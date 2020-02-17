Пещерные города России: кто и зачем их строил?

Подземелья и искусственно созданные пещеры испокон веков служили людям надежной защитой от врагов. В России катакомбы строились как в глубокой древности, так и в XX веке. Целые подземные города с огромными залами и бесконечно длинными тоннелями были созданы с целью защиты во время военного времени.

Чуфут-Кале и другие пещерные города Крыма

Скальные города Крыма теперь являются туристическими объектами. Существует гипотеза, что вырубленные в толще скалы пещерные комплексы строились еще во времена скифов. Но пик активного заселения пещерных городов пришелся на раннее Средневековье, во времена готского и греческого владычества, когда жизнь на берегу моря была полна опасностей из-за постоянных военных конфликтов.

Жители Крыма уходили высоко в горы, и там с помощью примитивных инструментов высекали в известняке целые комплексы жилых, религиозных и общественных сооружений.

Крупнейшие из них — Чуфут-Кале, Мангуп, Кыз-Кермен и Эски-Кермен. Некоторые искусственно созданные пещеры уходят на значительные расстояния вглубь скал. К примеру, знаменитый колодец Тик Кую, который находится в Чуфут-Кале, имеет глубину около 45 метров.

Сибирская Грустина

В отличие от пещерных крепостей Крыма, существование подземного города на территории нынешнего Томска научно не доказано.

Томские энтузиасты-краеведы полагают, что древние катакомбы города Грустина выходят далеко за пределы нынешнего Томска. Кто основал этот подземный город и когда он был полностью заброшен — неизвестно. Голландский путешественник Вильгельм Гондиус, побывавший в этих краях в XVII веке, в своих картах указывал, что в Грустине проживали татары и русские. Возможно, картограф просто перенес старинное название на уже существовавший к тому времени Томский острог.

Позднее в одной из искусственных пещер были найдены доспехи, предположительно принадлежавшие гуннскому воину. Самые экзотические предположения связывают город Грустина со знаменитой Арсанией, «царством пресвитера Иоанна», славянским городом, который упоминается в средневековых арабских хрониках.

Метро-2

В эпоху СССР подземные города строились с целью размещения военного производства и защиты населения от возможного ядерного удара. На данный момент, в России насчитывается около 2000 объектов подобного назначения.

Легендарный московский объект «Метро-2» предположительно начали строить еще во времена Сталина. Сооружение целой системы тоннелей и специальных бункеров началось одновременно со строительством общедоступного метрополитена. Перебежчик Олег Гордиевский, тайно работавший на британскую разведку утверждал, что «Метро-2» является одной из главных тайн КГБ.

Бункер в Ямантау

По сообщениям СМИ, в окрестностях закрытого объета Межгорье в Башкирии существует еще один бункер, где правительство России планирует найти убежище на случай ядерного удара. Строительство особого объекта предположительно началось в 1989-е годы, но о самом убежище стало известно только в 1990-е. Количество и масштабы подземных тоннелей и бункеров конечно же засекречены. Согласно официальной версии, Ямантау является всего лишь крупным хранилищем продовольствия и одежды. Однако люди, называющие себя участниками строительства утверждают, что в случае войны в «запасной столице» может укрыться около 300 тысяч человек. Интересно, что объект расположен неподалеку от горнолыжного Курорта Абзаково, который периодически посещает Владимир Путин. Возможно, президент лично инспектирует состояние бункера.

...И еще страницы отечественной истории:

По инф. cyrillitsa.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