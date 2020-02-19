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Из истории отечественного волейбола: матч проводили даже… на сцене Большого театра
|Валерий Бурт, stoletie.ru
|19 Февраля 2020 г.
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Увлекательной игре с мячом – 125 лет!
Огромная благодарность преподавателю гимнастики из американского городка Холиок в штате Массачусетс Уильяму Моргану, который придумал эту игру для своих студентов. Но повспоминать хотелось бы про отечественный волейбол. Благо, замечательных, примечательных и ностальгических моментов – хватает.
Поговаривали, что волейболом – или игрой на него похожей – баловался последний русский император. Вроде бы Николай II демократично перебрасывался мячом с солдатами собственной охраны.
Баловались мячом и большевики. К примеру, во Всеобуче – так называлась система обязательной военной подготовки граждан СССР – прямо культивировали эту игру.
Вообще же, волейбол в Москве поначалу считался игрой артистов. Играли в него во Вхутемасе – так назывались Высшие художественные театральные мастерские. Жаловали во многих московских театрах – Камерном, имени Вахтангова, Мейерхольда, Революции. Заводилами были будущие знаменитости – Рина Зеленая, Анатолий Кторов, Николай Боголюбов, Василий Топорков. Лихо взлетал над сеткой исполнитель роли Ленина Борис Щукин.
В 1925 году в Москве прошло первенство Союза работников искусств (РАБИС). Но кто победил в том турнире – неизвестно. Неведомо и как в 1933 году отреагировало партийное начальство на волейбольный матч, сыгранный на... сцене Большого театра. Это была шестиминутная показательная игра команд Москвы и Днепропетровска.
Играли в волейбол на подмосковных дачах, в столичных дворах, ведь для поединков требовалась лишь сетка, а чаще – бельевая веревка да мяч. Если не было места во дворах, шли на пустыри. Устраивали показательные игры и на московских бульварах.
Сооружали площадку, к примеру, где-нибудь на Тверском или Гоголевском, натягивали сетку. Игроки прыгают, совершают броски, радуются, негодуют. Зрители шумно болеют, аплодируют умению и смелости волейболистов. Некоторые болельщики, раззадорившись, сами вступают в бой. И так до темноты, пока еще виден в вечернем небе мяч...
Волейбол был очень популярен. Он составлял достойную конкуренцию футболу, который тоже владел умами, а точнее ногами многих людей. Хоть и говорим мы о волейболе, но такую игру грех не вспомнить. В 1924 году представители РАБИСа бросили вызов футболистам «Динамо».
Этот матч состоялся в 1924 году на скромном стадионе в Орлово-Давыдовском переулке. Там, возле больницы Святой Ольги принимали своих соперников динамовцы, пока не появилась известная арена на Ленинградском проспекте.
За команду артистов выступали уже известный Игорь Ильинский, игравший в театре Мейерхольда, Григорий Ярон, блиставший в Театре оперетты, талантливый конферансье Михаил Гаркави, другие мастера сцены. Борьба, несмотря на разницу в классе, была упорной. Итоговый счет 3:1 в пользу «Динамо». Единственный гол у артистов под бурные овации зрителей-театралов забил Ильинский...
Вернемся к волейболу. До Великой Отечественной войны игроки варились в собственном соку, ибо международных матчей практически не было. На слуху были такие команды, как СТС, «Искра», «Динамо», «Трехгорка», Профсоюз сахарников.
Первый крупный турнир по волейболу среди мужчин – сначала они назывались Всесоюзными волейбольными праздниками – состоялся в 1933 году. Сражение, в котором участвовало пять команд, выиграла сборная Москвы. Женские соревнования стартовали на пять лет позже – в 1938 году. И здесь сильнейшими оказались представительницы столицы.
С тех пор турниры разного ранга проводились в СССР постоянно. Любопытно, что был даже проведен смотр колхозных команд. Первое место завоевали представители сельской организации имени Сталина Харьковской области. Вторыми стали волейболисты из Азербайджана (колхоз имени Тельмана).
Играли в волейбол даже во время Великой Отечественной войны. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Игра бодрила, поднимала дух, помогала превозмочь уныние. Благодаря ей, можно было отвлечься, вспомнить довоенную жизнь.
У Дмитрия Кедрина есть стихотворение «Летчики играют в волейбол»:
Близок фронт. Тревожен отдых краткий.
Передышки считаны минуты:
Тот - с бомбежки, этот - из разведки.
А в кустах горячка подготовки:
И звучит команда в роще редкой
Мяч забытый подождет немножко:
Это стихотворение чем-то созвучно кадрам известного кинофильма «В бой идут одни «старики». Там летчики играют в футбол. Приходит майор Титаренко, свистом прерывает матч и объявляет: «Через 15 минут построение полка!» Когда все уходят, он беседует с Ромео. Потом ставит его в ворота и сильно бьет. Мяч влетает в сетку, а майор, весьма довольный собой, бросает: «Слабак....»
После войны волейбол шагнул с маленьких площадок на большие стадионы. Появились свои кумиры, игроки, о которых слагали легенды. На них зрители ходили, как на кинозвезд. Большой волейбольной знаменитостью считался – и заслуженно! – Владимир Щагин.
