Возникновение русских: есть версии от мужей науки

Русские - откуда они появились, кто были их предки и что общего у русских с другими славянскими народами, например, с украинцами? Долгое время ученые решали эту задачу, и вот есть конкретные результаты генетических исследований. (В теме происхождения русских - как и любого народа! - очень много политических и исторических мифов, красивой и героической романтики... Поэтому далеко не всякому могут понравится выводы ученых! Но истинная наука пытается установить истину, а не потакать чьим-то эмоциям. - Прим. МГ)

Генетическое происхождение

Миграции, мутации и изменения условий существования древних людей приводили к образованию разнообразия геномов. Так возникли различные расы и народы, гаплогруппы.

Генетическая гаплогруппа представляет собой общность людей, имеющих общего предка. Народы отличаются единством набора гаплогрупп, родственные народы имеют схожие гаплогруппы.

В 2008 году российские и эстонские ученые проводили совместные исследования, в результате которых было установлено, что русский этнос имеет две основные составляющие. Это жители Центральной и Южной России, чей генотип схож с другими славянскими народами и представители Севера России, относящиеся к финно-угорской группе. Удивление вызвал и тот факт, что присущий азиатам ген так называемых "татаро-монголов" в русских отсутствует. Да и генотип современных татар преимущественно европейский.

В крови русских практически нет азиатских генов, но активно встречаются гаплогруппы, характерные для других соседей — с Кавказа, из Польши и т. п. По результатам ряда исследований, R1a-гаплогруппа, характерная для славян, часто встречалась у скифов и ее возраст составляет несколько тысячелетий. Праскифы изначально жили в Средней Азии, откуда переселились в Причерноморье. Предположительно, от этой ветви произошли славяне.

Прародина славян

Изначально зародившийся на одной территории, этнос начал активно мигрировать. Поэтому сегодня славяне существенно разнятся не только по культурно-языковым признакам, но и генетически. У западных ученые обнаружили общие гены с кельтами — гаплогруппу R1b, у восточных — с финно-уграми и балтами - гаплогруппу N и т. п. Признано, что межэтнический контакт, способствующий образованию новых групп, происходил через браки славянских мужчин и аборигенок.

Среди народов, близких русским — поляки, белорусы и украинцы. Именно они, согласно генетической дистанции MDS, четко соответствуют одной группе. Но она тоже неоднородна из-за территориальных миграций. Так, русские ближе всех к восточным украинцам и южным белорусам, а поляки — к западным украинцам.

Менталитет и генетика

Вопреки расхожему убеждению, связи между генетикой и народным менталитетом нет. Это было доказано О. Балановским, сотрудником РАМН. На менталитет оказывает влияние культура и исторически сложившиеся обстоятельства.

Если младенца из славянского села перевезти в другую страну, например, в Китай, то его внешность и особенности здоровья окажутся славянскими — он не будет иметь врожденного иммунитета к местным болезням. Но в культурном плане станет типичным китайцем.

Генеалогия ДНК

Ее основоположник Анатолий Клёсов считает, что рамки существования племен и родов определяются на основе исторического и математического анализа мутаций, протекающих в мужских хромосомах. Некоторые ученые не согласны с его теорией.

Критике подвергаются выводы Клесова о неафриканской истории происхождения Homo sapiens, отрицание нормандской теории, удлинение истории славян, которых автор считает потомками ариев на основании самой распространенной у славян R1А-гаплогруппы.

Так, в своей критике доктор исторических наук Л. Клейн подчеркивает, что гаплогруппы — это биологическая составляющая и подводить под нее этнические особенности — ненужная и опасная игра, какими бы патриотическими намерениями ни руководствовался исследователь.

Хотя ДНК всех народов различны и в природе не существует хотя бы двух абсолютно идентичных людей, с генетической точки зрения мы все удивительно схожи. Все различия, данные нам природой, включая цвет кожи, разрез глаз и т. п. укладываются всего лишь в 0.1% расхождений ДНК, остальные 99.9% полностью одинаковы. Парадокс, но даже шимпанзе одного стада отличаются генетически друг от друга больше, чем люди из разных стран и материков планеты. Получается, что все мы, земляне — одна большая общая семья.

Как много люди уже имеют знаний обо всем, но при этом всегда остается место для разных исследований. В том числе и о самом человеке. И хотя мы, земляне, оказались по сути одной большой семьей, но поточнее узнать, а откуда же взялся каждый народ, все-таки хочется. Вот русские. То "от ариев", то "из Африки"... Интересно, будет ли когда-нибудь дано единственно верное объяснение?

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По инф. cyrillitsa.ru

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