателем Русского государства некоего Руса и считает его внуком Леха, основателя Польского государства. Русы приняли активное участие в походах на Римскую империю, и Одоакр, свергнувший в 476 году последнего римского императора Ромула Августула, был, по утверждению Длугоша, русом.

Киев возник вскоре после этого, его основателями были три брата – Кий, Щек и Хорив. Аскольд и Дир были последними Киевичами, которых русы свергли и призвали Рюрика. Здесь впервые русское летописное сказание 12 века о призвании варяжских князей вводится в круг западных источников.

Герберштейн: варяги – славяне из Вагрии

В 1517 и 1526 гг. Москву дважды подолгу посещал посол австрийского императора барон Сигизмунд фон Герберштейн. В ту пору интерес Западной Европы к русским землям значительно возрос вследствие бурного возвышения Московии. В 1549 году Герберштейн выпустил свои «Записки о московских делах», где, среди прочего, изложил и свою историческую концепцию возникновения Русского государства.

По мнению Герберштейна, варяги, от которых происходят русские князья, вышли из области Вагрия на севере Германии в Шлезвиге, где ещё во времена Герберштейна многие говорили по-славянски. Их центром был Штаргард, в котором без труда узнаются славянские корни: Старград (старый город). Когда Герберштейн писал свой труд, этот город уже носил немецкое название, являвшееся переводом со славянского – Альтенбург (тоже старый город), которое в настоящее время исказилось в Ольденбург.

Упоминанием Старграда хорошо объясняется название Новгорода. Ведь логично, что если есть новый город, значит, где-то должен был быть и старый. А ни о каких выходцах из Скандинавии в связи с основанием Руси Герберштейн не сообщает.

До немцев в Русской Академии Европа не знала о «норманнских корнях» Руси

До появления в русской «Повести временных лет» в начале 12 века сказания о призвании Рюрика западные европейцы вообще ничего не знали о варягах и никогда не отождествляли русов со скандинавами. В дальнейшем они пытались примирить это известие с тем, что им самим было издавна известно о славянском происхождении Руси, в частности – об её родстве (если не тождестве) с одноимённым славянским племенем в Северной Германии.

В любом случае, скандинавская версия происхождения Руси – не старинная историографическая традиция, а новейшая легенда, созданная не ранее 18 века.

Многие исторические темы вызывают дискуссии. И наука во главе с учеными пытается дать свои подтвержденные фактами ответы на подобные споры и развенчивает успешно создаваемые мифы. Вот и скандинавская версия происхождения Руси оказалась в итоге лишь красивой легендой.

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По инф. cyrillitsa.ru

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