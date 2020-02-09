Какие продукты провоцируют бессоницу? А вот такие…

Бессонницу могут вызвать не только кофе и сладкое, но другие продукты. Список того, что лучше не есть перед сном, составили ученые, пишет «Медикфорум».

Так, во время ужина следует отказаться от острой пищи, которая может спровоцировать плохой сон. Не надо на ночь есть и грейпфруты — они вызывают изжогу. Также не стоит во время ужина употреблять баклажаны и огурцы — первые повышают тонус, а вторые провоцируют частые походы в туалет.

Наконец, лучше отказаться от плотных белков и жиров — бекона, вяленого, копченого, обработанного мяса. Данные продукты желудок будет переваривать долго, а это напрягает организм, нуждающийся вечером в отдыхе.

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По инф. rosbalt.ru

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