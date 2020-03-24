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Археолог Игнатий Стеллецкий не нашел библиотеку Ивана Грозного, но считал, что указал к ней путь
Александр Бражник, cyrillitsa.ru   
24 Марта 2020 г.
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Существует более 60 версий того, где находится исчезнувшая библиотека Ивана Грозного. Кто-то считает, что она спрятана в Москве, другие полагают, что она скрыта в надёжном месте где-нибудь в Вологде, или Александрове, или Рязани. А есть мнение, что рукописи вообще сгорели во время Смуты. В советское время археолог Игнатий Стеллецкий искал библиотеку на территории Кремля. Однако, когда разгадка тайны была уже близка, комендант Кремля Рудольф Петерсон приказал прекратить раскопки. И больше они не возобновлялись.

Археолог Игнатий Стеллецкий не нашел библиотеку Ивана Грозного, но считал, что указал к ней путь

Либерия в Москве

Приданое племянницы императора Византии Софьи Палеолог, в 1472 году ставшей супругой московского князя Ивана III, включало в том числе греческие и латинские рукописные книги. По приказу Софьи архитектор Аристотель Фьораванти построил в Кремле тайник, который должен был уберечь библиотеку, названную Либерией, от пожаров. При Петре I это секретное хранилище пытался отыскать пономарь Конон Осипов, а при императоре Александре IIIкнязь Николай Щербатов. В обоих случаях завершить начатое помешала смерть правителей.

Все они верили в рассказ о «макарьевском тайнике». В 1682 году царевна Софья Алексеевна послала в подземный Кремль дьяка Большой казны Василия Макарьева. В галерее между Тайницкой и Угловой Арсенальной башней он обнаружил вход в палаты, закрытый решетчатыми дверьми, запертыми на большие засовы. Сквозь решетки были видны сундуки, предположительно с книгами.

Игнатий Стеллецкий – первый диггер

В рассказ дьяка Макарьева верил и Игнатий Яковлевич Стеллецкий – археолог, спелеолог, историк и исследователь подземной Москвы, которого называют первым российским диггером. Будущий ученый родился в Екатеринославской губернии. После окончания Киевской духовной семинарии оправился в Палестину преподавать историю и географию в русско-арабской семинарии Назарета.

Стеллецкий путешествовал по Ближнему Востоку, увлекся изучением подземелий Иерусалима. В 1907 году Игнатий Яковлевич покинул Палестину и поступил в Московский археологический институт. В этом же году он стал соучредителем общества «Старая Москва». Через какое-то время исследователя полностью захватила одна «страсть» - найти библиотеку Ивана Грозного.

В архиве города Пярну (Эстония) молодой ученый обнаружил список профессора Христиана Дабелова, который в 1819 году, опираясь на утерянные документы, сделал опись Либерии. В библиотеку входили более 800 древних рукописей и книг времен античности и раннего Средневековья.

Стеллецкий в поисках Либерии

В 1914 году Стеллецкий получил разрешение изучить коридоры и галереи под Московским Кремлем. Но приступить к раскопкам он не успел, так как началась Первая мировая война, а впереди были еще революция и Гражданская война. После победы большевиков ученый не раз обращался к новым властям с просьбой позволить ему начать работы по поиску Либерии. В 1933 году Стеллецкий даже передал докладную записку лично Сталину.

13 ноября 1933 года археолог подробно объяснил коменданту Московского Кремля Петерсону, что представляют собой древние кремлевские подземелья и где может быть спрятана библиотека. Помятуя о рассказе дьяка Макарьева, Стеллецкий уверял, что Либерия должна находиться где-то в районе подземных галерей Угловой Арсенальной и Троицкой башен, а также Успенского собора.

Начало раскопок

1 декабря 1933 года Стеллецкий начал раскопки в туннеле Угловой Арсенальной башни. Еще в древности вход туда замуровали, и поэтому под землю спускались через пролом в стене, проделанный в XVIII веке пономарем Кононом Осиповым. Коридоры оказались заложены большими белыми валунами, соединенными очень крепким раствором. Игнатий Яковлевич предположил, что это и есть тот самый туннель, по которому ходил дьяк Василий Макарьев.

29 января 1934 года рабочие пробили шестой метр белокаменной кладки, за которой оказались стена и кирпичный пол. Стеллецкий записал в дневнике: «Стена, о которой я мечтал 25 лет, найдена!» 13 февраля белокаменная облицовка сменилась кирпичом Кремлевской стены. Археолог понял, что откапывает тайник Макарьева.

В свое время пономарь Осипов сообщал Петру I, что туннели Арсенальной башни были засыпаны землей и камнями и после разбора их его команда уперлась в утрамбованный грунт. 27 февраля было очищено помещение размером 7х5х1,9 метров.

Стеллецкий полагал, что путь к макарьевскому тайнику лежит в следующем направлении: не доходя до Средней Арсенальной башни 13 метров надо повернуть в сторону Кремля, пройти под Успенским собором, а потом через Соборную площадь выйти к Тайницкой башне. До библиотеки оставалось совсем немного, но, когда успех был так близок, комендант Петерсон приказал прекратить работы.

Не дали найти

Археолог ждал возобновления раскопок, но все лето велась расчистка подземелий Угловой Арсенальной башни, а в сентябре все опять застопорилось. 3 октября 1934 года прошло заседание Комиссии архитекторов и историков, на котором специалисты выслушали доводы Игнатия Яковлевича. В итоге специалисты все-таки предоставили ему возможность вновь исследовать подземелья, но только под Арсенальной башней. Однако в холодных кремлевских подземельях Стеллецкий простудил легкие и по болезни был отправлен в отпуск.

В дневнике археолог отмечал: «Но пусть я и не нашел! Не дали найти! Зато я указал верную дорогу к нему. Я ли, другой ли – не все ли равно, лишь бы нашли. Мое – мой приоритет – неотъемлем от меня».

3 декабря 1934 года было принято решение более раскопки не проводить. Официальная версия — конфликт Стеллецкого с рабочими, которые часто саботировали его распоряжения.

После войны Игнатий Яковлевич снова пытался добиться права на раскопки, но в заветные кремлевские подземелья он больше не попал. В 1949 году археолог умер и был похоронен на Ваганьковском кладбище. До последнего дня Стеллецкий верил, что «ключом» к библиотеке является Арсенальная башня. Он был убежден, что дьяк Макарьев не врал и на самом деле видел Либерию, открытие которой еще впереди.

Эксперт по московским подземельям Игнатий Стеллецкий много лет посвятил поискам «Либерии». И, возможно, когда-нибудь его интереснейшее дело будет закончено потомками. Почитаем!

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По инф. cyrillitsa.ru

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