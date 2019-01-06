ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Из воспоминаний об Иване Бортнике: он "вдохнул жизнь" в безмолвного Промокашку
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

Скоропостижно ушедшего в мир иной на 80-м году жизни Ивана Бортника любили зрители - и на сцене "Таганки", и на экране. Среди киноролей Промокашка из «Места встречи» особенно полюбился и запомнился.

Скоропостижно ушедшего в мир иной на 80-м году жизни Ивана Бортника любили зрители - и на сцене "Таганки", и на экране

Режиссер Станислав Говорухин, снимавший легендарную киноленту с Владимиром Высоцким в главной роли, вспоминал, что по сценарию Промокашка был совершенно безмолвным персонажем, однако Бортник самостоятельно вдохнул в него совершенно новый образ. «За кадром мы умирали со смеху», — говорил режиссер.

А финальная сцена, когда бандиты выходят из магазина и сдаются Жеглову, и вовсе могла быть другой. Бортник тогда выдал совершенно непредсказуемую импровизацию: проходя мимо Высоцкого-Жеглова, с которым в жизни они крепко дружили, он неожиданно плюнул ему в лицо и крикнул «Сучара позорная!». Все опешили, и Высоцкий, и Говорухин, и другие актеры. В результате сцену решено было переснять, поскольку такой финал, по мнению режиссера, никак не вязался с образом жалкого труса Промокашки.

Так на ленту вошла другая, не менее интересная сцена, в которой насмерть перепуганный бандит пытается бодриться, запев блатную песенку.

А еще говорят, что Высоцкий предлагал Говорухину взять Бортника на роль Шарапова, однако, тот счел, что его персонаж получился бы недостаточно мягким и даже схожим по энергетике с жестким Жегловым, чего он допустить не хотел.

В последние годы Бортник не играл ни в кино, ни на сцене — неважно себя чувствовал, были проблемы со зрением и в целом со здоровьем. В конце лета он даже был госпитализирован.

  • По словам жены Бортника, скончался он скоропостижно. Врачи сказали, что скорее всего причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Простятся с актером 8 января в Театре на Таганке, который был ему вторым домом. Похоронен актер будет на Котляковском кладбище.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 