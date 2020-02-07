«Поедем в Сандуны!» Из истории самых роскошных бань России

В Древнем Риме бани играли не только гигиеническую, но и социальную и даже политическую роль. До нас дошли, как минимум, термы Каракаллы. В России бани были все-таки больше местом помывки, хотя некоторые из них приобрели практически культовый статус.

Сандуновские бани

Пожалуй, самый известный российский помывочный комплекс. Построен актерами придворного театра императрицы Екатерины II Силой Сандуновым и Елизаветой Урановой на деньги, вырученные от подаренных императрицей на свадьбу бриллиантов. Пара переехала из Санкт-Петербурга в Москву, где и построила в 1808 году бани, старейшие в городе.

Бани в каком-то смысле следовали римской традиции, соединяя место гигиены, клуб и поликлинику. Сюда захаживала грибоедовская и пушкинская Москва, по выражению Гиляровского. Бывал и сам Александр Сергеевич, парился с вениками, после чего окунался в купель со льдом.

Сандуны стали первой баней со специальными мужским и женским отделениями, раньше все мылись вместе. Был общий зал и комфортабельные номера, а барышни могли посещать баню вместе с ручными собачками. Бани стали одной из причин размолвки и развода супругов — Уранову не устраивало, что половина инвестиций была ее, а все знали только про Сандунова.

В 1896 году новые хозяева модернизировали и перестроили Сандуны, поразив московскую публику. Архитектора пригласили аж из Вены. Электрическое освещение, американские фильтры для очистки воды и другие технологические решения сделали из Сандунов передовое предприятие того времени.

В СССР бани не утратили своего культового статуса, укрепленного в том числе съемкой в двух фильмах Сергея Эйзенштейна, а в конце восьмидесятых - «Красной жарой» с Арнольдом Шварцнеггером. Сегодня Сандуны продолжают действовать.

Хлудовские (Центральные) бани

Конкурировали за высокопоставленную публику с Сандунами. Названы по фамилии первого владельца — купца Герасима Хлудова, построившего их в 1889 году. Место было историческим, раньше здесь находились бани, где мылись сотрудники пушечно-литейного двора.

Хлудовские бани роскошью и технологиями не уступали Сандунам, хотя цены здесь начинались от 5 копеек и достигали 10 рублей за отдельный номер в три комнаты. Было отдельное детское отделение с игрушками и отдельной банщицей для каждого дитяти. После 1917 года бани стали именоваться «Центральными». В 1924-1925 годах здание бывшего доходного дома Хлудова занимал Московский коммунальный музей. В Центральных банях работала первая в стране механическая прачечная и первые в Москве крытые плавательные бассейны. Центральные бани закрылись в девяностые годы, в 1993-м был пожар, сейчас здесь ресторан.

С Хлудовскими банями связана детективная история. Перед Первой мировой войной для бань заказали три золотых тазика общим весом 10 кг и сорок серебряных. В войну они хранились в банке, после революции судьба неизвестна. В 1918 году чекисты провели обыск в банях, вскрывали пол, но ничего не нашли.

Селезневские бани

Вторые по возрасту после Сандунов, построены в 1851 году. Здесь была самая большая купель в Москве. Принадлежали купцу второй гильдии Крашенинникову. Состояли из двух корпусов: Дворянского и Простонародного. У бань нет фундамента, они стоят на дубовых сваях. Славились «селезневским паром», который сохранился до сих пор и находится в фаворе у ценителей.

Краснопресненские (Бирюковские) бани

В их оформлении использовано панно «Лебеди» Михаила Врубеля. Бирюков носил звание «банного короля» и имел с бань на Пресне 25 тыс. рублей в год. Бани обслуживали дворян и простонародье в разных отделениях. Во время боев 1905 года здесь располагался госпиталь повстанцев.

В настоящее время бани расположены на другом месте, ближе к метро вследствие прошедшей реконструкции в советское время. «Новые» Краснопресненские бани построены по индивидуальному проекту, что было редкостью в СССР. Бани получили Госпремию Госстроя. Аналогичный проект использован в поселке Тында. В девяностые Краснопресненские бани стали местом расстрела нескольких преступных авторитетов.

«Круглые бани» Санкт-Петербурга

Известны как «баня-шайба», расположены в историческом районе северной столицы. По данным краеведов, на этом месте с 1882 года работали одноэтажные бани.

История «круглых бань» началась в 1927—1930 годах, став примером супрематизма в архитектуре. Бани оснащены открытым бассейном в центре, функционирующим в любое время года. «Баня-шайба» работала во время Ленинградской блокады, с перерывом с осени 1941 по апрель 1942 года. В настоящее время реконструированное здание принимает посетителей.

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По инф. cyrillitsa.ru

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