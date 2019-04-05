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Еще раз доказано: кошки — они умные, свои имена знают
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2019 г.
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Кошки умеют отличать собственные клички от похожих на них слов. К такому выводу пришли японские ученые после серии опытов, результаты представлены в журнале Scientific Reports.

Еще раз доказано: кошки — они умные, свои имена знают

Исследователи провели необычные эксперименты в «кошачьих кафе» и выяснили, что кошки так же хорошо реагируют на речь хозяина, как и собаки.

Ранее ученые ообщали, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева и распознавать эмоции на лицах знакомых и незнакомых людей.

По инф. rosbalt.ru

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