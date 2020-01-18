Мужчины, бриллианты, интриги... Потомки борются за доброе имя Галины Брежневой

Судьба благоволила дочери знаменитого отца Леонида Брежнева Галине: беспечная жизнь, головокружительные романы, стремительные замужества – в брак бросалась как в омут с головой... Коллекционировала бриллианты – такого увлечения роскошью большинство простых граждан великого СССР, конечно, не могли себе позволить. Но те же самые бриллианты превратились будто в проклятие брежневского рода...

«Красавец, как такого не любить!»

Первым мужем Галины Брежневой стал артист цирка Евгений Милаев. Уникальная личность! Силач, гимнаст, автор уникальных трюков, многие из его номеров по сей день не сумел повторить никто! Милаев был одним из создателей и столпов великого Советского Цирка, гремевшего на весь мир. Сегодня цирк совсем другой...

К моменту встречи с Галиной Брежневой Евгений Милаев был вдовцом, его жена Анастасия умерла при родах. Дети – близнецы Наталья и Александр – росли у родителей Милаева в Ростове-на-Дону.

– Нам было по четыре года, когда приехали папа и Галина Леонидовна с маленькой Витусей, которой исполнилось несколько месяцев, – вспоминает Наталья Милаева. – Папа сказал: «Это ваша мама, а это сестренка». Другой мамы мы не знали, никого больше мамой не называли никогда.

Евгений Милаев

– А за что Галина Брежнева полюбила вашего папу?

– Он же был красавец, как такого не любить! Галина Леонидовна увидела его на представлении в цирке и влюбилась, сбежала из родительского дома и через несколько дней дала родителям телеграмму, что вышла замуж за Милаева, – они расписались. Это было в 1952 году. За 12 лет до того, как Брежнев стал генсеком. То есть наш отец был уже состоявшейся личностью, большим артистом и мастером – а Галина еще совсем девочкой, ей было всего 23 года. Наш папа 19 годами старше... Жизнь циркового артиста не сахар, месяцами гастролировали по городам и весям... Репетиции, выступления. Мы с братом работали на манеже с раннего возраста – Саша с семи лет, а я с восьми... Так отец приучал нас к труду. И кстати, никогда не хвалил, видимо, чтобы не зазнавались. Так вот, Галина Леонидовна стала ездить на гастроли, устроившись в труппу костюмером. Так любила мужа – нашего папу. Гладила и подшивала артистам сценические костюмы, а вечерами готовила обед на плиточке в гостиничном номере... Одним из ее коронных блюд был борщ – невероятно вкусный. Она была совсем другой, нежели позже ее представляли (и представляют до сих пор!) в скандальной хронике. Мы помним ее домашней, любящей и любимой в нашей семье, невероятно доброй, с прекрасным чувством юмора, улыбчивой... Кстати, бриллианты маме Гале дарил именно наш папа – имел возможность покупать, бывая на заграничных гастролях. Ему нравилось радовать молодую красавицу-супругу.

«До конца дней страдал...»

К сожалению, после 10 лет брака красивая пара распалась. Среди цирковых ходили слухи, будто Милаев изменил, а Галина в отместку закрутила роман с 18-летним цирковым артистом Игорем Кио. Получив развод, стремительно расписалась с юным иллюзионистом. Вероятно, таким образом мстила мужу.

Брежнев пришел в ужас. Подключив все свои связи, дорогой Леонид Ильич аннулировал брак дочери с Кио. Ей было уже за 30.

– Игорь, думаю, до конца своих дней любил Галину Леонидовну, хранил ее письма, часто перечитывал, очень страдал, – рассказала нам вторая жена артиста Иоланта Ольховикова-Кио (впоследствии она вышла замуж за брата Игоря – Эмиля). – Мы поженились под нажимом родственников – моих и Игоря, стремившихся объединить две цирковые династии, а родные Игоря, кроме прочего, еще надеялись, что он поскорее забудет Брежневу.

Игорь Кио

Впоследствии у Галины случился еще один скандальный роман – с артистом-цыганом Борисом Буряце. Он был завсегдатаем светских тусовок столицы, а еще фарцевал, занимался скупкой и перепродажей предметов живописи, антиквариата, ювелирных украшений... Галина знакомила его с нужными людьми – Борис в благодарность одаривал бриллиантами. Это был со всех сторон взаимовыгодный союз.

