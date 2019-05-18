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«Когда-то увидимся»: как расстреляли Исаака Бабеля
|Егор Стуков
|18 Мая 2019 г.
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Жестокие нравы Советского Союза погубили знаменитого писателя Исаака Бабеля. 80 лет назад его арестовали сотрудники НКВД, после чего под пытками заставили автора «Конармии» признаться в связях с троцкистами и «антисоветских» преступлениях. В итоге, пользуясь подставными обвинениями, Сталин подписал указ о расстреле неугодного писателя.
Исаак Бабель не был самым именитым писателем в истории Советского Союза, но всё-таки свою долю популярности и народной любви он получить успел. Впрочем, вместе с ними пришла нелюбовь представителей власти, которая привела к его скоропостижной гибели.
Говорят, что мотивом для расстрела Бабеля могли служить его чересчур дерзкие разговоры с друзьями и приятелями. Другие считают, что Бабель стал жертвой ненависти высокопоставленных военных Климента Ворошилова и Семена Буденного к знаменитому сборнику рассказов «Конармия».
По другой версии Бабеля погубили его близкие отношения с наркомом внутренних дел Николаев Ежовым. Уже в ноябре 1938 года Ежова сместили, а в апреле следующего года его арестовал преемник – Лаврентий Берия. Тогда всем друзьям и знакомым Ежова объявили войну, многих чекистов репрессировали. Возможно, Бабель тоже стал жертвой неудачного по тому времени знакомства.
К тому же в 1936 году скончался именитый писатель Максим Горький. При жизни он всячески защищал Бабеля от нападок, в том числе вёл полемику с Буденным, который жёстко критиковал «Конармию». Но у Горького был авторитет, были «силы», с помощью которых он мог выгораживать своего протеже даже перед самим Сталиным. Со смертью Горького Бабель потерял своего защитника, к тому же его практически перестали печатать.
За день до своего ареста Бабель уехал на дачу в Переделкино: вскоре он хотел встретиться с режиссёром фильма «Мои университеты» Марком Донским, который снял своё произведение по автобиографии Горького. Впрочем, этому не суждено было случиться.
15 мая 1939 года сотрудники НКВД наведались к супруге Бабеля – Антонине Пирожковой. Они забрали женщину и отправились вместе с ней на дачу в Переделкино, где Пирожкова постучала в дверь в комнату к своему супругу. «Руки вверх!», – услышал Бабель, как только открыл дверь в свою комнату.
«Нас заставили выйти в другую, мою комнату; там мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли», – рассказывала о произошедшем Пирожкова.
В то же время, сотрудники НКВД устроили обыск в комнате писателя. К их счастью, удалось обнаружить немало «доказательств» причастности Бабеля к антисоветской деятельности: многочисленные письма творческим товарищам и книга Троцкого, которую революционер подписал словами «Лучшему русскому писателю Ис. Эм. Бабелю».
После обыска писателя вместе с его женой посадили в машину и увезли.
«Мы доехали до Лубянки и въехали в ворота. Машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми.
Бабель крепко меня поцеловал, проговорил:
— Когда-то увидимся… — и, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь», – делилась событиями из своей жизни Пирожкова.
Допрашивали Бабеля с особой жестокостью, но пытки в итоге оказали своё влияние. Уже в октябре 1939 года оказалось, что писатель признал вину в «антисоветских» преступлениях и «контрреволюционном заговоре», который якобы был подготовлен бывшим начальником НКВД Ежовым. Мало того, Бабеля назвали французским и австрийским шпионом. Якобы он работал на французского писателя Андре Мальро и австрийского «агента» Штайнера.
Любопытно, что Андре Мальро писатель действительно серьёзно уважал, но уж точно не отправлял ему «шпионские сведения о флоте» и другие важные данные о Красной Армии. Известно, что Мальро имел огромные симпатии к коммунистам, так что он бы не стал работать против Советского Союза.
В январе 1940 года Бабеля приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Приказ подписал сам Сталин. 27 января этого же года приговор привели в исполнение.
Однако Пирожковой сказали, что её супруга «осудили на 10 лет без права переписки». Часто за этой формулировкой прятали истинное наказание для неугодного «преступника». Год за годом Пирожковой приходил один и тот же ответ, и лишь спустя много лет ей написали, что Бабель «погиб во время работ в период войны в 1941 году, 17-го марта».
Но и этому женщина не поверила. Уже после смерти Сталина в 1954 году она написала прошение о реабилитации Бабеля. Об истинных причинах смерти писателя общественность узнала лишь во время перестройки.
В наши дни остаётся лишь радоваться, что такое отношение к людям ушло в прошлое. Тогда человеческая жизнь не стоила ничего, так что неугодных без лишней мысли уничтожали и пытали. Этот период развития нашей страны неразрывно связан с именем Иосифа Сталина, к которому в нашем обществе относятся очень двойственно. Всё-таки «он в Великой Отечественной войне победил», пусть даже был кровавым диктатором! Вдобавок к этому Сталин стал частью огромного «авторитарного мифа», который всеми силами пытается доказать необходимость для русского народа сильной вертикальной власти. Несмотря на все эти мифы и двойственность, важно помнить о том, сколько значила жизнь во время правления Сталина. Помнить не для того, чтобы как-то ещё унизить «вождя народов». Помнить такое прошлое надо, чтобы в будущем оно больше не смогло повториться.
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