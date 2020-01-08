Сказочный континент Антарктида: кто первым ступил на мифическую землю?

"Россия особенно активно использовала аргумент об открытии Антарктиды в 1950 году, чтобы ее не исключили из переговоров об управлении Антарктикой", - пишет журналистка Le Figaro Солин Рой.

"Чтобы описать величие пейзажа, который предстал перед его глазами 30 января 1820 года, ирландский капитан Королевского военно-морского флота Великобритании Эдвард Брансфилд нашел очень простые слова: "Две высокие горы, покрытые снегом". О таком сказочном континенте, как Антарктида, долгое время мечтали, его искали, его предчувствовал знаменитый британский исследователь Джеймс Кук, сказавший, что этот континент не будет ни населенным, ни плодородным... если он только существует. Кук стал первым мореплавателем, который пересек Северный полярный круг в 1773 году, и он действительно сделал оборот вокруг этой загадочной территории между 1772 и 1775 годами, так и не увидев ее", - говорится в статье.

"(...) Брансфилд не знал, что его на несколько дней опередил русский мореплаватель. Фабиан Готлиб фон Беллинсгаузен, адмирал российского императорского флота, руководил экспедицией в южные полярные моря. 26 января 1820 года он стал вторым человеком после Джеймса Кука, пересекшим Северный полярный круг. Два дня спустя, 28 января, он, прежде чем вернуться в Австралию, на короткое время увидел берега современной Земли Королевы Мод. Там без сомнения, находился мир, спрятанный подо льдом. Но понимал ли российский адмирал значение этого открытия?" - задается вопросом автор публикации.

"(...) В ноябре 1820 года американский мореплаватель-промысловик Натаниэль Палмер решил отправиться на юг в поисках знаменитых тюленей. Соотечественники этого человека долго будут отстаивать его имя как "первооткрывателя Антарктиды". Молодая Америка неохотно готова была делиться такой славой с русскими и англичанами... Но Великобритания и Россия в конечном итоге станут настойчиво претендовать на этот титул, последняя, в частности, воспользовалась этим аргументом в 1950 году, чтобы ее не исключали из переговоров по управлению Антарктидой", - указывает Рой.

"Потому что открыть землю - значит владеть ею. И кто владеет ею, может эксплуатировать земельные и морские ресурсы", - говорится в статье. "Если вы встретите иностранное судно у побережья, - рекомендовал представитель Королевского военно-морского флота Великобритании Брансфилду, - вы сообщите ему, что мы уже завладели этой землей".

"(...) Первыми людьми, которые ступили туда (по крайней мере, теми, которые вернулись), могли стать охотники на тюленей во главе с американцем Джоном Дэвисом. 7 февраля 1821 года в его бортовом журнале упоминается, что люди из его команды высадились на час в поисках промысловых животных. "Я думаю, что эта южная земля - континент", - отметил мореплаватель.

"Но только через семьдесят четыре года, 24 января 1895 года, человек официально ступил на территорию, которая станет мысом Адаре. Кто из норвежцев - Хенрик Булль (мореплаватель-промысловик, который финансировал поездку), Карстен Борхгревинк (исследователь) или Леонард Кристенсен (капитан судна) первыми ступили на мифическую землю? Между ними разгорелся спор", - пишет Le Figaro.

"(...) Однако Антарктида как территория мира и науки вполне официально принадлежит... всем. Территория, богатая наукой, как уже писал Жан-Батист Шарко в книге "Француз с Южного полюса", где он рассказал о своей первой зимовке в 1904-1905 годах: "Ни одна экспедиция ни в одном регионе мира не может принести науке более обширный научный багаж, чем антарктические экспедиции".

Историческое событие, конечно, имеет лишь одну точную линию. А вот отголоски его – различные, как и мнения о нем людей. Вот и на того, кто первым ступил на холодный континент, оказывается, есть разные претенденты. Конечно, держать пальму первенства, тем более в таком деле, всегда почетно. Но в истории, как и во многих науках, важны всегда все-таки истина и факты.

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Перевод Inopressa.ru

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