Порядок возмещения вреда в трудовых отношениях: взыскиваем с работника

Сегодня проблемы возмещения вреда, причиненного работнику или работодателю в связи с исполнением трудовых обязанностей, приобретает особую актуальность. Усугубляется ситуация ростом случаев на производстве как напрямую связанных с травматизмом сотрудников, так и с причинением ими вреда как самому работодателю и его имуществу, так и третьим лицам. Кто и в каких случаях может претендовать на получение компенсации, разберемся в статье.

Нормативная база

Помимо Конституции – основополагающего закона РФ, вопросы регулирования трудовых отношений и связанных с ними вопросов возмещения причиненного вреда, освящает действующий Трудовой Кодекс, Всеобщая декларация прав человек, ряд Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ и частично ГК РФ.

Особенности компенсации

В целом ТК РФ выделяет два вида ответственности за вред, причиненный работником\работнику во время выполнения им своих прямых обязанностей (вытекающих из положений заключенного между них и работодателем договора):

1) Возмещение материального вреда (т.ч. причиненного жизни и здоровью);

2) Компенсация морального вреда.

При этом именно ТК РФ конкретизируя ответственность за причинение вреда, работником в связи с исполнением им трудовых функций, определил, как право на компенсированиематериального и морального вреда, так и обязанность возмещения такого вреда со стороны работодателя на условиях, прописанных в данном кодифицированном акте и в прочих ФЗ.

Также ТК РФ в ст. 233 устанавливает принципы привлечения к ответственности (в виде штрафных санкций) работника, а также требует присутствия следующих факторов:

• Противозаконность поведения сотрудника;

• Наличие ущерба и вины;

• Причинно-следственная связь между действиями (или бездействием) работника и ущербом, который был нанесен при исполнении трудовых обязательств, прописанных в договоре (трудовой, о полной материальной ответственности, оказания услуг).

Бремя доказывания лежит на том, кто желает получить компенсацию, а доказать отсутствие вины должна противоположная сторона.

Аналогично обстоит дело при желании получить возмещение с работодателя пострадавшим работником.При этом презюмируется вина материально ответственных лиц при недостаче или утрате вверенного им имущества, если они не смогут доказать, что это произошло не по их вине.

Основания для компенсации

Работодатель имеет право требовать возмещения материального вреда, если по вине работника был нанесён ущерб имуществу предприятиявследствие:

1) Утраты какого-либо имущества, находившегося на балансе компании;

2) Порчи имущества вследствие действий сотрудника;

3) Повреждения имущества работником в свободное от работы время;

4) Распространения информации, являющейся коммерческой (государственной) тайной и ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязательств;

5) Совершения работником преступления, в результате которого пострадало имущество работодателя (доказательства в судебном порядке);

6) Порчи\потериимущества компании работником, находившимся всостоянии алкогольного\наркотического опьянения или под влиянием психотропных веществ;

7) Повреждения имущества по причине халатного выполнения трудовых обязанностей.

В первых двух пунктах работодатель может требовать компенсации, только если он своевременно подписал с работником договор (отдельный или в трудовом соглашении есть соответствующий пункт), предполагающий материальную ответственность обеих сторон.

Исключающие обстоятельства

В вопросах компенсации ущерба в трудовых отношениях не последнее место играют обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника, к которым согласно ст. 239 ТК РФ относятся следующие:

• Непреодолимая сила;

• Нормальный хозяйственный риск;

• Крайняя необходимость;

• Необходимая оборона;

• Нарушение работодателем обязанности по предоставлению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного сотруднику.

При этом присутствие каждого факта, как в отношении наличия и размера ущерба, так и касаемо наличия обстоятельств исключающих ответственность необходимо доказать (подтвердить документально).В данном случае доказывать должна заинтересованная в наложении штрафных санкций\подтверждение существования хотя бы одного исключающего обстоятельства сторона.

Подробнее о способах компенсации мы расскажем в следующих статьях, как и о возможности взыскания ущерба с работодателя.

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