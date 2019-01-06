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Из воспоминаний об Иване Бортнике: он "вдохнул жизнь" в безмолвного Промокашку
|По инф. rosbalt.ru
|06 Января 2019 г.
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Скоропостижно ушедшего в мир иной на 80-м году жизни Ивана Бортника любили зрители - и на сцене "Таганки", и на экране. Среди киноролей Промокашка из «Места встречи» особенно полюбился и запомнился.
Режиссер Станислав Говорухин, снимавший легендарную киноленту с Владимиром Высоцким в главной роли, вспоминал, что по сценарию Промокашка был совершенно безмолвным персонажем, однако Бортник самостоятельно вдохнул в него совершенно новый образ. «За кадром мы умирали со смеху», — говорил режиссер.
А финальная сцена, когда бандиты выходят из магазина и сдаются Жеглову, и вовсе могла быть другой. Бортник тогда выдал совершенно непредсказуемую импровизацию: проходя мимо Высоцкого-Жеглова, с которым в жизни они крепко дружили, он неожиданно плюнул ему в лицо и крикнул «Сучара позорная!». Все опешили, и Высоцкий, и Говорухин, и другие актеры. В результате сцену решено было переснять, поскольку такой финал, по мнению режиссера, никак не вязался с образом жалкого труса Промокашки.
Так на ленту вошла другая, не менее интересная сцена, в которой насмерть перепуганный бандит пытается бодриться, запев блатную песенку.
А еще говорят, что Высоцкий предлагал Говорухину взять Бортника на роль Шарапова, однако, тот счел, что его персонаж получился бы недостаточно мягким и даже схожим по энергетике с жестким Жегловым, чего он допустить не хотел.
В последние годы Бортник не играл ни в кино, ни на сцене — неважно себя чувствовал, были проблемы со зрением и в целом со здоровьем. В конце лета он даже был госпитализирован.
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