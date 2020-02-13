В древних австралийских легендах об извержениях вулканов речь идет о реальных событиях

Геологи из Мельбурнского университета и Университета Западной Австралии уточнили даты древних извержений вулканов в австралийском штате Виктория. Предания об этих извержениях сохранились в устной традиции австралийского народа гундитьмара. Если полученная датировка верна, то эти предания сохраняются более 36 тысяч лет.

Объектами исследования стали потухшие вулканы Будж-Бим и Тауэр-Хилл. Первый из них играет важную роль в устных преданиях народа гундитьмара. По их верованиям, Будж-Бим представлял собой бога-творца, а во время его извержения потоки его крови и зубов создали привычный людям гундитьмара рельеф местности. Этим летом окрестности вулкана Будж-Бим были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Даты извержений двух вулканов ученые установили при помощи аргон-аргонового метода. Он основан на соотношении двух изотопов аргона и представляет собой усовершенствованный вариант существовавшего ранее калий-аргонового метода.

Исследователи получили для вулкана Будж-Бим возраст извержения 36 900 ± 3100 тысяч лет, а для вулкана Тауэр-Хилл — 36 800 ± 3800 тысяч лет. Следовательно, предания об извержении Будж-Бим должны были сохраняться все это время. В 2017 году аналогичное исследование провела другая группа ученых, определившая сроки последнего извержения вулкана Кинрара, находящегося на другом конце австралийского материка — в штате Квинсленд. Рассказы об этом событии тоже сохранились у местных жителей. Но в том случае извержение произошло значительно позже — всего 7 000 ± 2 000 лет назад.

Вот так сказка иногда делается былью. Иногда люди к этому специально прикладывают руки, а здесь все изначально было уготовано матушкой-природой. Сколько же еще загадок человечеству предстоит разгадать!

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