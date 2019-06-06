ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Продлить молодость: система питания для женщин старше 40 лет
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

В рационе женщин старше 40 лет каждую неделю должно быть как минимум 30 растительных продуктов. Также в питание нужно включать блюда из сложных углеводов, пишет со ссылкой на диетологов The Daily Mail.

Обезжиренные продукты лучше вообще не употреблять из-за эмульгаторов, стабилизаторов и подсластителей, которые производители включают в их состав. Специалисты, наоборот, призывают есть жирное: рыбу, авокадо, орехи, оливковое или льняное масло.

«Нехорошо» себя поведут в организме зрелых женщин и сладкие фрукты — в крови резко повысится уровень сахара. Вместо этого врачи рекомендуют съесть пару кислых яблок — и лучше не позднее 18:00.

При этом фрукты и овощи сгодятся на завтрак, а вот на обед и дневные перекусы пользу принесут ферментированные продукты, в которых много пробиотиков и (или) клетчатки: квашеная капуста или кефир и его аналоги.

Последовав этим советам, прекрасная половина человечества сможет сохранить молодость и здоровье.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 