В шотландском лесу обнаружили бункер «секретной армии Черчилля»

В Великобритании на юге Шотландии сотрудники лесного управления во время санитарной вырубки деревьев обнаружили секретный бункер времен Второй мировой войны.

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Как сообщает BBC News, подземный бункер, скрытый густыми зарослями папоротника, был обнаружен в лесу недалеко от городка под названием Моффат. Это было секретное убежище, построенное в годы Второй мировой войны.

Историки считают, что это бункер использовался в качестве базы для одного из тайных вспомогательных подразделений, которые называли «секретной армией Черчилля».

По сути, это были партизаны. Специальные отряды в большой тайне формировали для противостояния гитлеровцам на случай их вторжения в страну. В эти отряды набирали местных жителей, которые знали окрестности как свои пять пальцев. Основной их задачей, на случай вторжения, было проведение диверсий в тылу врага.

«Это открытие дает нам представление об одном из самых секретных подразделений, которые действовали во время Второй мировой войны, — говорит археолог Мэтт Ричи. — Такие бункеры находят крайне редко, так как их местоположение всегда держалось в секрете. Большинство из них за прошедшие годы были утеряны или похоронены под землей».

Ричи добавил, что найденный бункер, согласно архивным данным, был предназначен для семи человек. Они были вооружены револьверами, автоматами, снайперской винтовкой и взрывчаткой. Впрочем, в самом бункере археологи ничего не нашли.

У бойцов «секретной армии Черчилля» было прозвище — их называли шалопаями. Им давали приказы сражаться насмерть и «вызвать хаос в тылу врага в случае вторжения нацистов».

Когда эти подразделения были расформированы, многие их бойцы перешли на службу в другие части и воевали на фронтах в Европе.

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