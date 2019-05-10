Два разных Сталина в одном сознании — без особых противоречий

"После того, как 9 мая в Берлине вермахт капитулировал во Второй мировой войне, этот день отмечают в России как День Победы. Этот успех россияне по сей день приписывают советскому диктатору Иосифу Сталину. То, что жертвами его смертоносного репрессивного аппарата стали миллионы советских граждан, уходит при этом на второй план, - отмечает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - Это показал и опрос московского "Левада-Центра", согласно которому 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории (...)". О причинах такой популярности Сталина журналист издания Пауль Катценбергер побеседовал с директором московского Института глобализации и социальных движений Борисом Кагарлицким, который в начале 1980-х годов провел 13 месяцев за решеткой из-за критики Сталина.
"Этой популярностью пользуется не военный преступник Иосиф Сталин, а Иосиф Сталин - победитель войны, - подчеркнул Кагарлицкий. - В своей оценке Сталина россияне проводят четкое различие между ним как исторической личностью и политической концепцией, которую он символизирует. Как исторической личности они приписывают ему положительную роль просто потому, что он принес Советскому Союзу победу во Второй мировой войне. Однако мало кто скажет, что его власть, основанная на угнетении, была хорошей. (...) Люди осознают эти две стороны Сталина. Но они говорят: "То, что он победил в войне, настолько замечательно, что в какой-то мере ему можно простить ГУЛАГ". Они более склонны так думать потому, что сегодня они знают, что в прошлом репрессивный аппарат Сталина представляли чрезмерно кровавым. Отчасти это, к сожалению, тоже правда. (...) Во времена "большого террора" "тройками" к смерти было приговорено более 700 тыс. человек, а не два или три миллиона, как писали в либеральной российской прессе. Принудительному переселению подверглись как минимум 2 млн крестьян, но не 4-5 млн, как сообщалось".
"То, что выражают эти цифры, все равно ужасно и не выставляет Сталина в лучшем свете. Но у некоторых людей сложилось ложное впечатление о том, что он вовсе не был таким плохим, как утверждалось", - отметил социолог.
"Многие люди видят в Сталине Мефистофеля из "Фауста" Гете, который говорил: "Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". То есть, они вполне понимают, что его методы были варварскими, но они отдают ему должное в том, что в долгосрочной перспективе он создал функционирующее государство, предоставлявшее образование, здравоохранение и соцобеспечение", - пояснил Кагарлицкий.
Отвечая на вопрос о том, связана ли возросшая популярность Сталина с недовольством сегодняшним правительством, эксперт отметил: "Это абсолютно так. С политикой россияне связывают только два имени: Путина и Сталина. И, конечно, между этими двумя именами есть связь. Когда падает популярность Путина, как это происходит сейчас, растет популярность Сталина. Потому что ему приписывают достижение того, что сегодняшнее правительство, по мнению многих людей, сделать не в состоянии".
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