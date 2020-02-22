Маникюрные ножницы – верное оружие в борьбе с внутренними ярлычками на одежде

Избавиться от дискомфорта, который способны приносить внутренние ярлычки, можно. О том, как справиться с этой проблемой, рассказали специалисты.

Можно использовать обычную пилочку для ногтей и «затупить» колючие края акриловых этикеток. Также можно округлить уголки ярлыка при помощи маникюрных ножниц. Кроме того, с помощью нитки с иголкой можно пришить этикетку к ткани по периметру. Если же этикетка прикреплена к одежде отдельным швом, его можно подцепить маникюрными ножницами, аккуратно разрезать и вытащить нитку, удерживающую бирку на ткани.

Еще один вариант — срезать саму этикетку максимально коротко, взять подходящий по размеру кусок гладильной заплатки, положить его на место среза и сверху зафиксировать при помощи разогретого утюга.

Экспертов сейчас можно найти на всё что угодно, вот и на ненавистные ярлычки на одежде они тоже нашлись. Конечно, на этих маленьких кусочках ткани очень нужная размещена информация: из чего состоит изделие, как стирать и т.п. Но в то же время, касаясь постоянно кожи и вызывая дискомфорт, бирки могут изрядно подпортить жизнь. Особенно совет пригодится детским вещам, ведь речь тут идет о нежной коже ребенка. Иногда ярлыки так трут, что оставляют на ней царапины и покраснения. Но теперь это в прошлом, советы даны, и самое время от бирок будет избавиться, предварительно все же запомнив, как вещи гладить-то и стирать.

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По инф. rosbalt.ru

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