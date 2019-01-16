Видео зафиксировало уродившегося на свет шестиногого ягненка

В селе Тирджан Исмаиллинского района Азербайджана родился ягненок с шестью ногами, сообщает Oxu.Az.

По информации журналистов, необычного ягненка произвела на свет овца, которая содержится на ферме жителя села Азима Хасратова.

Мужчина отметил, что впервые сталкивается с таким явлением.

По инф. rosbalt.ru

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