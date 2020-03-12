Стенька Разин был суровым и противоречивым, но не губил в реках юных красавиц…

В жизнеописании Степана Разина имеются данные, касающиеся его взаимоотношений с персидской княжной. В сказаниях, живописных работах, песнях, которые описывают эти отношения, бунтовщик предстаёт суровой и безжалостной личностью, готовой многим пожертвовать на пути к своей цели.

Легенда

Всё началось с того, что во время одного из персидских походов. В плену у Стеньки оказалась красавица-княжна. Она настолько околдовала, заворожила его своей яркой восточной красотой, что Разин принял решение жениться. Однако находившихся под его началом казаки заподозрили своего предводителя в предательстве. Они обвинили атамана в том, что общему делу он предпочел личное счастье. В стремлении доказать обратное Разин распорядился бросить прекрасную молодую княжну в пучину речных волн. Автором этих воспоминаний является Ян Стрейса (книга «Три путешествия» в переводе С. Юрченко).

А была ли княжна

Однако отечественные историки ничего не сообщают об этом моменте биографии бунтовщика. К достаточно любопытным аспектам, касающимся «расследования расправы» над княжной, можно отнести тот факт, что в середине ХХ века им заинтересовался Громыко А.А. (глава МИД СССР). В преддверии переговоров с представителями Ирана его служба получила задание проверить, не станут ли «темные страницы прошлого» препятствием для сотрудничества с представителями Западной Азии. Спецслужбы провели немало исторических изысканий. Они доказали беспочвенность таких суждений. Оказалось, что в плену у атамана и его команды никогда не было знатных персидских женщин. Принесение сакральной жертвы также заставляет усомниться в подлинности события.

Княжна Соломония

В некоторых старинных преданиях поволжских народов рассказывается о русской деве Соломонии (или Соломониде). В речных водах она вовсе не погибла, а превратилась во владычицу подводного царства и даже помогала Сеньке, его казакам (произведение «В лесах» П. И. Мельникова-Печерского). Другой неточностью, опровергающей версию с утоплением, является указание различных рек. У Стрейса, к примеру, это Волга. У Фабрициуса — уральская река Яик, а современник Разина некий Артемий называет местом гибели Левую Кержанку. Конечно, Разин был человеком суровым, противоречивым, но злодеем, погубившим в разных реках юных девиц, он точно не был...

Истории жизни великих людей интересны, но не всегда там можно обнаружить реальные факты. Иногда мифы и домыслы тоже присутствуют. И задача исследователей все-таки дать миру настоящую картину жизни героя и отделить точно происходившее от вымышленного.

Так все-таки, персидской княжны, значит, не было?..

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По инф. cyrillitsa.ru

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