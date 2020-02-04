В Египте раскопали два десятка древних гробниц жрецов

Министерство туризма и древностей Египта сообщило о первой крупной археологической находке 2020 года. Археологи, работающие в Аль-Горейфа, в египетской области Эль-Минья, нашли групповое погребение жрецов бога Тота, членов их семей и высших сановников пятнадцатого нома Верхнего Египта.

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Погребения относятся к так называемому Позднему периоду (664–399 до н. э.). Всего археологи нашли 16 гробниц, которые содержат 20 саркофагов, сделанных из известняка или из дерева. Надпись на одном из каменных саркофагов посвящена богу письма и мудрости Тоту. Во время предшествующих раскопок в этом месте археологи нашли множество мумифицированных ибисов и павианов — священных животных Тота, поэтому предполагается, что погребение было предназначено для жрецов этого бога.

Из каменных саркофагов два по-прежнему запечатаны и находятся в отличном состоянии. Один принадлежит сыну Псамтика, хранителю королевской сокровищницы и священнику Осириса и Нут. Владельца второго звали Эпи, саркофаг посвящен Гору и украшен изображением богини Нут. Еще один из найденных саркофагов примечателен оставленными на нем надписями. Согласно им, в саркофаге было погребено очень высокое должностное лицо — «царский казначей, носитель печатей Нижнего Египта и единственный спутник царя».

При раскопках также были найдены канопы (банки из известняка или алебастра для хранения органов, извлеченных при мумификации), множество глиняных сосудов, около десяти тысяч фаянсовых фигурок ушебти — изображений работников, которые должны были обслуживать умерших в загробном мире, а также около семисот амулетов. Большинство амулетов изготовлены в форме священных скарабеев, но есть и более редкие разновидности — например, крылатая кобра из чистого золота. Неожиданной находкой стали вещи, оставленные рабочими, которые сооружали гробницу: камнерезные инструменты, деревянные молотки и корзины из пальмовых листьев.

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Polit.ru

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