С годами Галина полюбила красивые камушки. На даче, например, ей нравилось разложить все это великолепие на кровати, лечь и буквально купаться в бриллиантах, простодушно демонстрировала коллекцию знакомым и полузнакомым людям. Такая милая женская слабость позже обернется бедой...

Леонид Ильич снова был недоволен и шокирован новым возлюбленным дочери, и, когда в ресторане московского Дома архитектора его Галя познакомилась с подполковником Юрием Чурбановым, уже через неделю представила его отцу, – Брежнев с радостью благословил этот брак. У Чурбанова начался стремительный карьерный взлет.

Это Евгений Милаев никогда и ничего не просил у Леонида Ильича. Чурбанов был более честолюбив и тщеславен.

– Отец не лез в политику, не требовал никакой власти... – подтверждает Наталья Милаева. – В 1978 году он стал директором Большого Московского цирка, но назначили за собственные заслуги, а не благодаря покровительству в высоких кабинетах... С семьей Брежневых мы прекрасно общались. Ни Евгений Тимофеевич не держал зла на Галину Леонидовну, ни она на него. Мы с братом продолжали бывать на правительственной даче в «Заречье 6» и в квартире Брежневых на Кутузовском проспекте... Леонид Ильич и его жена Виктория Петровна относились к нам, как к родным внукам, мы называли их «дедушка Лёня» и «бабушка». Они были прекрасными людьми...

Юрий Чурбанов и Галина Брежнева

«Сестру запугали, избили, сломали руку...»

В 1982-м – 10 ноября – умер генсек. Через год не стало и Евгения Милаева. Для двух семейств начались черные времена.

Сначала арестовали Юрия Чурбанова. Якобы за коррупцию.

– На самом деле не был он никаким коррупционером, – уверен следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Владимир Калиниченко. – Карьеристом – да, тщеславным – да. Но точно не вором. Я очень хорошо помню, как у него проводили обыски, даже пол в его квартире поднимали... Никаких богатств не нашли, кроме бронзового бюста хозяина квартиры – кто-то подарил Чурбанову его собственный бюст. Но был приказ – посадить...

– А маму Галю бесконечно таскали на допросы, – вспоминает Наталья Милаева. – Дачу в Заречье отобрали в пользу государства, квартиру на Кутузовском проспекте тоже... Когда к власти пришел Горбачев, в прессе одна за другой стали выходить отвратительные статьи о «брежневской эпохе застоя» и о якобы пьющей горькую Галине... Политика такая: опорочить... Все эти скандальные видео и фото – подставные, Галину Леонидовну нарочно провоцировали. Да, она любила шампанское. Но запойной пьяницей никогда не была!

Брата и сестру Милаевых в то же время буквально выдавили из страны. «Приехали какие-то люди в штатском, был долгий разговор, нам велели уехать в Америку на ПМЖ – постоянное место жительства, аргументировали, что в России нам не дадут ни жить, ни работать. Ни нам, ни нашим детям... И мы уехали. Это был единственный выход для наших сыновей и для нас», – скупо и с горечью рассказывает Александр Милаев. – Позже мы узнали, что и нашу сестру Викторию (единственную родную дочь Галины Брежневой. – Авт.) запугали. На нее даже нападали, сломали руку, избили... Это были представители криминала, разгулявшегося в лихие 90-е...

От Виктории требовали наследство, доставшееся от Брежнева, а самое главное – бриллианты Галины Леонидовны... Зря она хвалилась ими... Уникальная коллекция оказалась в руках бандитов 90-х. Как и остальное имущество, оставшееся от генсека. Галину Брежневу – видимо, чтобы молчала – отправили в психиатрическую лечебницу. Где она и умерла в 1998 году.

– Мы не знали, что мама Галя в больнице. Потому что не было никакой связи с Москвой. Мы буквально выживали на новом месте – в США, жили очень трудно, – говорит Наталья Милаева. – Вернулись мы в нулевые, при первой же возможности. Сейчас и я, и брат мечтаем об одном: возродить на сцене российского цирка уникальные номера нашего отца, со дня рождения которого в следующем, 2020 году исполнится 110 лет. И как можем, все эти годы пытаемся обелить имя Галины Леонидовны, испачканное ложью политических интриганов.

По инф. sobesednik.ru

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