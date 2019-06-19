Собака бровью поведет, и человек её возьмет

"Когда собака смотрит на тебя большими глазами, ей тяжело в чем-то отказать. Теперь ученые выяснили: этому трюку собак научили мы, люди", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Еще в 2013 году одно из исследований показало, что собаки, содержавшиеся в приютах, быстрее находили себе хозяев, если чаще приподнимали свои брови. В новом исследовании ученые из Университета Портсмута сравнили лицевые мышцы волков и собак. "При этом было обнаружено, что во многом они одинаковы - кроме области вокруг глаз. В частности, у собак имеется мышца, приподнимающая внутреннюю бровь, в то время как у волков на ее месте были обнаружены лишь незначительные скопления мышечных волокон и соединительной ткани".

При контакте с человеком собаки приподнимали брови - волки этого почти не делали. Благодаря этому, глаза собак визуально кажутся больше, пишут исследователи в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В результате выражение морды животного ассоциируется у человека с ребенком или же грустным человеком и вызывает желание ухаживать за ним.

"Ученые предполагают, что в ходе одомашнивания люди отдавали предпочтение собакам, которые могли приподнимать свои брови, и постепенно эта черта закрепилась за ними". При этом, отмечают ученые, изменение мышечной ткани произошло в короткие с точки зрения эволюции сроки - виды собак и волков разделились только около 33 тыс. лет назад, передает Der Spiegel.

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Перевод Inopressa.ru

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