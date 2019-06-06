Продлить молодость: система питания для женщин старше 40 лет

В рационе женщин старше 40 лет каждую неделю должно быть как минимум 30 растительных продуктов. Также в питание нужно включать блюда из сложных углеводов, пишет со ссылкой на диетологов The Daily Mail.

Обезжиренные продукты лучше вообще не употреблять из-за эмульгаторов, стабилизаторов и подсластителей, которые производители включают в их состав. Специалисты, наоборот, призывают есть жирное: рыбу, авокадо, орехи, оливковое или льняное масло.

«Нехорошо» себя поведут в организме зрелых женщин и сладкие фрукты — в крови резко повысится уровень сахара. Вместо этого врачи рекомендуют съесть пару кислых яблок — и лучше не позднее 18:00.

При этом фрукты и овощи сгодятся на завтрак, а вот на обед и дневные перекусы пользу принесут ферментированные продукты, в которых много пробиотиков и (или) клетчатки: квашеная капуста или кефир и его аналоги.

Последовав этим советам, прекрасная половина человечества сможет сохранить молодость и здоровье.

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По инф. rosbalt.ru

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