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Архитектурный Иркутск: имена в камне
Л. И. УСТЮЖАНИНА, библиограф ОКЛиБ   
12 Января 2020 г.
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Историко-культурное наследие Иркутска сохранено в его улицах и домах, в именах тех, кто строил и жил во благо города. История города хранит много славных имен архитекторов, для кого город стал судьбоносной вехой, где они смогли реализовать свой талант и мастерство и создать облик города Иркутска. Их имена словно застыли в камне, в безмолвном монументальном величии…

Историко-культурное наследие Иркутска сохранено в его улицах и домах, в именах тех, кто строил и жил во благо города.

Иркутские архитекторы Иван Фомич Тамулевич, Александр Петрович Артюшков, Казимир Войцехович Миталь творили на рубеже XIX и ХХ веков, когда и был сформирован архитектурный исторический центр. Здания, построенные по их проектам, до сих пор украшают Иркутск, придавая городу неповторимый облик. И с каждым зданием связана судьба и жизнь создавших их архитекторов.

На протяжении 135 лет город украшает здание Римско-католического костела, построенного в исторической части Иркутска в 1881 – 1884 гг. (ныне ул. Сухэ-Батора, 1). Это здание стало творением выдающегося архитектора Иркутска Ивана Фомича Тамулевича. В течение 120 лет на улице Карла Маркса, 43 располагается здание бывшего кинотеатра «Пионер». Правда, в 1937 году оно было надстроено вторым этажом с соблюдением стилистики и масштаба. Первоначально же это было здание Общества взаимного страхования имуществ от огня, построенное в 1899 году по проекту иркутского архитектора Александра Петровича Артюшкова. Вот уже 85 лет по улице ул. Ленина, 18 стоит здание гостиницы «Сибирь», в 1934 году с открытием ей было дано название «Центральная». Архитектор этого здания – Казимир Войцехович Миталь.

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Иван Фомич Тамулевич (1847 – после 1908) Родился в семье дворян римско-католического вероисповедания. Окончив в 1870 году строительное училище и получив звание архитекторского помощника, с правом на чин X класса, он начал службу в техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел. После получения чина коллежского секретаря был откомандирован в распоряжение правления Киево-Брестской железной дороги. В феврале 1873 года был переведен на службу в Восточную Сибирь и назначен якутским областным архитектором, а три года спустя – помощником архитектора в Енисейскую губернию. По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири барона П. П. Фредерикса, в 1876 году был определен младшим архитектором, а в 1879 году – старшим архитектором строительного отделения Главного управления Восточной Сибири. С 1888 года он уже являлся старшим архитектором управления строительной и дорожной частями при иркутском генерал-губернаторе.

В Иркутске сохранилось еще одно здание, в 1889 году реконструированное по проекту архитектора Тамулевича, это здание губернской почтовой конторы. Ныне это главпочтамт по ул. Степана Разина, 23.

В 1895 году получил чин действительного статского советника. За заслуги в архитектурном и общественном деле был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава всех степеней, Святого Владимира 3-й и 4-й степени, серебряной медалью в память царствования императора Александра III для ношения на груди.

В 1901 – 1908 годах, будучи членом комитета по сбору средств и сооружению в Иркутске памятника императору Александру III, отвечал за техническую часть работ – был удостоен высочайшей благодарности императора Николая II с вручением золотых часов, украшенных бриллиантовым государственным гербом. В 1908 году по прошению об отставке был уволен со службы по болезни, прослужив в должности двадцать лет. После выхода на пенсию Тамулевич в 1909-м уехал на постоянное место жительства в Варшаву, в том же году скончался.

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Александр Петрович Артюшков (1867 – 1938). Родился в Курске, в семье дворянина. Окончил Одесское реальное училище, а в 1894 окончил Петербургский институт гражданских инженеров. В 1896 приехал в Иркутск в качестве гражданского инженера. В 1898 – 1904 гг. занимал должность иркутского губернского архитектора. По истечении года со вступления в должность он был удостоен ордена Святой Анны 3-й степени. В 1904 – 1905 годах являлся губернским инженером. С 1905-го занимался частной проектной практикой. С 1907 года являлся членом иркутской городской управы, заведовал ее технико-строительным отделением до 1912 года. В 1917 году был переведен в инженерное управление.

