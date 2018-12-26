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Русская Баба Яга проникла в центр Лондона
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2018 г.
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На улице Бошам-плейс в районе Найтсбридж в Лондоне появилась скульптура Бабы Яги. Как сообщает ТАСС, 600-киллограмовый бронзовый персонаж был отлит в Смоленске.

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Всего в рамках проекта BY (Baba Yaga), цель которого — рассказ о лучших качествах русского народа, отраженных в древних сказках, такие скульптуры установлены в США, в ОАЭ и в России. Первый международный проект с участием персонажа Бабы Яги состоялся в декабре 2017 года в рамках Miami Art Week в США.

По инф. rosbalt.ru

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