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Видео зафиксировало уродившегося на свет шестиногого ягненка
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2019 г.
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ovza

В селе Тирджан Исмаиллинского района Азербайджана родился ягненок с шестью ногами, сообщает Oxu.Az.

yagnenok 47

По информации журналистов, необычного ягненка произвела на свет овца, которая содержится на ферме жителя села Азима Хасратова.

Мужчина отметил, что впервые сталкивается с таким явлением.

По инф. rosbalt.ru

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