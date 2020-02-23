Находка в Чехии переписала историю приручения собак

Антропологи из Моравского музея в Чехии и Университета Арканзаса в США представили данные анализа окаменелостей возрастом 28,5 тысячи лет, которые оказались самым ранним свидетельством одомашнивания собак человеком.
Речь идет об окаменелых клыках эпохи палеолита. Их возраст составляет около 28,5 тысяч лет. Они были обнаружены на территории Чехии. До последнего времени считалось, что эти зубы принадлежали волкам.
Однако в своей работе антропологи утверждают, что клыки принадлежали, по сути, ранним собакам. Причем это были псовые двух типов. Один из них исследователи назвали волкоподобными собаками, а второй — протособаками.
Именно зубы указали на существовавшие отличия. Анализ текстуры позволил выявить два типа их износа, которые зависели от рациона. Так, у протособак на зубах остались крупные «шрамы». Это говорит о «диете», которая включала в себя твердые и хрупкие продукты. Это могли быть, например, кости, которые животные подбирали у границ человеческого поселения.
Зубы волкоподобных собак имели меньшие по размеру шрамы. Вероятно, они потребляли больше мяса, возможно, мяса мамонта, что согласуется с данными предыдущих исследований. Анализ зубов помог ученым воссоздать так называемое пищевое поведение. Оно и доказало, что на участке, где были найдены окаменелости, существовало два типа псовых, каждый из которых имел свой особый рацион питания.
До сих пор считалось, что одомашнивание собак является самым ранним примером «животноводства». Причем оно произошло задолго до появления сельского хозяйства. Исследования последних лет показали, что этот процесс мог происходить, по разным оценкам, в период от 40 до 15 тысяч лет назад. А в предыдущие годы ученые и вовсе считали, что собаки были приручены не более 10–12 тысяч лет назад.
Новое же исследование доказывает, что как минимум 28,5 тысячи лет назад люди уже предпринимали попытки приручить псовых. И судя по полученным результатам, им это удавалось, хотя два типа животных и вели себя по-разному.
Возможно, один из этих типов и стал общим предком современных собак. Хронология процесса одомашнивания важна и с антропологической точки зрения, поскольку она дает понимание о поведении ранних Homo sapiens.
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Находка в Чехии переписала историю приручения собак
Антропологи из Моравского музея в Чехии и Университета Арканзаса в США представили данные анализа окаменелостей возрастом 28,5 тысячи лет, которые оказались самым ранним свидетельством одомашнивания собак человеком.
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