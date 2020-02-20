Самозванец Тимофей Анкудинов: очень приятно… «царь»?

Тимофея Анкудинова по праву можно считать первым космополитом. Но с небольшой оговоркой – он был мошенником мирового масштаба и умудрился обмануть сразу нескольких правителей.

Авантюрист и поэт

Будущий плут, поэт и самозванец родился, как говорится, «с серебряной ложкой во рту». Его отцом был богатый купец из Вологды, а женился Тимофей на девушке с основательным приданым – внучке архиепископа.

Пока архиепископ Варлаам был жив – Тимофей жил на широкую ногу. Но после смерти тестя его прогнали со двора, но привычка к роскоши никуда не делась. За короткий срок от основательного приданого не осталось и следа. Жена, устав от постоянных гулянок непутевого мужа, ушла от него. Отец вскорости умер, а мать приняла монашеский постриг. Делать нечего, и Тимофей решил податься в Москву.

В столице Анкудинову с помощью старого приятеля удалось устроиться писарем к воеводе, князю Якову Черкасскому. В свободное от работы время он даже писал стихи, которые, по мнению историков, были весьма неплохи. Но неуемный характер, привычка к роскоши и постоянные пирушки истощили и так не слишком толстый кошелек писца. Отсутствие средств к существованию и основательные долги вынудили его вернуться в Вологду, где он снова сошелся с женой.

Но пронырливый Тимофей не собирался сдаваться так просто. Снова вернувшись в первопрестольную, ему удалось найти должность сборщика податей. Он разбогател, переехал в большой дом.

Но склонность к авантюризму и пирушкам подавить было непросто. Анкудинов снова подался в загул и начал транжирить не только свои, но и казённые деньги. Поэтому он решил сбежать за границу и чтобы скрыть свой побег и растрату государственных денег – поджег свой дом вместе с женой, которая хотела выдать его властям. В результате выгорела вся улица, и семью Тимофея считали погибшей в пожаре.

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«Сын Василия Шуйского»

По дороге в Польшу Тимофей Анкудинов обокрал немецкого купца. Торговец сообщил приметы жулика властям, и в Москве опознали в нем сбежавшего с казной мытаря.

Попав в Польшу, Тимофей представился королю Владиславу как сын Василия Шуйского. Король поверил самозваному «Иоанну Шуйскому» и решил использовать его в борьбе против Московии.

После смерти короля Тимофей Анкудинов втёрся в доверие к Богдану Хмельницкому – но потерпел неудачу. Один из участников посольской делегации к гетьману узнал самозванца и авантюристу пришлось податься в бега. Узнавший его дьяк доложил об этом в Москву, и царь Алексей Михайлович приказал найти и доставить беглеца в столицу.

Джованни Шуйский

В середине 1640- годов Тимошке Анкудинову удалось добраться до Константинополя, где он убедил османского султана Ибрагима I в том, что является сыном Шуйского. Но бдительные послы русского царя и там нашли его. Рассказав султану правду, они уговорили передать жулика, успевшего к тому времени перейти в ислам, Московии. Анкудинов пытался сбежать несколько раз, и только третий побег увенчался успехом.

Но приключения только начинались. Тимофею Анкудинову удалось попасть в Ватикан, где он пообещал папе римскому Иннокентию Х введение в России унии между католичеством и православием в обмен на признание его прав на Московский престол. Для убедительности, прозванный в Италии «Джованни дщщщщщщщщщщщщджюШуйский», Анкудинов принял католичество. Но обман в скором времени был раскрыт.

В общей сложности Тимофей Анкудинов провел в поездках по Европе 9 лет. Везде он представлялся под разными именами, прося политического убежища и денег как «истинный царь Московский».

Посетив Швецию, лже-Шуйский пытался добиться расположения королевы Кристины, но снова был настигнут русскими послами. Сбежав из Швеции в Эстонию, он все же был пойман и посажен в тюрьму. Но ему снова удалось сбежать! После долгих скитаний Анкудинов в конце концов оказался в немецком городе Нейштадте. И тут вмешался случай. В Нейштадте его увидел тот самый, некогда обокраденный Тимошкой, немецкий купец. Вора схватили и снова посадили в тюрьму, откуда выбраться ему уже не удалось. При значительном содействии английского посла Джона Гебдона, шлезвиг-гольштейнский герцог выдал авантюриста правительству Алексея Михайловича.

На дознании Тимофей (прозванный полуименем Тимошка) Анкудинов отказывался признаваться в совершённых преступлениях. Несмотря на то, что специально для этого привезли его мать-монахиню. Мать просила Тимофея сознаться, и тем самым вымолить прощение, но просьбы остались без ответа. Упорно продолжавший называть себя Иоанном Шуйским, Анкудинов был приговорен к казни четвертованием. Приговор был исполнен.

История знает немало мошенников, но представляться царем... это еще те криминальные задатки нужно иметь.

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