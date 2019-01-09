Пять беременных самок вымирающего вида китов порадовали американских биологов

У берегов Флориды обнаружили самку северного гладкого кита с детенышем и еще несколько беременных самок. Данный вид крупных млекопитащих находится на грани вымирания, отмечают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые зафиксировали местоположение еще шести самок, пять из которых могут быть беременны. Специалисты взяли их под контроль.

По подсчетам NOAA, на планете осталось всего 450 особей.

По инф. rosbalt.ru

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