Что из завоеванного Петром Великим удалось удержать за собой России? Не так уж и много...

Какие приобретения были сделаны Россией во времена Петра Великого? И какие из них удалось удержать впоследствии?

Азов не был удержан Петром

В 1695 году Пётр I предпринял первый поход на Азов. Это стало не началом новой войны с Турцией, а только возобновлением военных действий, длившихся с 1686 года. В их рамках ещё царевна Софья предприняла (1687 и 1689) два неудачно завершившихся похода русских войск на Крым. Первый поход Петра на Азов также был безуспешным. Только со второго раза, в 1696 году, Азов был взят.

Тогда Россия воевала с Турцией не в одиночку, а совместно с несколькими европейскими державами (Австрией, Венецией, Польшей). И в мирном конгрессе в Карловицах Россия тоже участвовала вместе с ними. Однако в окончательных условиях мирного трактата требования России не были учтены. В 1700 году был подписан уже отдельный русско-турецкий мирный договор в Константинополе. По нему Турция отказывалась от Азова и устья Дона.

Вроде бы, это те территории, которые и ныне принадлежат России. Следует, однако, помнить, что Пётр I не сумел их удержать. В 1711 году он предпринял, уже в одиночку, новую войну против Турции, едва не попал в плен и, по условиям нового мирного договора 1713 года, отказался от всех российских завоеваний на Азовском море.

Следовательно, Азов не может рассматриваться в качестве приобретения Петра I. Приустьевая область Дона окончательно вошла в состав Российской империи только после успешной войны с Турцией 1735-1739 гг., при императрице Анне Иоанновне.

На Балтике

В результате Северной войны (1700-1721) к России были присоединены владения Швеции на восточном берегу Балтийского моря. Они начинались от тогдашней польской границы и тянулись вдоль побережья до Выборга включительно, который также отходил теперь к России. На севере новая граница России заключала в себя всё побережье Ладожского озера.

А что из этого принадлежит России сейчас? Области к западу от реки Нарвы (Эстляндия и Лифляндия) вошли в состав Эстонии и Латвии. Часть присоединённых Петром земель к северу от Выборга ныне в границах Финляндии. Только приморская часть Ленинградской области с устьем Невы и Карельским перешейком относится к России.

На украинской границе тогда обошлось без перемен.

Множество событий Северной войны происходило на территории тогдашней Речи Посполитой – в современной Белоруссии и Правобережной Украине. А генеральное сражение состоялось в Левобережной Украине. Но на этом направлении границы России тогда не изменились.

Польша была союзником России, и Пётр не собирался присоединять ничего из её территорий. Что касается Левобережной Украины, то она вошла в состав России ещё при отце Петра Великого. Ну, а в дальнейшем стала одной из тех земель, которые нынешняя Россия опять-таки не унаследовала от Российской империи и Советского Союза.

Что было завоёвано у Персии и удержано потом

В 1722 году Пётр Великий начал поход против Персии. Воспользовавшись смутами в этой стране, он выступил «водворителем порядка» и в следующем году захватил всё каспийское побережье Ирана. В те времена оно начиналось на севере у устья Терека и заканчивалось на юге современного Туркменистана. Это были приморские части Дагестана. Азербайджана и современного Ирана (провинции Гилян и Мазендеран).

12 (23) сентября 1723 года был подписан Санкт-Петербургский мирный договор между Россией и Персией, закреплявший обладание этими обширными территориями за Россией. Правда, в 1735 году правительство императрицы Анны Иоанновны отказалось от неё без всякой компенсации. В дальнейшем в течение первой трети 19 века Россия вновь присоединила только

Дагестан и Азербайджан.

Но, поскольку к моменту смерти Петра I Россия продолжала владеть этими землями, то их-то как раз, в отличие от Азова, следует считать завоеваниями Петра Великого. Что из них принадлежит России сейчас? Только приморская полоса Дагестана от реки Терек до реки Самур.

***

Как итог: из всего того, что Пётр I присоединил к России и чем он владел на момент своей кончины, в настоящее время России принадлежат только приморская часть Ленинградской области и низменная прикаспийская часть Дагестана.

...И еще некоторые непривычные факты из истории:

По инф. cyrillitsa.ru

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