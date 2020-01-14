Возмещение вреда в трудовых отношениях: порядок компенсации

Продолжая тему взыскания компенсаций в трудовых отношениях, мы подробнее остановимся на самой процедуре получения компенсации с работника и ее особенностях. Напомним, что эта тема касается вас, если возник трудовой конфликт, в котором вы - работодатель и хотите получить с наемного халтурщика сполна... Или, наоборот, если вы - работник, и на вас пытаются "навешать всех собак". И в том, и в другом случае - лучше, все-таки, действовать по закону - если не удалось договориться полюбовно.

В каком порядке?

Закон устанавливает три варианта получения возмещения c виновного работника, причинявшего ущерб работодателю в рамках реализации трудовых функций:

• Добровольный порядок;

• Административный порядок;

• Судебный порядок.

Особенности удержания

Поскольку мы говорим о трудовых отношениях, то отчасти работодателю проще взыскивать с работника суммы возмещения, вычитая необходимые средства (на основании решения суда, достигнутой договоренности или соответствующего приказа, когда компенсация происходит в административном порядке) из месячного заработка виновного лица, определяемые на основании его фактической заработной платы за последние 12 месяцев.

При этом удержание средств невозможно из таких выплат, как:

• Командировочные;

• Компенсации, выплачиваемые при переводе сотрудника в другую местность;

• Амортизационные отчисления;

• «Декретные» выплаты.

Если виновным в причинении ущерба будет признан не один работник, а сразу несколько сотрудников, то речь идет о коллективной материальной ответственности. Размер компенсации определяется здесь для каждого сотрудника индивидуально с учётом степени его вины, размера и вида материальной ответственности (полная или ограниченная) как в судебном порядке, так и на основании добровольного волеизъявления сторон.

В какой срок?

Поскольку ст. 392 ТК РФ закрепляет право обращения в суд в течение года со дня обнаружения ущерба за работодателем, то определяется эта дата моментом окончания инвентаризации либо иным днем, в который было выявлено наличие испорченного имущества, причинение ущерба или недостача.

Кроме того, если между работодателем и провинившимся сотрудником было подписано соглашение о добровольной компенсации вреда, то компенсировать урон сотрудник может с рассрочкой (по договоренности с работодателем). Если же такой сотрудник уволился и перестал платить, то моментом отсчета годового срока является первый день пропуска выплаты компенсации.

Если взыскание компенсации происходит с уволенного сотрудника, то для определения размера выплат берется фактическая величина ущерба.

Если вопросы компенсации решаются в судебном порядке, то размер и периодичность выплат устанавливается на основании предъявленных документов и определения арбитра.

В административном порядке основанием для компенсации ущерба с виновного лица является соответствующее распоряжениеначальства, выраженное в форме приказа. При этом сумма удержания не должна превышать размер среднемесячной заработной платы конкретного сотрудника. Данное правило распространяется на случаи полной и ограниченной материальной ответственности.

В бесспорном порядке работодатель может произвести взыскание ущерба, если единовременно присутствуют следующие условия:

• Сумма причиненного ущерба не превышает месячный заработок работника;

• Не истек срок в один месяц с момента установления точного размера ущерба работодателем (Днем обнаружения ущерба считается дата, когда работодатель узнал о наличии реального ущерба);

• Трудовые отношения данного работника продолжаются.

При этом проверочные действия работодателя в отношении факта причинения ущерба, получения разъяснений от свидетелей и виновного сотрудника, не могут превышать месячный срок.

В судебном порядке доказывать факт причинения ущерба и его компенсации с работника может работодатель при отсутствии добровольности, а так же в ситуациях, когда сотрудник уволился, и нет реальной возможности для удержания денежных средств.

Работник же имеет право попытаться оспорить незаконные, по его мнению действия работодателя, если он не согласен возмещать урон.

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Когда могут в компенсации отказать

Действующее законодательство РФ позволяет сотруднику не компенсировать материальный урон, нанесенный работодателю (а при обращении в суд с иском последнему откажут), в ситуациях, когда:

1) Имеются доказательства способствованию утрате или порче имущества предприятия со стороны работодателя;

2) Ущерб имуществу был нанесен в результате самообороны;

3) Работник повредил собственность работодателя, пойдя на риск, обусловленный спецификой его деятельности;

4) Имеются доказательства того, что имущество было испорчено ранее или было,потеряно в силу обстоятельств непреодолимой силы или не по вине обвиняемого сотрудника.

Продолжим рассказ про особенности компенсации ущерба, нанесенного в трудовых отношения – работнику или работодателю в следующей статье.

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