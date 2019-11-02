Наука: хорошая «соображаловка» малыша — сулит ему здравую память в старости

По когнитивным способностям (т.е. навыкам сообразительности, быстроты мышления, проще говоря) в восьмилетнем возрасте можно определить, насколько хороши будут мышление и память в старости.

К таким выводам, как сообщает «Газета.Ru», пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Участниками исследования стали 502 добровольца, рожденных на одной неделе в 1946 году. В восьмилетнем возрасте они прошли когнитивные тесты.

Затем, когда им исполнилось 69-71 год, они снова прошли ряд тестов.

Так, один из них был идентичен тому, который они выполняли в детстве. Испытуемым нужно было рассмотреть ряд геометрических фигур и выбрать недостающий фрагмент из предложенного набора. Другие тесты оценивали память, внимание, языковые способности и ориентацию в пространстве. Участники исследования также прошли через позитронно-эмиссионную томографию и магнитно-резонансную томографию. Это позволило оценить состояние их мозга и наличие амилоидных бляшек.

Результаты новых тестов, как выяснилось, были связаны с навыками мышления в детстве.

Те люди, результаты которых в детстве входили в число 25% лучших, с большой вероятностью оказывались среди лидеров и в 70 лет. Также роль играло и образование. Отучившиеся в колледже, например, набрали примерно на 16% больше баллов, чем те, кто бросил школу до достижения 16 лет.

Примечательно, что женщины превзошли мужчин в тестах на память и скорость мышления.

Кроме того, исследователи обнаружили, что участники с амилоидными бляшками набирают меньше баллов в когнитивных тестах. Хотя их наличие не было связано с полом, когнитивными навыками в детстве, образованием или социально-экономическим статусом.

Автор исследования Джонатан Шотт отмечает, что эксперимент показал, что небольшие различия в мышлении и памяти, связанные с амилоидными бляшками в мозгу, обнаруживаются у пожилых людей даже в том возрасте, когда до появления первых симптомов еще далеко. Было также установлено, что когнитивные навыки, образование и социально-экономический статус ребенка оказывают независимое влияние на будущую когнитивную деятельность в возрасте 70 лет. По его словам, увеличение возраста — самый большой фактор риска для развития деменции.

Ученый подчеркнул, что выводы, сделанные по итогам исследования, позволяют предположить, что, хотя некоторые факторы, влияющие на когнитивные способности в позднем возрасте, вряд ли поддаются изменению, на некоторые аспекты можно повлиять, например, с помощью образования.

...Для нас с вами, пожалуй, все эти рассуждения и выводы имеют уже лишь абстрактное значение. А вот для наших внуков-правнуков - очень даже имеют! Вывод простой: хотите малышам долгой сознательной жизни в будущем - развивайте в них сообразительность, прививайте любовь и вкус к знаниям, помогите получить образование! Это - надежный багаж на годы вперед.

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