Этот спортсмен, игравший в «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке», больше двух десятилетий блистал на волейбольной площадке. Мастер-универсал, он одинаково хорошо играл в защите, пасовал и бил. Рост Щагина не гигантский – 176 сантиметров, но при этом он был поразительно гибким и прыгучим.
Свидетельство писателя Александра Нилина, который видел Щагина на площадке: «Талант его я назвал бы яростным. Он заводил команду своей невозможностью примириться с неудачей. Он не верил, что может быть побежденным».
Владимир Иванович был разносторонним спортсменом. В двух послевоенных чемпионатах он поочередно появлялся то на волейбольной площадке, то на футбольном поле в составе «Локомотива». «Играл он очень старательно, – писал в одном из отчетов журналист «Красного спорта» Александр Вит, – хотя его футбольное мастерство заметно уступает волейбольной виртуозности».
«В волейболе, конечно, Владимир Щагин был более значимой величиной, чем в футболе, – вспоминала его дочь, Ольга Ивакина. – Хотя материальных благ это практически не приносило. Папа любил повторять: «Мы играли за кефир», подразумевая, что вместо денег спортсменам выдавали только талончики на обед. Правда, однажды за победу в первенстве СССР подарили телевизор, бывший тогда большой редкостью: мы жили на 2-й Брестской, и чуть ли не вся улица собиралась у нас смотреть матчи чемпионата мира 1952 года, проходившего на стадионе «Динамо».
...Это событие произошло в августе 1952 года – в Москве одновременно проходили женский и мужской турниры. Оба без особого труда выиграли советские волейболисты, не проигравшие ни одной партии. Из той блестящей мужской команды в живых не осталось, увы, никого. Из замечательного женского состава здравствуют только трое...
В сборной СССР было много отменных игроков: Щагин, Алексей Якушев, Владимир Ульянов, Гиви Ахвледиани, Михаил Пименов. Поражал по силе ударами Константин Рева. Один из зарубежных журналистов, назвав Реву «советской гаубицей», добавил: «Принять мяч после удара Константина – все равно, что попытаться остановить снаряд руками».
Ну, что я все о мужчинах, да о мужчинах! Были и волейболистки, которые поражали и удивляли. До сих пор седовласые болельщики вспоминают Александру Чудину. Она действительно была спортивным чудом!
Неутомимо играла в волейбол, хоккей с мячом (тогда были женские турниры), бегала, прыгала в длину и высоту, метала копье, занималась пятиборьем. И везде и всегда была фаворитом, занимала высокие места, поднималась на пьедесталы почета Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. «С детства помню, что имя Александры Чудиной в прессе появлялось регулярно, – вспоминал Нилин. – В новогоднем «Огоньке» шутили, представляя, как заглянула бы она однажды в тяжелоатлетический зал, увидела тренировавшихся Новака и Куценко (известные штангисты – В.Б.) – и ей самой захотелось бы заняться штангой. Мол, тогда чемпионы-штангисты упали бы перед ней на колени – и умоляли не отнимать у них хлеб...»
Чудина трижды становилась чемпионкой мира по волейболу в составе сборной СССР и четырежды награждалась за победу в первенстве Европы. Зрители замирали, когда над площадкой раздавался ее хриплый голос: «Играю!» А потом отчаянно били в ладоши от восторга.
...Осенью 1983 года, сидя в компании друзей, Юрий Визбор сообщил, что написал новую песню «Волейбол на Сретенке». И представил ее слушателям. Речь в ней – о послевоенной Москве, родном дворе, друзьях-товарищах, суровых и нежных нравах того времени. И, разумеется, о волейболе – на вытертом, кочковатом прямоугольнике с двумя столбами и с бельевой веревкой вместо сетки.
Песня Визбора – это стихотворный репортаж о дворовой игре. Автор представлял игроков: «А первый номер на подаче – Владик Коп, / Владелец страшного кирзового мяча; «А наш защитник, пятый номер – Макс Шароль, / Который дикими прыжками знаменит». Были еще «Серега Мухин, отпускающий усы, / И на распасе – скромный автор этих строк»
Волейбол был единственным местом, где забывались ссоры, распри. Ребятам хотелось показать себя сильными, ловкими, тем более, за поединками наблюдали девчонки. Одна из них «Белова Танечка, глядящая в окно, – / Внутрирайонный гений чистой красоты».
Ну что, без драки? Волейбол — так волейбол!
Да, такое наше поколенье —
Сегодня добрый, старый волейбол стал вальяжным, переместился из суетных дворов на благоустроенные спортивные площадки, пляжи. Среди игроков, и в рядах болельщиков – в основном молодые люди. Но порой возле площадок останавливаются пожилые прохожие. Они безмолвно наблюдают за игрой, слушают стук мяча и выкрики игроков. И, быть может, вспоминают то далекое время, когда сами без труда поднимали свои легкие тела в воздух. Волейбол был мечтами, надеждами, он предвещал свидания и дружеские встречи. Победы окрыляли, поражения закаляли дух...
Замечательная игра таким большим временным отрезком доказавшая свою популярность. Она может объединить детей и взрослых в любом дворе, примирить противников, помочь обрести друзей и т.д. Не каждому дано стать и просто спортсменом, и великим спортсменом тем более. Но играть в волейбол для души – такое может позволить себе каждый. И люди старшего поколения тоже.
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