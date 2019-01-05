Ушел из жизни актер Иван Бортник

Известный актер Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет. Об этом в соцсетях сообщил его коллега Владислав Маленко. Его супруга Татьяна Борзых рассказала, что стало причиной смерти. «Врачи говорят, что скорее всего тромб», — цитирует ее Рен-ТВ.

Бортник известен ролями в кино и на театральной сцене. С 1967 года он выступал в Театре на Таганке в Москве. Свои центральные и главные роли он сыграл в спектаклях «Пугачев», «На дне», «Борис Годунов» и других. Также он снялся более чем в 30 фильмах, в числе которых «Место встречи изменить нельзя», «Действуй по обстановке», «Затворник», «Сонька золотая ручка», «Мама, не горюй» и т. д.

Во вторник, 8 января, в театре на Таганке пройдет прощание с актром Иваном Бортником. Как передает ТАСС, об этом сообщила директор театра Ирина Апексимова.

Также стало известно, что похоронят артиста на Котляковском кладбище.

По инф. rosbalt.ru

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