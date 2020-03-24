При Екатерине II во время покупки целой деревни стоимость крепостного была 30 рублей

Цены на крепостных крестьян в России очень сильно отличались в зависимости от региона, здоровья, навыков, возраста. Для наглядности их можно перевести в современные рубли.

Постыдная история русского рабства

С XVIII века прогрессивная русская общественность выступала против крепостного права, но сходу отменить его было невозможно. Оно сильно тяготило просвещенную императрицу Екатерину II. Ей не только не удалось его отменить, в 1762 году права помещиков были только расширены. Хоть российскую элиту и волновал вопрос своих подневольных соотечественников, но по примеру США или Европы они не могли заменить крепостных на выходцев из Африки из-за экономической нецелесообразности.

Французский эмигрант Поль Дюкре, который в начале XIX века открыл свою школу в Москве, опубликовал книгу «Россия и рабство, и их взаимоотношения с европейской цивилизацией». В ней он провел подробный анализ российского крепостничества. Дюкре рассчитал, что средняя стоимость крепостного примерно 400-600 франков. При этом негр-раб во французских колониях стоил в 3-4 раза дороже. Но у обоих вариантов окупаемость была около 10% в год.

Обще количество крепостных в России все время менялось, и было разным в зависимости от региона. Например, в Тульской и Смоленской губерниях их число доходило до 70%. В Сибири же крепостных было не более пары тысяч. К моменту отмены крепостного права в 1861 году из 65 миллионов жителей России 23 миллиона было подневольными.

Удешевление стоимости

В конце XIX века продажа крепостных была поставлена на поток. Историк Василий Ключевский писал, что во времени Екатерины II во время покупки целой деревни стоимость крепостного была 30 рублей. К концу ее правления стоимость работника стартовала уже от 100 рублей. При правлении Павла I цены еще более выросли. Семья сапожника тогда стоила 500 рублей. Но стоимость сильно колебалась в зависимости от умений крепостных. Так, за горничных просили 250 рублей, а рекрутов продавали даже по 400 рублей. Парикмахеры, повара и кучеры стоили еще дороже. Нередко за семью отдавали 1000 рублей и больше. Цены на детей были ниже, чем на взрослых. В крупных городах за мальчика давали 150-200 рублей, но вот в провинции за «девку» просили всего 5 рублей.

Ограничения на торговлю людьми в России начались с момента правления Александра I. В 1801 году запретили публиковать объявления в газетах на эту тему. После наполеоновских войн цена за человека упала до 100 рублей, но затем она начала стремительно повышаться.

Цены на крепостных в сравнении

Здесь нужно отталкиваться от реальных доходов населения и стоимости вещей. Например, адмирал Павел Чичагов за маток лошадей платил 400 рублей, а крепостных брал по 150 рублей. По воспоминания Леонтия Травина, бывшего крепостного, пуд муки стоил 5,5 рублей, освящение в церкви 150 рублей, а месячная аренда трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге обходилась в 8 рублей. При этом доходы населения были небольшим. Например, маляр получал 2 рубля 50 копеек, а генерал-полицмейстер почти 188 рублей.

Для наглядности рубли тех времен стоит перевести на современный эквивалент. Так в серебряном рубле содержалось 18 граммов серебра, поэтому по стоимости он равняется примерно 544 современным рублям. По нехитрым подсчетам выходит, что обычная крестьянская «девка» на современные деньги стоила чуть больше 2700 рублей, а вот за искусного повара с женой прачкой нужно было бы отдать почти полмиллиона.

Жуткая, сложная, тяжелейшая жизнь была у крепостных людей на Руси. Приравненные почти что к рабам, они были практически без прав, зато с большими обязанностями перед своими хозяевами. Хорошо, что мы с вами сейчас живем в другое время. Хотя у нас тоже не всё гладко, конечно.

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По инф. cyrillitsa.ru

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