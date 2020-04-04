Реставрация книг: только не скотч!

В Иркутске на «КнигаМарте» сотрудник мастерской «Ваш реставратор» из Москвы Денис Оносов рассказал о ремонте и восстановлении книг. Книжный фестиваль проходил с 13 по 15 марта и вызвал огромный интерес.

Первым делом Денис Оносов выделил три типа реставрации книг: коммерческая, библиотечная и музейная. Последние две, в основном, направлены на консервацию состояния объекта, а в некоторых случаях разница между оригиналом и восстановленной после утраты части даже желательна, так как наглядно показывает, что было и что стало. Коммерческая же реставрация предполагает полное воссоздание книги по заказу, преимущественно, частного лица, после чего восстановленным изданием можно пользоваться.

Реставраторы восстанавливают, кстати сказать, не только книги, но и документы, письма, графику, гравюры, открытки и так далее. Много им приносят на ремонт религиозной литературы, причем не только православной, но и мусульманской, других конфессий.

– В команде мастерской «Ваш реставратор» – 15 человек. В основном, это люди с художественным образованием. Дело в том, что профессиональных реставраторов книг мало, их выпускает только Суздальское реставрационное училище, и то раз в два года. Выпускники его у нас, конечно, работают. Но помимо них мы набираем художников и воспитываем мастеров в своем коллективе, – рассказывает Денис Оносов. – Первый год новый человек непосредственно реставрацией вообще не занимается: смотрит, набирается опыта и выполняет только переплетные работы.

За 2019 год в «Вашем реставраторе» восстановили более 700 книг и свыше тысячи экземпляров газет, документов, графики и фото. Самым старым изданием, попавшим в руки «книжных спасателей», оказался часослов 14-15 века.

– Среди заказов даже этот часослов был не самым интересным, – делится Денис Оносов. – Как-то раз нам принесли удивительную вещь – фотодневник. Изначально это были просто листы с непонятной обложкой, рассыпающиеся, ветхие. Оказалось, что один человек родился в 19 веке и прожил 90 с чем-то лет. Все события из своей жизни он фиксировал на фото, вклеивал их в альбом и сопровождал подписями. Получился этакий «инстаграм до инстаграма».

В итоге реставраторы заново собрали этот альбом, перепрошили, сделали для него новую кожаную обложку с защелками и тиснеными надписями.

Много заказов у мастерской на восстановление так называемых «памятных» книг. Это тома и брошюры, книги из детства, с которыми у человека связано множество воспоминаний, и он хочет их восстановить. Один из самых сложных заказов касался как раз старой детской книжки-раскладушки с объемными картонными панорамами «Столик, накройся».

– Там части фигурок не было – их мы распечатывали заново: искали в интернете такую же книгу и по ней восстанавливали. У части фигурок были сгибы и заломы не в тех местах, где надо. Их пришлось проклеивать изнутри, рассекая картон до самого верхнего слоя с рисунком, а потом соединяя обратно. Часть деталей была подклеена скотчем, – говорит реставратор. – В итоге мы над ней работали больше двух месяцев.

Скотч, кстати, – самое страшное, что может случиться с книгой. Дело в том, что со временем клей со скотча впитывается в бумагу и остается там практически навечно. Бумага под ним меняет цвет и убрать это уже невозможно. Поэтому, советуют реставраторы, так лучше никогда не делать. Впрочем, подклеенных скотчем книг, проходящих через их руки, с годами меньше не становится.

Но бывает и так, что после ремонта владелец приходит за книгой и буквально не узнает ее: промытые от пыли страницы и вернувшийся первозданный вид преображают любой томик.

Занимаются реставраторы и восстановлением фотографий разных лет, и работа эта на самом деле очень сложна: в отличие от книг, фотобумага имеет несколько слоев, и все испортить очень легко.

– Восстановлением фотографий занимаются у нас лишь несколько человек. С каждым фото они работают по-своему. Например, если в фотографии клиента не хватает куска, в большинстве случаев этот фрагмент заменяют реставрационной фотобумагой и тонируют в подходящий цвет. У нас дизайнер в фоторедакторе в одном из случаев, когда на снимке не хватало куска с ногами человека, тенью нарисовал небольшой объем, чтобы казалось, будто там что-то есть, – рассказывает Денис Оносов.

Восстанавливать более современные фотографии – как и книги – гораздо сложнее. Дело в качестве бумаги и других материалов.

– Сейчас производство настроено на то, чтобы предмет был дешевым и недолговечным. А раньше, примерно до 1980-х годов, делали «на века». Есть некоторая статистика, кстати, по которой, если она не врет, 90% книг, выпущенных с того времени, невозможно будет сохранить: они не проживут дольше 70 лет, – отмечает реставратор.

Кроме того, каждую весну в мастерскую поступает множество бумаг, наградных листов и записных книжек времен Великой Отечественной войны. В силу обстоятельств эти документы тоже – одни из самых непростых в работе. Поскольку во время войны зачастую не хватало бумаги, писали на чем придется – на обрывках, обложках, обратных сторонах конвертов. Одно хорошо: писали в основном карандашами, и благодаря этому написанное сохранилось, так как чернила того времени высоким качеством тоже зачастую не отличались.

Напоследок Денис Оносов дал несколько советов, как хранить книги, чтобы реставрация потребовалась им как можно позже. Влажность в комнате с библиотекой должна составлять 45-60%, а температура воздуха от 18 до 24 – в идеале до 22 – градусов по Цельсию. Книги должны неплотно стоять на полках, – иначе корешки можно повредить при доставании, – а от «потолка» до книги должно быть примерно пять сантиметров пустого места, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Держать книги на закрытой или открытой полке – дело владельца, в обоих случаях есть свои нюансы: библиотеку придется чаще либо проветривать, либо протирать от пыли. Последнее стоит делать в среднем примерно раз в полгода. Кстати, по словам Дениса Оносова, золоченые обрезы старинных книг такими делали не только и не столько для красоты, но и для того, чтобы они меньше пылились. Покрытие создавало гладкую поверхность, через которую пыль почти не проникала между страницами, и очищать тома было гораздо удобнее.

Кроме того, книги лучше держать подальше от солнца, а также при чтении использовать специальные закладки вместо карандашей или загибания уголков. И, наконец, даже домашней библиотеке нужен каталог, в который стоит вписывать каждое новое приобретение. С ним, кстати, проще будет и сортировать книги на полках – например, по тематике.

О «КнигаМарте»:

«КнигаМарт» – международный книжный фестиваль, программа которого включает лекции и мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Среди направлений «КнигаМарта» – художественная литература, нон-фикшн, книговедение, национальная литература, конкурс «Лучшая книга года», детская программа и программа

Байкальского заповедника.

«КнигаМарт» впервые прошел в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске – в нем приняли участие 105 лекторов и экспертов, события фестиваля посетили 6000 человек.

«КнигаМарт» впервые прошел в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске – в нем приняли участие 105 лекторов и экспертов, события фестиваля посетили 6000 человек. Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского, фонд «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив «Буквица» и Фонд сохранения памяти и развития наследия Юрия Ножикова. Партнеры – министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская нефтяная компания и конкурс социальных проектов «Губернское собрание общественности».

По инф. Телеинформа

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