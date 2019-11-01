Тянет на алкоголь и сладенькое? Учёные объяснили почему

Ученые в Университете Южной Каролины (США) выяснили, какой участок мозга отвечает за пристрастие к алкоголю, сладкому и другие вредные привычки. (Весьма любопытное исследование, которое в будущем поможет бороться с вредными привычками. - прим. МГ.)

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Как пишет MedicalExpress, исследователи провели эксперименты с крысами. Грызуны пытались как можно чаще получать жирные и сладкие угощения не из-за голода, а под влиянием нейронных связей, отвечающих за импульсивное поведение. В этот момент в их мозге отмечался повышенный уровень меланин-концентрирующего гормона (MCH). Он связан с чувством аппетита и склонностью к употреблению наркотических веществ.

Также оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе — они передают сигналы нейронам, участвующим в формировании эмоций и ослабляющим самоконтроль.

Отмечается, что эти результаты могут быть полезными для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с импульсивным поведением.

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По инф. rosbalt.ru

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