Александр Петрович, несмотря на дворянские корни, принял революцию и всю жизнь служил отечеству, уже ставшему советским. Специалистов такого уровня в Иркутске в то время было немного. И в 1921 году занимает должность инженера комитета государственных сооружений, а с 1924 – являлся иркутским губернским архитектором. С 1929 по 1931 – он заместитель председателя экспертного совета Восточно-Сибирского краевого коммунального отдела и заместитель заведующего управлением стройконтроля. С 1932 являлся членом комиссии по планированию города Иркутска. С 1932 по 1937 – старший инженер иркутского городского коммунального хозяйства.

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В Иркутске сохранены здания, построенные по проектам Александра Петровича. Одним из ярких архитектурных творений является доходный дом купца С. Н. Родионова, построенный в 1907 году по ул. Пестеревской. В этом двухэтажном здании с 1907 по 1920 год располагался магазин Л. Б. Мерецкого (ныне ул. Урицкого, 3, магазин «Детский мир»). К самым ранним строениям архитектора относятся: корпуса зданий пивоваренного завода товарищества «В. А. Белоголовый и К°» (ныне – ул. Гаврилова, 1, ОАО «Дрожжевой завод»), здание типографии Казанцева на ул. Луговой (ныне ул. Марата, 4) и строения частной больницы И. П. Михайловского (1910 г., ныне ул. Лапина, 4). Сохранился до наших дней и собственный дом архитектора, который он построил по своему проекту для семьи по ул. Медведниковской (ныне ул. Халтурина, 21). С именем Артюшкова связано и строительство крупного каменного здания для ремесленно-воспитательного заведения Н. П. Трапезникова, что располагалось в Знаменском предместье на Якутской улице (сейчас здание Иркутского техникума машиностроения им. Н. П. Трапезникова, ул. Рабочего Штаба, 6). В Иркутске Александр Петрович Артюшков прожил 44 года.

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Казимир Войцехович Миталь (1877 – 1938). Родился в Иркутске в семье польского политического ссыльного. Учился в промышленном механико-техническом училище, по окончании которого в 1898 году уезжает в Петербург, чтобы поступить во втуз. Но Институт гражданских инженеров он смог поступить только в 1900 году. В 1907 году Казимир Миталь окончил обучение в институте, а в 1908-м выехал в Иркутск, где поступил на работу в Управление строительной и дорожной частями. Продвижение Миталя по служебной лестнице было весьма быстрым: в 1914 году он значился младшим инженером, титулярным советником, а уже в 1915-м – старшим архитектором, коллежским асессором и работал в управлении вплоть до его расформирования в 1918 году. В годы Советской власти К. В. Миталь работал в подотделе благоустройства при отделе коммунального хозяйства. В 1920 году заведовал городским подотделом коммунального хозяйства при горсовете. С 1930 по 1938 год Казимир Войцехович был главным архитектором Иркутска.

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Здания, спроектированные Миталем, в Иркутске стали строиться с начала ХХ века. Им были спроектированы здания нескольких городских училищ. Так, в 1915 году – Городского начального училища им. Гоголя в переулке Малотрапезниковский (ныне пер. Богданова, д. 6, ныне там размещается школа № 11). В 1916 году по его проекту было выстроено здание Троицкого отделения училища им. А. Кладищевой по ул. Мыльниковской (ныне ул. Чкалова, д. 7) и здание Ломоносовского училища – по ул. Гоголевской (ныне ул. Гоголя, 55.). В этот же период по его проекту был построен жилой особняк по ул. Почтамтской – Дом Ложникова (1915 г., ныне ул. Степана Разина,17.)

В советский период его деятельность была ознаменована появлением зданий в модном тогда стиле конструктивизма, а позднее постконструктивизма: административное здание «Востокзолото» (ныне управление ВСЖД, ул. Карла Маркса, 7). Здание курсов марксизма-ленинизма (ул. Сухэ-Батора, 9). Дом партактива (ул. Свердлова, 22). Дом специалистов (1930-е гг., ул. Марата, 29). Жилой дом сотрудников НКВД – общежитие сотрудников НКВД (пер. Пионерский, 10). По его проектам был надстроен и ряд дореволюционных зданий.

К. В. Миталь разделил трагическую судьбу многих соотечественников, был незаконно репрессирован, его арестовали 29 апреля 1938 года. Скончался он в иркутской тюремной больнице 9 декабря 1938 года в возрасте 61 года. Посмертно реабилитирован в 1959 году.

Каждый город имеет свое собственное лицо, запечатленное в памятниках архитектуры. Иркутск – один из тех городов, которым удалось сохранить свою старину. Архитектурное наследие Иркутска, несомненно, – заслуга корифеев зодческого мастерства города.

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