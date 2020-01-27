Когда в СССР туризм стал «полезен для здоровья»?

В 30-е годы советские власти открыли новый вектор развития туристической отрасли — оздоровительный. Исследуя тему под таким углом, они заметили, что при организации путешествий почти не учитывается «фактор здоровья», не имеют должного оснащения туристические базы и станции. В общем, состояние отрасли неудовлетворительное. Нужно было предпринимать меры — Совнарком РСФСР изложил их в постановлении от 25 января 1930 года.

В преамбуле народные комиссары отметили, что «пролетарский туризм» за последнее время принял характер массового движения, но при этом он не имеет достаточной материальной базы и развивается без соблюдения санитарно-гигиенических требований. Власти указали на отсутствие санитарного надзора в местах скопления путешественников и на главных туристических маршрутах. Минус был и в отсутствии медицинского отбора туристов, а также «научного учёта влияния туризма на оздоровление масс».

Постановление Совнаркома РСФСР предполагало масштабное внедрение в туристическую индустрию медицинской составляющей. Каждый туристический маршрут, база и станция получили санитарно-гигиенические характеристики, также к ним прикреплялись медработники. Документ предусматривал также разработку медицинских показаний и противопоказаний для занятий туризмом и отдельными его видами, а также «нормальный режим путешествий» в части питания, отдыха и снаряжения.

Кроме того, устанавливался «санитарный минимум» по содержанию баз и маршрутов.

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По инф. pnp.ru

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