Секрет курганов Гнёздово: будет ли прочитана самая древняя надпись на кириллице?

Как известно, Кирилл и Мефодий придумали алфавит для славян ещё в далеком IX веке. На Руси новый вид письменности стал использоваться в быту уже спустя сто лет. Правда, самый ранний из найденных письменный памятник – «гнёздовскую надпись» – учёные не могут точно прочесть уже почти 70 лет.

Место находки

В Смоленской области, на берегу реки Днепр, стоит посёлок Гнёздово – одна из гипотез гласит, что именно он изначально назывался Смоленском. Огромный комплекс из 2,5 тысяч курганов, найденный в этих местах в середине XIX века, рассказал археологам немало фактов о жизни племени кривичей-язычников. В одном из этих курганов руководитель Смоленской археологической экспедиции, выдающийся археолог Даниил Антонович Авдусин, нашёл осколки глиняного сосуда (корчаги) с надписью. Черепки беспорядочно лежали на кострище, и судя по всему, сосуд был специально разбит во время похорон. Находка, датируемая приблизительно первой четвертью или серединой X века, интересна тем, что более ранние памятники кириллической письменности пока не найдены. Черепки считаются на данный момент наиболее древней кириллической надписью. Форма корчаги напоминает амфору. Возможно, она была изготовлена в Крыму. Но надпись имеет определенное сходство с подписью царя Самуила в Болгарии, которая, тем не менее, появилась на 50 лет раньше. Не исключено, что оставивший эту надпись не был русичем.

«Горчица» - первое русское слово?

Если первая часть надписи из Гнездово читается относительно легко - «гороу-», то окончание было либо неумело написано, либо несет в себе следы переделывания. Именно поэтому существует несколько вариантов расшифровки, например «горухща» — что, возможно, обозначало обычную горчицу. Автор, возможно, не зная точного названия, хотел сказать, что приправа «горющая», т.е. очень жжёт во рту.

Находки, говорящие о высоком уровне грамотности на Руси, как правило датируются более поздним временем. Не известно, понимал ли сам хозяин сосуда написанное – возможно, надпись на корчаге сделал купец, когда использовал его как тару для специй. Тем не менее, этот факт свидетельствует об оживленной торговле Руси с Болгарией.

Другие варианты

Советский историк, доктор исторических наук Альбина Медынцева утверждает, что надпись означала имя купца-воина, похороненного в кургане, где и были найдены осколки корчаги. Лингвист А. С. Львов утверждал, с свою очередь, что надпись обозначает гороуща, то есть «горючее». Возможно, в этом сосуде хранился какой-то легковоспламеняемыей материал.

Но возможно, все дело в имени. Также есть гипотеза о том, что это просто именительный падеж имени Горун (он же Горыня), т.е. расшифровать надпись «гороуниа» можно как принадлежащее некоему Горуну.

...И еще страницы отечественной истории:

По инф. cyrillitsa.ru

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